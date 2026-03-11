WBC2026の1次ラウンド・プールBでは、アメリカ代表、イタリア代表、メキシコ代表による三つ巴の争いが繰り広げられている。

本記事では優勝候補・アメリカが敗退する可能性や準々決勝進出条件を紹介する。

プールBの状況は？アメリカ敗退の可能性は…

1次ラウンドのプールBでは、日本時間3月12日(木)8:00開始予定の最終戦、メキシコvsイタリアを除くすべての試合が終了。順位は首位イタリア、2位・アメリカ、3位・メキシコの並びとなっており、4位・イギリスと5位・ブラジルは敗退が決定している。

準々決勝進出の可能性が残るイタリア、アメリカ、メキシコだが、いずれも1次ラウンド突破は確定しておらず。準々決勝に進めるのは各プール上位2位までのため、3カ国中1カ国は敗退の憂き目に遭うこととなる。

ラウンド：1次ラウンド・プールB最終戦

対戦カード：メキシコ vs イタリア

開始日時：3月12日(木)午前8:00 (日本時間)

中継：Netflix(ネットフリックス)独占

プールBの突破条件を整理

メキシコvsイタリアを残すのみとなった状況での、プールBの順位表は以下の通り。

【プールB順位表(残1試合時点)】

順位 チーム 勝 負 得点 失点 - イタリア 3 0 23 10 - アメリカ 3 1 35 17 準々決勝進出ライン - メキシコ 2 1 27 7 - イギリス 1 3 15 25 - ブラジル 0 4 6 47

WBC2026の1次ラウンドでは、勝率で順位が決定。同率チームがいた場合は、「同率チームとの対戦成績＞同率チームとの対戦で1アウトあたりの失点数が少ないチーム＞同率チームとの対戦で1アウトあたりの自責点数が少ないチーム＞同率チームとの対戦で打率が高いチーム＞WBCIによる抽選」の順で順位が決定する。

準々決勝進出の可能性を残しているのはイタリア、アメリカ、メキシコのみとなっており、最終戦でイタリアがメキシコに勝利した場合は「1位・イタリア(4戦4勝)、2位・アメリカ(4戦3勝)」で上位2位が決定。一方、メキシコがイタリアに勝利した場合には「イタリア(4戦3勝)、アメリカ(4戦3勝)、メキシコ(4戦3勝)」で勝率が並ぶため、3チーム間の対戦成績で順位が決定することとなる。

メキシコvsイタリアの結果に対応した各国の準々決勝進出条件は以下の通り。

【プールB 勝ち抜け表】

①＝イタリア1位・アメリカ2位

②＝メキシコ1位・イタリア2位（アメリカ敗退）

③＝メキシコ1位・アメリカ2位

④＝アメリカ1位・メキシコ2位

[横軸:イタリアの得点数、縦軸:メキシコの得点数]

メキシコ↓｜イタリア→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 - ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① 1 ② - ① ① ① ① ① ① ① ① ① 2 ② ② - ① ① ① ① ① ① ① ① 3 ② ② ② - ① ① ① ① ① ① ① 4 ② ② ② ② - ① ① ① ① ① ① 5 ③ ③ ③ ③ ③ - ① ① ① ① ① 6 ③ ③ ③ ③ ③ ③ - ① ① ① ① 7 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ - ① ① ① 8 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ④ - ① ① 9 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ④ ④ - ① 10 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ④ ④ ④ -

※②の場合のみアメリカが敗退。

上表をまとめると、「イタリアが勝利した場合はイタリアとアメリカが突破、メキシコが敗退」、「イタリアが4失点以下で負けた場合はイタリアとメキシコが突破、アメリカは敗退」、「イタリアが5失点以上で負けた場合はメキシコとアメリカが突破、イタリアが敗退」となる。

