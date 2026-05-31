Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
miyu yamashita(C)Getty images
全米女子オープン2026はU-NEXT独占配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

全米女子オープンゴルフ2026はいつ？大会日程・日本人出場選手・中継予定

【山下美夢有・笹生優花ら 出場予定】「全米女子オープンゴルフ2026」の大会日程スケジュール、テレビ放送・ネット配信中継予定、エントリーしている日本人出場ゴルファーの一覧を紹介。

U-NEXTで独占配信
womens us open golf 2026

U-NEXT

全米女子オープンゴルフ2026 U-NEXTが全ラウンドライブ配信！

笹生優花、山下美夢有らが出場予定

31日間無料トライアルで視聴開始！

31日間無料トライアルあり

米国女子LPGAツアーの「全米女子オープンゴルフ2026」が、2026年度も開催される。

U-NEXTが全米女子オープン2026を独占生配信！31日間無料トライアルあり今すぐ視聴

本記事では、全米女子オープンゴルフ2026の大会日程やテレビ放送・ネット配信予定、日本人出場選手を紹介する。

全米女子オープンゴルフ2026はいつ？大会日程

全米女子オープンゴルフ2026は、2026年6月4日(木)～7日(日)にリビエラCC(アメリカ・カリフォルニア州)で開催。4日(木)・5日(金)に予選ラウンド、6日(土)・7日(日)に決勝ラウンドが開催予定だ。

開催日ラウンド
6/4(木)1日目/予選ラウンド
6/5(金)2日目/予選ラウンド
6/6(土)3日目/決勝ラウンド
6/7(日)最終日/決勝ラウンド

U-NEXTが全米女子オープン2026を独占生配信！31日間無料トライアルあり今すぐ視聴

全米女子オープンゴルフ2026の中継予定は？

全米女子オープンゴルフ2026は、ネット配信は『U-NEXT』が独占ライブ配信を予定。テレビ放送は衛星放送『ゴルフネットワーク』での生中継が予定されている。

なお、『U-NEXT』は「月額プラン」にて最大2CHのマルチチャンネル配信を実施。チャンネルの内容はCh1が「国際映像」、Ch2が「特定グループ」となる。なお、配信は日本語解説付きでの配信を予定しており、実況・解説の情報は配信開始の6時間前までに配信ページに記載。日本語解説以外の時間帯は英語音声での配信となる。

また、「ワールドゴルフパック」でのみ「日本勢徹底マークLIVE」の配信を視聴することが可能だ。

チャンネル形態放送・配信時間
U-NEXT
(31日間無料体験)		ネット全ラウンドライブ配信
ゴルフネットワーク衛星放送【1日目：6/5(金)】3:00～11:00
【2日目：6/6(土)】3:00～11:00
【3日目：6/7(日)】6:00～11:00
【最終日：6/8(月)】4:00～9:00

※すべて日本時間。
※開始時間、中継内容が変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

U-NEXTが全米女子オープン2026を独占生配信！31日間無料トライアルあり今すぐ視聴

全米女子オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法は？

U-NEXT world golf U-NEXT

全米女子オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全米女子オープンゴルフ2026を含む見放題作品を視聴することができる。

「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

  1. U-NEXT 31日間無料トライアル登録ページへアクセス
  2. 「ご視聴の案内はこちら」から「②JLPGA/海外メジャーを視聴」をタップ
  3. 「U-NEXTを利用したことがある方」or「初めてU-NEXTを利用する方」を選択
  4. 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!

U-NEXTが全米女子オープン2026を独占生配信！31日間無料トライアルあり今すぐ視聴

U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法

  1. U-NEXT ワールドゴルフパック登録ページへアクセス
  2. ページ中ほどの「ワールドゴルフパックの詳細はこちら」を選択
  3. 「①U-NEXTのゴルフを全部視聴」をタップ
  4. 「U-NEXTを利用したことがある方」or「初めてU-NEXTを利用する方」を選択
  5. 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!

U-NEXTが全米女子オープン2026を独占生配信！31日間無料トライアルあり今すぐ視聴

全米女子オープンゴルフ2026の日本人出場選手一覧

全米女子オープンゴルフ2026へは、日本から史上最多23人が参加。24年大会優勝者の笹生優花をはじめ、古江彩佳、西郷真央、山下美夢有らが出場する。

出場予定の日本人選手

選手名世界ランク出場資格
笹生優花342位過去10年間の全米女子オープン覇者
竹田麗央19位昨年の全米女子オープントップ10
西郷真央16位昨年の全米女子オープントップ10
渋野日向子250位昨年の全米女子オープントップ10
古江彩佳41位過去5年間のアムンディ・エビアン選手権覇者
山下美夢有8位過去5年間のAIG女子オープン(全英)覇者
畑岡奈紗17位昨年のCMEグローブ・ポイントランキングトップ30
岩井明愛18位昨年のCMEグローブ・ポイントランキングトップ30
岩井千怜20位昨年のCMEグローブ・ポイントランキングトップ30
勝みなみ28位昨年のCMEグローブ・ポイントランキングトップ30
佐久間朱莉32位3月23日付の世界ランキング上位75人
菅楓華49位3月23日付の世界ランキング上位75人
河本結50位3月23日付の世界ランキング上位75人
荒木優奈54位3月23日付の世界ランキング上位75人
神谷そら73位3月23日付の世界ランキング上位75人
鈴木愛61位3月23日付の世界ランキング上位75人
小祝さくら101位3月23日付の世界ランキング上位75人
桑木志帆64位出場資格を持たない5月25日付の世界ランキング上位75人
後藤未有349位予選会通過者など
高橋彩華65位予選会通過者など
尾関彩美悠389位予選会通過者など
早川夏未-予選会通過者など
吉田優利131位予選会通過者など

※世界ランキングは2026年5月25日時点。

U-NEXTが全米女子オープン2026を独占生配信！31日間無料トライアルあり今すぐ視聴

U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会ワールドゴルフパック月額プラン
PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)×
LPGAツアー(米国女子)×
全米プロゴルフ選手権×
全米プロゴルフ選手権
全米オープンゴルフ選手権
全英オープンゴルフ選手権
シェブロン選手権
全米女子プロゴルフ選手権
全米女子オープン
エビアン選手権
AIG全英女子オープン
DPワールドツアー(欧州男子)×
LET(欧州女子)×
アジアンツアー・インターナショナルシリーズ×
ニュージーランドオープン×
JLPGAツアー×
ステップ・アップ・ツアー×
TGL×
各海外ツアーの過去大会映像×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

U-NEXTワールドゴルフパック+月額プランで主要ゴルフ網羅！無料体験特典でお得に視聴加入はこちら

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT MOBILE set priceU-NEXT

U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

【動画視聴に最適】U-NEXTモバイルは20GB・音声通話付きで実質300円/月！公式サイトはこちら

U-NEXTモバイルの加入方法

  1. 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
    今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
  2. U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
  3. まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
  4. 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルならスマホ代が20GB音声通話付きで実質300円/月！ギガは永久繰り越しOK公式サイトはこちら

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページに記載の情報は、2026年6月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。