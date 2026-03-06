2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC2026)が、2026年3月5日(木)に開幕。7日(土)にプエルトリコで開催されるプールA初戦でコロンビアとプエルトリコが対戦する。
本記事では、3月7日に開催されるコロンビア対プエルトリコの試合日程、放送/配信予定をまとめている。
パナマ対キューバ｜試合日程・開始時間
WBC2026のプールA(プエルトリコラウンド)、コロンビア代表vsプエルトリコ代表の一戦は、3月7日(土)にプエルトリコのサンフアンにあるエスタディオ・ヒラム・ビソーンで開催される。
|日本時間
|対戦カード
|プール
|3/7(土)
8:00
|コロンビア vs プエルトリコ
|プールA(プエルトリコ)第1戦
コロンビア対プエルトリコ｜テレビ放送・ネット配信
WBC2026プールAのコロンビア代表vsプエルトリコ代表は、『Netflix』が独占ライブ配信する。このため、地上波・BS・その他ネットでの中継は予定されていない。
|試合開始時間
|配信予定
|実況・解説
|3/7(土)
8:00
|Netflix
|【実況】谷口廣明
【解説】薮田安彦
