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全米オープン2026はU-NEXTで独占生配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

全米オープンゴルフ2026 結果速報・リーダーボード｜久常涼、松山英樹ら日本人選手の成績は？

全米オープンゴルフ2026の結果速報、リーダーボード。久常涼、松山英樹らのラウンド成績まとめ。

無料体験中に視聴可能！
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全米オープンゴルフ2026 U-NEXTが全ラウンドライブ配信！

松山英樹、久常涼ら日本人選手が出場予定

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全米オープンゴルフ2026が、2026年6月18日(木)～21日(日)にかけて行われる。

U-NEXTが全米オープン2026を独占生配信！31日間無料トライアルあり今すぐ視聴

本記事では、全米オープンゴルフ2026の結果速報・リーダーボードを紹介する。

全米オープンゴルフ2026の結果速報・リーダーボード

※2026年6月19日(金)9:56時点。

順位選手名スコア1234TOTAL
1ウィンダム・クラーク-656---56
2Tサム・スティーブンズ-268---68
2T@ ライダー・コーワン-268---68
2Tマックス・ムクグリービ-268---68
2Tマシュー・フィッツパトリック-260---60
2Tダスティン・ジョンソン-257---57
2Tゲーリー・ウッドランド-257---57
2Tジョン・ラーム-248---48
9Tロリー・マキロイ-169---69
9Tルードヴィッヒ・アベルグ-169---69
9Tブライアン・ハーマン-169---69
9Tマックス・グレイセマン-169---69
9Tベンジャミンズ・ジェームズ-169---69
9Tコリー・コナーズ-162---62
9Tブライソン・デシャンボー-161---61
9Tベン・コールズ-149---49
9Tアンヘル・イダルゴ-145---45
18Tキース・ミッチェルE70---70
18Tクリストファー・ライタンE70---70
18Tキーガン・ブラッドリーE70---70
18Tトミー・フリートウッドE70---70
18Tトム・キムE70---70
18Tウィリアム・モウE70---70
18Tジャクソン・バン・パリスE70---70
18T久常涼E63---63
18Tラッセル・ヘンリーE63---63
18Tホアキン・ニエマンE55---55
18Tスペンサー・ティビツE46---46
29Tジェームズ・ニコラス+171---71
29Tハリー・ヒッグス+171---71
29Tアドリアン・デュモン・ド・シャサール+171---71
29Tリッキー・ファウラー+171---71
29Tサム・バーンズ+171---71
29Tマイケル・キム+171---71
29Tアレックス・フィッツパトリック+171---71
29Tニクラス・ノーゴー・ミュラー+171---71
29Tジョン・パリー+171---71
29Tニール・シプリー+171---71
29Tザック・ブレア+171---71
29Tライアン・フォックス+167---67
29Tベン・グリフィン+164---64
29T松山英樹+159---59
29Tジャスティン・トーマス+159---59
29Tロバート・マッキンタイア+159---59
29Tニコラス・エチャバリア+159---59
29Tアクシャイ・バティア+156---56
29TJ.T.・ポストン+155---55
29T@ マレク・フレミング+143---43
49Tマシュー・ジョーダン+272---72
49T@ マイルズ・ラッセル+272---72
49Tパトリック・ロジャース+272---72
49Tキャメロン・ヤング+272---72
49Tパトリック・リード+272---72
49Tハリス・イングリッシュ+272---72
49Tセップ・ストレイカ+272---72
49Tマーベリック・マクネリ+272---72
49Tスコッティー・シェフラー+272---72
49Tサヒス・ティーガラ+272---72
49T@ ジャクソン・コイブン+272---72
49Tローリー・カンター+272---72
49Tアドリアン・サディエ+272---72
49Tバド・コーリー+272---72
49Tマイケル・ブレナン+272---72
49Tケビン・ロイ+272---72
49Tピアスソン・クーディ+272---72
49T@ プレストン・スタウト+272---72
49Tザンダー・シャウフェレ+260---60
49Tカルロス・オルティス+257---57
49Tマルセロ・ロゾ+252---52
49Tマシュー・マッカーティ+252---52
49Tジャック・シェーンバーガー+252---52
72Tエミリアノ・グリジョ+373---73
72Tブルックス・ケプカ+373---73
72Tアンドリュー・ノバク+373---73
72Tアダム・スコット+373---73
72Tジェーコブ・ブリッジマン+373---73
72Tディラン・ウー+373---73
72Tスダルシャン・イェッラマラージュ+373---73
72T@ ブライアン・リー+373---73
72Tコリン・モリカワ+369---69
72Tライアン・ジェラルド+366---66
72Tニコライ・ホイガールト+361---61
72Tミン・ウー・リー+358---58
72Tビリー・ホーシェル+357---57
72Tジャスティン・ローズ+353---53
72Tジョーダン・スピース+353---53
72T佐藤大平+357---57
72Tジョン・キーファー+353---53
72Tコール・ハマー+349---49
72T@ ジュゼッペ・プエブラ+349---49
72Tマナブ・シャフ+345---45
92Tチャンドラー・フィリップス+474---74
92Tジャクソン・スーバー+474---74
92T@ イーサン・ファン+474---74
92Tピーター・ユーライン+474---74
92T@ エリック・リー+474---74
92Tジミー・スタンジャー+474---74
92Tベンジャミン・シルバーマン+474---74
92Tルーカス・ハーバート+474---74
92Tイム・ソンジェ+474---74
92Tティレル・ハットン+474---74
92Tカート・キタヤマ+474---74
92Tニック・テイラー+474---74
92Tアレクサンデル・ノーレン+474---74
92Tアンドリュー・パットナム+474---74
92Tハリー・ホール+474---74
92Tデイビス・トンプソン+474---74
92Tアーロン・ライ+470---70
92Tシェーン・ローリー+459---59
92Tパトリック・カントレー+458---58
92TT・K・キム+446---46
92T@ マシュー・ロブレス+450---50
113Tケーレブ・サーラット+575---75
113Tヤイデン・トレイ・シャペル+575---75
113T@ ジャクソン・へリントン+575---75
113T@ チェイス・カイズ+575---75
113Tキャメロン・スミス+575---75
113Tクリストファー・ゴッターアップ+575---75
113TJ.B.・ホームズ+575---75
113Tフィリッポ・チェッリ+575---75
113T@ ヴォーン・ハーバー+575---75
113Tアレックス・スマレイ+560---60
113T@ マテオ・プルチーニ+555---55
124Tネイサン・キンゼイ+676---76
124Tグレアム・マクドウェル+676---76
124T@ ブランドン・ホルツ+676---76
124Tジェイク・ピーコック+676---76
124Tヘニー・デュプレシ+676---76
124Tウーゴ・クサル+676---76
124Tビクトル・ホブラン+668---68
124Tニック・ハーディ+652---52
124Tジェイク・ソロン+648---48
133Tテーラー・モンゴメリ+777---77
133Tカール・ユアン+777---77
133Tパドレイグ・ハリントン+777---77
133Tダニエル・バーガー+777---77
133Tキム・シウ+777---77
133TJ.J.・スパウン+777---77
133T大西魁斗+777---77
133Tジェイク・ナップ+777---77
133Tマティアス・シュミット+777---77
133Tダビド・プイグ・クリウス+777---77
143Tアレハンドロ・トスティ+878---78
143Tブランドン・ウ+878---78
143T@ メイソン・ハウエル+878---78
143T大岩龍一+878---78
143Tクリス・カーク+878---78
148Tクーパー・ドッシー+979---79
148Tグレイソン・リーチ+979---79
148T@ ローガン・ライリー+979---79
148T@ アルニ・スベインソン+963---63
152@ ジャクソン・オーモンド+1080---80
153T@ ハミルトン・コールマン+1181---81
153Tロコ・レペト+1181---81
155ロビー・ヒギンズ+1282---82
-ジェイソン・デイ棄権-----

