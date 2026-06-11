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W杯はDAZNで全試合配信！韓国初戦は独占…7/20まで視聴料割引キャンペーン実施中
Tsutomu Maeda

韓国vsチェコは地上波テレビ中継なし！試合は何時から？日程・放送予定｜ワールドカップ2026

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2026年北中米ワールドカップ(W杯)の開幕節、韓国代表vsチェコ代表は地上波テレビ中継されない？試合は何時からキックオフ？開催日程や放送・配信予定、視聴方法を紹介。

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2026年北中米ワールドカップ(W杯)の初日に、韓国代表とチェコ代表が対戦する。

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本記事では、韓国vsチェコのテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。

韓国vsチェコは何時から？試合日程・開始時刻

ワールドカップ・グループA第1節の韓国vsチェコは、日本時間2026年6月12日(金)午前11:00にキックオフを予定。大会全体でも2試合目に開催される注目試合だ。

大会・ラウンド開始日時対戦カード会場
北中米ワールドカップ2026
グループA 第1節		2026/6/12(金)
11:00		韓国代表 vs チェコ代表グアダラハラスタジアム
(グアダラハラ／メキシコ)

※すべて日本時間。

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韓国vsチェコの放送予定は？

韓国vsチェコは、ネット『DAZN』がライブ＆見逃し配信を実施。その他、地上波テレビを含めて生中継は行われない。

衛星放送『NHK BSプレミアム4K』が『DAZN』以外で唯一中継を行うが、録画放送となっている。

グループA・第1節 韓国vsチェコの中継予定

チャンネル形態放送予定
DAZNネットライブ＆見逃し配信
NHK BSプレミアム4K衛星放送録画放送のみ
NHK地上波×
フジテレビ地上波×
日本テレビ地上波×
TVerネット×

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ワールドカップ2026全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

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DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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