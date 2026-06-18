【6/20】アメリカvsオーストラリアの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループDではアメリカとオーストラリアが対戦する。
本記事では、FIFAワールドカップのグループB第2節となるアメリカvsオーストラリアの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。
アメリカvsオーストラリア｜キックオフ時間
アメリカvsオーストラリア｜チームニュース＆予想スタメン
試合の見どころ
ホームアドバンテージの大きさをいかんなく示したのがアメリカだ。初戦では堅守と謳われていたパラグアイを相手に4-1と圧倒。大会前の親善試合では、ドイツ、ポルトガル、ベルギーに敗れ、守備陣がまだ形を模索している段階であることがうかがえた。しかし、ウェストン・マッケニーとタイラー・アダムスが中盤を支え、安定した4バックの前に陣取る布陣は、ワールドカップ本番が始まると、はるかに安定したプレーを見せているようだ。加えて、左サイドのクリスチャン・プリシッチも好調でオーストラリア戦でも彼のサイドから得点が生まれる可能性は高い。
対するオーストラリアも難敵トルコに2-0と快勝。派手さはないものの、コントロールされたプロフェッショナルな試合運びだった。この勝利は、ポポヴィッチ監督が守備組織を核としたチームを作り上げたことを証明した。ジャクソン・アーバインとコナー・メトカーフが中盤の要となるが、最終ラインにこれほど質の高い選手を擁するアメリカと対戦するのは、トルコ戦よりもはるかに厳しい試練となるだろう。サッカールーズは若手のネストリー・イランクンダに、スピードでアメリカの4バックを脅かすことを期待しているだろう。
両チームの近況
両チームの対戦成績
順位
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