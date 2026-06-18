Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ワールドカップ
team-logoアメリカ合衆国
Seattle Stadium
team-logoオーストラリア
ここで見る！DAZNここで見る！NHK BSP4K
GOAL

【6/20】アメリカvsオーストラリアの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

アメリカ合衆国 対 オーストラリア
アメリカ合衆国
オーストラリア
ワールドカップ

FIFAワールドカップ グループD第2節、アメリカvsオーストラリアの予想スタメン・試合の見どころ・チーム情報を紹介。

DAZN月額プランが半額以下に！
DAZN standard world cup campaign

DAZN Standard(月額)

DAZNがW杯応援キャンペーンを実施！

7/20(月・祝)までの加入で「DAZN Standard」が半額以下に

月額プランが対象、途中解約も可能！

月額プランが52%オフ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループDではアメリカとオーストラリアが対戦する。

【W杯第2節】アメリカvsオーストラリアはDAZNでライブ＆見逃し配信！期間限定で割引実施中今すぐ視聴

本記事では、FIFAワールドカップのグループB第2節となるアメリカvsオーストラリアの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

アメリカvsオーストラリア｜キックオフ時間

crest
ワールドカップ - グループ。 D
Seattle Stadium

アメリカvsオーストラリア｜チームニュース＆予想スタメン

アメリカ合衆国 vs オーストラリア 予想スタメン

アメリカ合衆国Home team crest

4-3-3

フォーメーション

5-4-1

Home team crestAUS
24
マット・フリース
5
アントニー・ロビンソン
13
ティム・リーム
3
クリス・リチャーズ
16
アレックス・フリーマン
17
マリク・ティルマン
8
ウェストン・マッケニー
4
タイラー・アダムス
10
クリスティアン・プリシッチ
20
フォラリン・バログン
2
セルジーニョ・デスト
18
パトリックビーチ
5
ジョーダン・ボス
3
アレッサンドロ・チルカーティ
21
キャメロン・バージェス
19
ハリー・サウター
4
ジェイコブ・イタリアーノ
13
エイデン・オニール
8
コナー・メトカーフ
24
P. Okon-Engstler
17
ネストリー・イランクンダ
9
モハメッド・トゥーレ

5-4-1

AUSAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • M. Pochettino

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • トニー・ポポヴィッチ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

試合の見どころ

ホームアドバンテージの大きさをいかんなく示したのがアメリカだ。初戦では堅守と謳われていたパラグアイを相手に4-1と圧倒。大会前の親善試合では、ドイツ、ポルトガル、ベルギーに敗れ、守備陣がまだ形を模索している段階であることがうかがえた。しかし、ウェストン・マッケニーとタイラー・アダムスが中盤を支え、安定した4バックの前に陣取る布陣は、ワールドカップ本番が始まると、はるかに安定したプレーを見せているようだ。加えて、左サイドのクリスチャン・プリシッチも好調でオーストラリア戦でも彼のサイドから得点が生まれる可能性は高い。

ワールドカップ
アメリカ合衆国 crest
アメリカ合衆国
USA
オーストラリア crest
オーストラリア
AUS

対するオーストラリアも難敵トルコに2-0と快勝。派手さはないものの、コントロールされたプロフェッショナルな試合運びだった。この勝利は、ポポヴィッチ監督が守備組織を核としたチームを作り上げたことを証明した。ジャクソン・アーバインとコナー・メトカーフが中盤の要となるが、最終ラインにこれ​​ほど質の高い選手を擁するアメリカと対戦するのは、トルコ戦よりもはるかに厳しい試練となるだろう。サッカールーズは若手のネストリー・イランクンダに、スピードでアメリカの4バックを脅かすことを期待しているだろう。

両チームの近況

USA
-直近成績

ゴールを許す
10/12
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

AUS
-直近成績

ゴールを許す
9/3
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

USA

直近の 2 試合

AUS

2

勝利

0

引分け

0

勝利

5

得点

2
2.5ゴール以上のゲーム
2/2
両チームが得点
2/2

順位

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN standard world cup campaignDAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

DAZN月額プランが期間限定で半額以下に！いつでも解約OK・7/20までの加入限定今すぐ登録

【7/20まで割引中】サッカー専用の年間プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN SOCCER topDAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる年間プラン(月々払いのみ)「DAZN SOCCERが、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER(年間プラン)」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。なお、年間プランの「DAZN SOCCER」は、4カ月目以降は月々2,600円(税込)の支払いが発生する(※12ヶ月間合計31,200円／契約途中での解約は不可)

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、それ以降の加入はできないので注意が必要だ。

※DAZN SOCCERは年間プランのため、途中解約が不可
※最初の3カ月間が月々980円(税込)、4カ月目以降は月々2,600円(税込)

DAZNサッカー専用年間プランが期間限定で販売！最初の3カ月・月々980円は7/20まで今すぐ登録

広告