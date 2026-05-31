米国女子LPGAツアーの「全米女子オープンゴルフ2026」が、2026年度も開催される。
本記事では、全米女子オープンゴルフ2026の大会日程やテレビ放送・ネット配信予定、日本人出場選手を紹介する。
全米女子オープンゴルフ2026はいつ？大会日程
全米女子オープンゴルフ2026は、2026年6月4日(木)～7日(日)にリビエラCC(アメリカ・カリフォルニア州)で開催。4日(木)・5日(金)に予選ラウンド、6日(土)・7日(日)に決勝ラウンドが開催予定だ。
|開催日
|ラウンド
|6/4(木)
|1日目/予選ラウンド
|6/5(金)
|2日目/予選ラウンド
|6/6(土)
|3日目/決勝ラウンド
|6/7(日)
|最終日/決勝ラウンド
全米女子オープンゴルフ2026の中継予定は？
全米女子オープンゴルフ2026は、ネット配信は『U-NEXT』が独占ライブ配信を予定。テレビ放送は衛星放送『ゴルフネットワーク』での生中継が予定されている。
なお、『U-NEXT』は「月額プラン」にて最大2CHのマルチチャンネル配信を実施。チャンネルの内容はCh1が「国際映像」、Ch2が「特定グループ」となる。なお、配信は日本語解説付きでの配信を予定しており、実況・解説の情報は配信開始の6時間前までに配信ページに記載。日本語解説以外の時間帯は英語音声での配信となる。
また、「ワールドゴルフパック」でのみ「日本勢徹底マークLIVE」の配信を視聴することが可能だ。
|チャンネル
|形態
|放送・配信時間
|U-NEXT
(31日間無料体験)
|ネット
|全ラウンドライブ配信
|ゴルフネットワーク
|衛星放送
|【1日目：6/5(金)】3:00～11:00
【2日目：6/6(土)】3:00～11:00
【3日目：6/7(日)】6:00～11:00
【最終日：6/8(月)】4:00～9:00
※すべて日本時間。
※開始時間、中継内容が変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
全米女子オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法は？
U-NEXT
全米女子オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全米女子オープンゴルフ2026を含む見放題作品を視聴することができる。
「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。
U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法
- U-NEXT 31日間無料トライアル登録ページへアクセス
- 「ご視聴の案内はこちら」から「②JLPGA/海外メジャーを視聴」をタップ
- 「U-NEXTを利用したことがある方」or「初めてU-NEXTを利用する方」を選択
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法
- U-NEXT ワールドゴルフパック登録ページへアクセス
- ページ中ほどの「ワールドゴルフパックの詳細はこちら」を選択
- 「①U-NEXTのゴルフを全部視聴」をタップ
- 「U-NEXTを利用したことがある方」or「初めてU-NEXTを利用する方」を選択
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
全米女子オープンゴルフ2026の日本人出場選手一覧
全米女子オープンゴルフ2026へは、日本から史上最多23人が参加。24年大会優勝者の笹生優花をはじめ、古江彩佳、西郷真央、山下美夢有らが出場する。
出場予定の日本人選手
|選手名
|世界ランク
|出場資格
|笹生優花
|342位
|過去10年間の全米女子オープン覇者
|竹田麗央
|19位
|昨年の全米女子オープントップ10
|西郷真央
|16位
|昨年の全米女子オープントップ10
|渋野日向子
|250位
|昨年の全米女子オープントップ10
|古江彩佳
|41位
|過去5年間のアムンディ・エビアン選手権覇者
|山下美夢有
|8位
|過去5年間のAIG女子オープン(全英)覇者
|畑岡奈紗
|17位
|昨年のCMEグローブ・ポイントランキングトップ30
|岩井明愛
|18位
|昨年のCMEグローブ・ポイントランキングトップ30
|岩井千怜
|20位
|昨年のCMEグローブ・ポイントランキングトップ30
|勝みなみ
|28位
|昨年のCMEグローブ・ポイントランキングトップ30
|佐久間朱莉
|32位
|3月23日付の世界ランキング上位75人
|菅楓華
|49位
|3月23日付の世界ランキング上位75人
|河本結
|50位
|3月23日付の世界ランキング上位75人
|荒木優奈
|54位
|3月23日付の世界ランキング上位75人
|神谷そら
|73位
|3月23日付の世界ランキング上位75人
|鈴木愛
|61位
|3月23日付の世界ランキング上位75人
|小祝さくら
|101位
|3月23日付の世界ランキング上位75人
|桑木志帆
|64位
|出場資格を持たない5月25日付の世界ランキング上位75人
|後藤未有
|349位
|予選会通過者など
|高橋彩華
|65位
|予選会通過者など
|尾関彩美悠
|389位
|予選会通過者など
|早川夏未
|-
|予選会通過者など
|吉田優利
|131位
|予選会通過者など
※世界ランキングは2026年5月25日時点。
U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！
「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。
「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。
『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。
|大会
|ワールドゴルフパック
|月額プラン
|PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)
|〇
|×
|LPGAツアー(米国女子)
|〇
|×
|全米プロゴルフ選手権
|×
|〇
|全米プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|全英オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|シェブロン選手権
|〇
|〇
|全米女子プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米女子オープン
|〇
|〇
|エビアン選手権
|〇
|〇
|AIG全英女子オープン
|〇
|〇
|DPワールドツアー(欧州男子)
|〇
|×
|LET(欧州女子)
|〇
|×
|アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
|〇
|×
|ニュージーランドオープン
|〇
|×
|JLPGAツアー
|×
|〇
|ステップ・アップ・ツアー
|×
|〇
|TGL
|〇
|×
|各海外ツアーの過去大会映像
|〇
|×
※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。
【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適
U-NEXT
『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。
ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。
U-NEXTモバイルの加入方法
- 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
- 「U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
- まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
- 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施
※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。
U-NEXTモバイルの関連情報
- U-NEXTモバイルはeSIM対応？通信速度は速い？料金・開通手順・特典まとめ
- U-NEXTモバイルの評価・口コミまとめ｜サービスの特徴は？
- U-NEXTモバイルとは？料金・通話料・加入手順・ポイント特典まとめ
※本ページに記載の情報は、2026年6月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。