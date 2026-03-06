第6回WORLD BASEBALL CLASSIC(WBC2026)が、2026年3月5日(木)に開幕。3月18日(水)の決勝に向けて、熱戦が繰り広げられる
本記事では、3月7日に開催されるWBC2026の対戦カード、日本時間の開始予定、放送/配信予定をまとめている。
WBC 2026｜3月7日(土)の試合予定
|日本時間
|対戦カード
|プール
|配信
|実況・解説
|1:00
|パナマ vs キューバ
|プールA(プエルトリコ)
|Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|【実況】節丸裕一
【解説】多村仁志・工藤公康
|2:00
|ベネズエラ vs オランダ
|プールD(アメリカ・フロリダ州)
|Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|【実況】加藤暁
【解説】マック鈴木・吉村裕基
|3:00
|イギリス vs メキシコ
|プールB(アメリカ・テキサス州)
|Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|【実況】島村俊治
【解説】齊藤明雄
|8:00
|コロンビア vs プエルトリコ
|プールA(プエルトリコ)
|Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|【実況】谷口廣明
【解説】薮田安彦
|9:00
|ドミニカ共和国 vs ニカラグア
|プールD(アメリカ・フロリダ州)
|Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|【実況】松下賢次
【解説】森繁和・AKI猪瀬
|10:00
|ブラジル vs アメリカ
|プールB(アメリカ・テキサス州)
|Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|【実況】島村俊治
【解説】真中満・髙津臣吾
|12:00
|チェコ vs チャイニーズ・タイペイ
|プールC(東京)
|Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|【実況】大町怜央
【解説】伊東勤
|19:00
|日本 vs 韓国
|プールC(東京)
|Netflix
(LINE経由は1カ月実質無料)
|【実況】山本健太
【解説】中田翔・和田毅
WBCはNetflixが全試合独占配信！お得な視聴方法は？
Netflix
2026年のWBCはネット動画配信サービスの『Netflix』が侍ジャパン戦を含む全試合を独占ライブ配信する。このため、地上波やBS、その他ネットでの中継は行われない。
Netflixでの視聴手順は様々で、LINE経由で加入すればNetflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使えるパックがあったり、ドコモユーザーにお得な爆アゲセレクションなどを経由しての加入がよりお得になる。
【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える
LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。
また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。
また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。
■LYPプレミアム with Netflixの登録方法
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！
©NTT DOCOMO
ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。
■爆アゲセレクション経由の加入手順
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。