※＠が表示されている選手はアマチュア。

U-NEXTが全米オープン2026を独占生配信！31日間無料トライアルあり今すぐ視聴

全米オープンゴルフ2026の中継スケジュール

第126回全米オープンゴルフ選手は、の地上波放送は予定されておらず、動画配信サービスの『U-NEXT』と、CS放送の『ゴルフネットワーク』で視聴できる。

『U-NEXT』は大会初日から最終日までライブ配信を実施。国際映像を日本語実況・解説付きで楽しめるほか、日本人選手のプレーを重点的に届ける「日本勢徹底マークLIVE」など、複数チャンネルを使った中継も予定されている。

『ゴルフネットワーク』では全4日間を生放送。競技が予定時刻を超えた場合に備えて延長枠が設けられており、各ラウンド終了後には再放送も予定されている。開催地との時差により、日本では深夜から早朝にかけての中継が中心となるため、視聴前に開始時刻を確認しておこう。

日程U-NEXTゴルフネットワーク
第1ラウンド6月18日(木)
20:50～／21:00～		6月19日(金)
0:30～9:00
第2ラウンド6月19日(金)
20:50～		6月20日(土)
0:30～9:00
第3ラウンド6月20日(土)
22:50～		6月21日(日)
0:00～9:00
最終ラウンド6月21日(日)
22:50～		6月21日(日)
23:00～翌8:00

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全米オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法

us open 2026 ssU-NEXT

全米オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを生配信する。

「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

  1. U-NEXT 31日間無料トライアル登録ページへアクセスへアクセス
  2. 観たいツアー/大会をタップ
  3. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  4. 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!

U-NEXTが全米オープン2026を配信！31日間無料トライアルあり今すぐ視聴

U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会ワールドゴルフパック月額プラン
PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)×
LPGAツアー(米国女子)×
全米プロゴルフ選手権×
全米プロゴルフ選手権
全米オープンゴルフ選手権
全英オープンゴルフ選手権
シェブロン選手権
全米女子プロゴルフ選手権
全米女子オープン
エビアン選手権
AIG全英女子オープン
DPワールドツアー(欧州男子)×
LET(欧州女子)×
アジアンツアー・インターナショナルシリーズ×
ニュージーランドオープン×
JLPGAツアー×
ステップ・アップ・ツアー×
TGL×
各海外ツアーの過去大会映像×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

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U-NEXTモバイルの加入方法

  1. 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
    今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
  2. U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
  3. まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
  4. 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

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※本ページに記載の情報は、2026年6月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。