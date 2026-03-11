WBC2026の1次ラウンド・プールBでは、アメリカ代表、イタリア代表、メキシコ代表による三つ巴の争いが繰り広げられている。
本記事では優勝候補・アメリカが敗退する可能性や準々決勝進出条件を紹介する。
プールBの状況は？アメリカ敗退の可能性は…
1次ラウンドのプールBでは、日本時間3月12日(木)8:00開始予定の最終戦、メキシコvsイタリアを除くすべての試合が終了。順位は首位イタリア、2位・アメリカ、3位・メキシコの並びとなっており、4位・イギリスと5位・ブラジルは敗退が決定している。
準々決勝進出の可能性が残るイタリア、アメリカ、メキシコだが、いずれも1次ラウンド突破は確定しておらず。準々決勝に進めるのは各プール上位2位までのため、3カ国中1カ国は敗退の憂き目に遭うこととなる。
- ラウンド：1次ラウンド・プールB最終戦
- 対戦カード：メキシコ vs イタリア
- 開始日時：3月12日(木)午前8:00 (日本時間)
- 中継：Netflix(ネットフリックス)独占
プールBの突破条件を整理
メキシコvsイタリアを残すのみとなった状況での、プールBの順位表は以下の通り。
【プールB順位表(残1試合時点)】
|順位
|チーム
|勝
|負
|得点
|失点
|-
|イタリア
|3
|0
|23
|10
|-
|アメリカ
|3
|1
|35
|17
|準々決勝進出ライン
|-
|メキシコ
|2
|1
|27
|7
|-
|イギリス
|1
|3
|15
|25
|-
|ブラジル
|0
|4
|6
|47
WBC2026の1次ラウンドでは、勝率で順位が決定。同率チームがいた場合は、「同率チームとの対戦成績＞同率チームとの対戦で1アウトあたりの失点数が少ないチーム＞同率チームとの対戦で1アウトあたりの自責点数が少ないチーム＞同率チームとの対戦で打率が高いチーム＞WBCIによる抽選」の順で順位が決定する。
準々決勝進出の可能性を残しているのはイタリア、アメリカ、メキシコのみとなっており、最終戦でイタリアがメキシコに勝利した場合は「1位・イタリア(4戦4勝)、2位・アメリカ(4戦3勝)」で上位2位が決定。一方、メキシコがイタリアに勝利した場合には「イタリア(4戦3勝)、アメリカ(4戦3勝)、メキシコ(4戦3勝)」で勝率が並ぶため、3チーム間の対戦成績で順位が決定することとなる。
メキシコvsイタリアの結果に対応した各国の準々決勝進出条件は以下の通り。
【プールB 勝ち抜け表】
- ①＝イタリア1位・アメリカ2位
- ②＝メキシコ1位・イタリア2位（アメリカ敗退）
- ③＝メキシコ1位・アメリカ2位
- ④＝アメリカ1位・メキシコ2位
[横軸:イタリアの得点数、縦軸:メキシコの得点数]
|メキシコ↓｜イタリア→
|0
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|0
|-
|①
|①
|①
|①
|①
|①
|①
|①
|①
|①
|1
|②
|-
|①
|①
|①
|①
|①
|①
|①
|①
|①
|2
|②
|②
|-
|①
|①
|①
|①
|①
|①
|①
|①
|3
|②
|②
|②
|-
|①
|①
|①
|①
|①
|①
|①
|4
|②
|②
|②
|②
|-
|①
|①
|①
|①
|①
|①
|5
|③
|③
|③
|③
|③
|-
|①
|①
|①
|①
|①
|6
|③
|③
|③
|③
|③
|③
|-
|①
|①
|①
|①
|7
|③
|③
|③
|③
|③
|③
|③
|-
|①
|①
|①
|8
|③
|③
|③
|③
|③
|③
|③
|④
|-
|①
|①
|9
|③
|③
|③
|③
|③
|③
|③
|④
|④
|-
|①
|10
|③
|③
|③
|③
|③
|③
|③
|④
|④
|④
|-
※②の場合のみアメリカが敗退。
上表をまとめると、「イタリアが勝利した場合はイタリアとアメリカが突破、メキシコが敗退」、「イタリアが4失点以下で負けた場合はイタリアとメキシコが突破、アメリカは敗退」、「イタリアが5失点以上で負けた場合はメキシコとアメリカが突破、イタリアが敗退」となる。
Netflix(ネットフリックス)のお得な視聴方法は？
【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える
LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。
また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。
また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。
■LYPプレミアム with Netflixの登録方法
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！
©NTT DOCOMO
ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。
■爆アゲセレクション経由の加入手順
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。
