【6/13】アメリカvsパラグアイの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会は、日本時間2026年6月12日(金)に開幕する。グループDではアメリカとパラグアイが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップの開幕戦となるメキシコvs南アフリカの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

アメリカvsパラグアイ｜キックオフ時間

ワールドカップ - グループ。 D Los Angeles Stadium

アメリカvsパラグアイ｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 19 フリオ・エンシソ

試合の見どころ

ロサンゼルスでの開幕戦は、激戦が予想されるグループで足場を固めたい2チームにとって、これ以上ないほど重要な一戦となるだろう。国内の強いプレッシャーにさらされているアメリカ代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督は、ハイプレスと縦への攻撃を特徴とする自身のシステムが、国内の期待という重圧の下でも世界の舞台で通用することを証明しなければならない。

カリスマ的なウインガー、クリスチャン・プリシッチはACミランでの経験を活かして今大会に臨み、左サイドのレギュラーポジションは確約されている。一方、フォラリン・バログンとリカルド・ペピはセンターフォワードの座を争う。中盤では、ウェストン・マッケニーとタイラー・アダムスが復帰し、守備の要となる。守備陣で最大の注目は、38歳のベテラン、ティム・リームだ。このセンターバックがパラグアイ戦に出場すれば、FIFAワールドカップ男子代表としてアメリカ代表史上最年長出場選手となる。

一方のパラグアイ代表も戦術の天才グスタボ・アルファロ監督が率いる。アルファロ監督は、南米の強豪国を、何よりもインテンシティとクリーンシートを重視する守備の要へと見事に再構築したことで知られている。対照的に、 パラグアイ代表は 、極めて過酷なCONMEBOL総当たり予選という究極の消耗戦を勝ち抜き、2026年ワールドカップ本大会出場権を獲得した。2010年の歴史的な準々決勝進出以来、16年間も国際舞台から遠ざかっていたパラグアイは、攻撃的な華やかさではなく、18日間の激戦でわずか10失点という驚異的な守備力を発揮し、大会でのジンクスを打ち破った。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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