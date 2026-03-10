「2026 ワールドベースボールクラシック™ 東京プール presented by ディップ(WBC2026)」では3月10日(火)、第4戦の侍ジャパン(野球日本代表)vsチェコ代表が行われる。

本記事では、侍ジャパンvsチェコの地上波テレビ中継やTVerネット配信の有無などを紹介する。

侍ジャパンvsチェコの地上波中継はある？日テレやTVerは？

WBC2026の全試合は、ネット『Netflix』が独占ライブ配信する。侍ジャパンの第4戦、チェコ戦も同様であり、地上波テレビ中継『日本テレビ系』や『NHK』での放送、ネット『TVer』による配信は実施されない。

侍ジャパンvsチェコは、2026年3月10日(火)19:00に東京ドームでプレイボール予定だ。

開始日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 3/10(火)19:00 侍ジャパン(日本代表)vsチェコ なし Netflix

WBC第4戦で激突！チェコはどんな相手？

2023年の初出場以来2度目のWBC出場となったチェコ代表だが、2025年欧州選手権で3位にはいるなど実力をつけているが、今大会では初戦で韓国に4-11の完敗。続くオーストラリア戦で1-5、チャイニーズ・タイペイ戦で0-14の大敗を喫し、プール戦敗退が決定した。

対する日本もプール首位通過が決まっている中での一戦となるが、読売ジャイアンツにも所属していたことがあるマレク・フルプらを中心にチェコは今後へとつながる熱戦に導くことはできるのだろうか。

チェコのプロフィールは以下の通り。メンバー一覧はこちらの記事で紹介している。

WBSC世界ランキング 5位 WBC出場回数 1回(2023) WBC最高成績 1次ラウンド敗退 プレミア12最高成績 出場なし

WBCチェコ代表｜メンバーリスト

背番号 ポジション 名前 所属 3 投手 ミハル・コバラ チボラ大学 7 投手 トマシュ・デュフェク イーグルス・プラハ 13 投手 マルティン・シュナイダー ドラッシ・ブルノ 14 投手 フィリップ・チャプカ ドラッシ・ブルノ 15 投手 マレク・ミナリク ソコル・フルボカ 18 投手 ヤン・ノヴァク コトラーシュカ・プラハ 19 投手 ジェフ・バート トシェビーチ・ニュークリアズ 23 投手 オンドジェイ・バンク ノースイースタン・ジュニアカレッジ 26 投手 フィリップ・コルマン トシェビーチ・ニュークリアズ 35 投手 オンドジェイ・サトリア アローズ・オストラヴァ 42 投手 ダニエル・パディシャーク FA 54 投手 ボリス・ヴェチェルカ フロッシ・ブルノ 57 投手 トマシュ・オンドラ ドラッシ・ブルノ 63 投手 ルカシュ・エルコーリ コトラーシュカ・プラハ 88 投手 ルカシュ・フロウフ トシェビーチ・ニュークリアズ 21 捕手 マトウシュ・ブベニーク ノースカロライナ大学 38 捕手 マルティン・ゼレンカ ソコル・フルボカ 55 捕手 マルティン・チェルベンカ コトラーシュカ・プラハ 6 内野手 テリン・バブラ FA 27 内野手 ヤン・ポシュビシル ノールグリーンビル大学 30 内野手 ライアン・ジョンソン トシェビーチ・ニュークリアズ 49 内野手 マルティン・ムジク ソコル・フルボカ 56 内野手 ミラン・プロコップ ドラッシ・ブルノ 77 内野手 ヴォイティエフ・メンシク フロッシ・ブルノ 78 内野手 マルティン・チェルヴィンカ ドラッシ・ブルノ 2 外野手 マックス・プレイダ イェール大学 5 外野手 ウィリー・エスカラ フロッシ・ブルノ 11 外野手 ミハル・シンデルカ チポラ大学 73 外野手 マレク・フルプ リエンテ・デ・デュランゴ 97 外野手 マレク・クレイチリク フロッシ・ブルノ

