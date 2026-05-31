米国女子LPGAツアーの「全米女子オープンゴルフ2026」が、2026年度も開催される。

本記事では、全米女子オープンゴルフ2026の大会日程やテレビ放送・ネット配信予定、日本人出場選手を紹介する。

全米女子オープンゴルフ2026はいつ？大会日程

全米女子オープンゴルフ2026は、2026年6月4日(木)～7日(日)にリビエラCC(アメリカ・カリフォルニア州)で開催。4日(木)・5日(金)に予選ラウンド、6日(土)・7日(日)に決勝ラウンドが開催予定だ。

開催日 ラウンド 6/4(木) 1日目/予選ラウンド 6/5(金) 2日目/予選ラウンド 6/6(土) 3日目/決勝ラウンド 6/7(日) 最終日/決勝ラウンド

全米女子オープンゴルフ2026の中継予定は？

全米女子オープンゴルフ2026は、ネット配信は『U-NEXT』が独占ライブ配信を予定。テレビ放送は衛星放送『ゴルフネットワーク』での生中継が予定されている。

なお、『U-NEXT』は「月額プラン」にて最大2CHのマルチチャンネル配信を実施。チャンネルの内容はCh1が「国際映像」、Ch2が「特定グループ」となる。なお、配信は日本語解説付きでの配信を予定しており、実況・解説の情報は配信開始の6時間前までに配信ページに記載。日本語解説以外の時間帯は英語音声での配信となる。

また、「ワールドゴルフパック」でのみ「日本勢徹底マークLIVE」の配信を視聴することが可能だ。

チャンネル 形態 放送・配信時間 U-NEXT

(31日間無料体験) ネット 全ラウンドライブ配信 ゴルフネットワーク 衛星放送 【1日目：6/5(金)】3:00～11:00

【2日目：6/6(土)】3:00～11:00

【3日目：6/7(日)】6:00～11:00

【最終日：6/8(月)】4:00～9:00

※すべて日本時間。

※開始時間、中継内容が変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

全米女子オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法は？

U-NEXT

全米女子オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全米女子オープンゴルフ2026を含む見放題作品を視聴することができる。

「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

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全米女子オープンゴルフ2026の日本人出場選手一覧

全米女子オープンゴルフ2026へは、日本から史上最多23人が参加。24年大会優勝者の笹生優花をはじめ、古江彩佳、西郷真央、山下美夢有らが出場する。

出場予定の日本人選手

選手名 世界ランク 出場資格 笹生優花 342位 過去10年間の全米女子オープン覇者 竹田麗央 19位 昨年の全米女子オープントップ10 西郷真央 16位 昨年の全米女子オープントップ10 渋野日向子 250位 昨年の全米女子オープントップ10 古江彩佳 41位 過去5年間のアムンディ・エビアン選手権覇者 山下美夢有 8位 過去5年間のAIG女子オープン(全英)覇者 畑岡奈紗 17位 昨年のCMEグローブ・ポイントランキングトップ30 岩井明愛 18位 昨年のCMEグローブ・ポイントランキングトップ30 岩井千怜 20位 昨年のCMEグローブ・ポイントランキングトップ30 勝みなみ 28位 昨年のCMEグローブ・ポイントランキングトップ30 佐久間朱莉 32位 3月23日付の世界ランキング上位75人 菅楓華 49位 3月23日付の世界ランキング上位75人 河本結 50位 3月23日付の世界ランキング上位75人 荒木優奈 54位 3月23日付の世界ランキング上位75人 神谷そら 73位 3月23日付の世界ランキング上位75人 鈴木愛 61位 3月23日付の世界ランキング上位75人 小祝さくら 101位 3月23日付の世界ランキング上位75人 桑木志帆 64位 出場資格を持たない5月25日付の世界ランキング上位75人 後藤未有 349位 予選会通過者など 高橋彩華 65位 予選会通過者など 尾関彩美悠 389位 予選会通過者など 早川夏未 - 予選会通過者など 吉田優利 131位 予選会通過者など

※世界ランキングは2026年5月25日時点。

U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

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※本ページに記載の情報は、2026年6月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。