shohei ohtanni japan team in wbc 2026Getty Images
【3月7日】今日のWBC侍ジャパン試合予定・地上波テレビ放送・Netflix配信

2026年3月7日に開催されるWBC 2026、侍ジャパンの対戦カード・テレビ放送/ネット配信スケジュール、試合開始時間を紹介。

第6回WORLD BASEBALL CLASSIC(WBC2026)は、2026年3月7日(土)に各地で1次ラウンドが開催される。

本記事では、3月7日に開催されるWBC2026の対戦カード、日本時間の開始予定、放送/配信予定をまとめている。

WBC 2026｜3月7日(土)の侍ジャパン試合予定

日本時間対戦カードプール配信実況・解説
19:00日本 vs 韓国プールC(東京)Netflix
[LINE経由は1か月実質無料]		【実況】山本健太
【解説】中田翔・和田毅

【3月7日】その他の試合予定

日本時間対戦カードプール配信実況・解説
1:00パナマ vs キューバプールA(プエルトリコ)Netflix
[LINE経由は1か月実質無料]		【実況】節丸裕一
【解説】多村仁志・工藤公康
2:00ベネズエラ vs オランダプールD(アメリカ・フロリダ州)Netflix
[LINE経由は1か月実質無料]		【実況】加藤暁
【解説】マック鈴木・吉村裕基
3:00イギリス vs メキシコプールB(アメリカ・テキサス州)Netflix
[LINE経由は1か月実質無料]		【実況】島村俊治
【解説】齊藤明雄
8:00コロンビア vs プエルトリコプールA(プエルトリコ)Netflix
[LINE経由は1か月実質無料]		【実況】谷口廣明
【解説】薮田安彦
9:00ドミニカ共和国 vs ニカラグアプールD(アメリカ・フロリダ州)Netflix
[LINE経由は1か月実質無料]		【実況】松下賢次
【解説】森繁和・AKI猪瀬
10:00ブラジル vs アメリカプールB(アメリカ・テキサス州)Netflix
[LINE経由は1か月実質無料]		【実況】島村俊治
【解説】真中満・髙津臣吾
12:00チェコ vs チャイニーズ・タイペイプールC(東京)Netflix
[LINE経由は1か月実質無料]		【実況】大町怜央
【解説】伊東勤

