全米オープンゴルフ2026が、2026年6月18日(木)～21日(日)にかけて行われる。
本記事では、全米オープンゴルフ2026の結果速報・リーダーボードを紹介する。
全米オープンゴルフ2026の結果速報・リーダーボード
※2026年6月19日(金)9:56時点。
|順位
|選手名
|スコア
|1
|2
|3
|4
|TOTAL
|1
|ウィンダム・クラーク
|-6
|56
|-
|-
|-
|56
|2T
|サム・スティーブンズ
|-2
|68
|-
|-
|-
|68
|2T
|@ ライダー・コーワン
|-2
|68
|-
|-
|-
|68
|2T
|マックス・ムクグリービ
|-2
|68
|-
|-
|-
|68
|2T
|マシュー・フィッツパトリック
|-2
|60
|-
|-
|-
|60
|2T
|ダスティン・ジョンソン
|-2
|57
|-
|-
|-
|57
|2T
|ゲーリー・ウッドランド
|-2
|57
|-
|-
|-
|57
|2T
|ジョン・ラーム
|-2
|48
|-
|-
|-
|48
|9T
|ロリー・マキロイ
|-1
|69
|-
|-
|-
|69
|9T
|ルードヴィッヒ・アベルグ
|-1
|69
|-
|-
|-
|69
|9T
|ブライアン・ハーマン
|-1
|69
|-
|-
|-
|69
|9T
|マックス・グレイセマン
|-1
|69
|-
|-
|-
|69
|9T
|ベンジャミンズ・ジェームズ
|-1
|69
|-
|-
|-
|69
|9T
|コリー・コナーズ
|-1
|62
|-
|-
|-
|62
|9T
|ブライソン・デシャンボー
|-1
|61
|-
|-
|-
|61
|9T
|ベン・コールズ
|-1
|49
|-
|-
|-
|49
|9T
|アンヘル・イダルゴ
|-1
|45
|-
|-
|-
|45
|18T
|キース・ミッチェル
|E
|70
|-
|-
|-
|70
|18T
|クリストファー・ライタン
|E
|70
|-
|-
|-
|70
|18T
|キーガン・ブラッドリー
|E
|70
|-
|-
|-
|70
|18T
|トミー・フリートウッド
|E
|70
|-
|-
|-
|70
|18T
|トム・キム
|E
|70
|-
|-
|-
|70
|18T
|ウィリアム・モウ
|E
|70
|-
|-
|-
|70
|18T
|ジャクソン・バン・パリス
|E
|70
|-
|-
|-
|70
|18T
|久常涼
|E
|63
|-
|-
|-
|63
|18T
|ラッセル・ヘンリー
|E
|63
|-
|-
|-
|63
|18T
|ホアキン・ニエマン
|E
|55
|-
|-
|-
|55
|18T
|スペンサー・ティビツ
|E
|46
|-
|-
|-
|46
|29T
|ジェームズ・ニコラス
|+1
|71
|-
|-
|-
|71
|29T
|ハリー・ヒッグス
|+1
|71
|-
|-
|-
|71
|29T
|アドリアン・デュモン・ド・シャサール
|+1
|71
|-
|-
|-
|71
|29T
|リッキー・ファウラー
|+1
|71
|-
|-
|-
|71
|29T
|サム・バーンズ
|+1
|71
|-
|-
|-
|71
|29T
|マイケル・キム
|+1
|71
|-
|-
|-
|71
|29T
|アレックス・フィッツパトリック
|+1
|71
|-
|-
|-
|71
|29T
|ニクラス・ノーゴー・ミュラー
|+1
|71
|-
|-
|-
|71
|29T
|ジョン・パリー
|+1
|71
|-
|-
|-
|71
|29T
|ニール・シプリー
|+1
|71
|-
|-
|-
|71
|29T
|ザック・ブレア
|+1
|71
|-
|-
|-
|71
|29T
|ライアン・フォックス
|+1
|67
|-
|-
|-
|67
|29T
|ベン・グリフィン
|+1
|64
|-
|-
|-
|64
|29T
|松山英樹
|+1
|59
|-
|-
|-
|59
|29T
|ジャスティン・トーマス
|+1
|59
|-
|-
|-
|59
|29T
|ロバート・マッキンタイア
|+1
|59
|-
|-
|-
|59
|29T
|ニコラス・エチャバリア
|+1
|59
|-
|-
|-
|59
|29T
|アクシャイ・バティア
|+1
|56
|-
|-
|-
|56
|29T
|J.T.・ポストン
|+1
|55
|-
|-
|-
|55
|29T
|@ マレク・フレミング
|+1
|43
|-
|-
|-
|43
|49T
|マシュー・ジョーダン
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|49T
|@ マイルズ・ラッセル
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|49T
|パトリック・ロジャース
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|49T
|キャメロン・ヤング
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|49T
|パトリック・リード
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|49T
|ハリス・イングリッシュ
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|49T
|セップ・ストレイカ
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|49T
|マーベリック・マクネリ
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|49T
|スコッティー・シェフラー
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|49T
|サヒス・ティーガラ
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|49T
|@ ジャクソン・コイブン
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|49T
|ローリー・カンター
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|49T
|アドリアン・サディエ
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|49T
|バド・コーリー
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|49T
|マイケル・ブレナン
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|49T
|ケビン・ロイ
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|49T
|ピアスソン・クーディ
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|49T
|@ プレストン・スタウト
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|49T
|ザンダー・シャウフェレ
|+2
|60
|-
|-
|-
|60
|49T
|カルロス・オルティス
|+2
|57
|-
|-
|-
|57
|49T
|マルセロ・ロゾ
|+2
|52
|-
|-
|-
|52
|49T
|マシュー・マッカーティ
|+2
|52
|-
|-
|-
|52
|49T
|ジャック・シェーンバーガー
|+2
|52
|-
|-
|-
|52
|72T
|エミリアノ・グリジョ
|+3
|73
|-
|-
|-
|73
|72T
|ブルックス・ケプカ
|+3
|73
|-
|-
|-
|73
|72T
|アンドリュー・ノバク
|+3
|73
|-
|-
|-
|73
|72T
|アダム・スコット
|+3
|73
|-
|-
|-
|73
|72T
|ジェーコブ・ブリッジマン
|+3
|73
|-
|-
|-
|73
|72T
|ディラン・ウー
|+3
|73
|-
|-
|-
|73
|72T
|スダルシャン・イェッラマラージュ
|+3
|73
|-
|-
|-
|73
|72T
|@ ブライアン・リー
|+3
|73
|-
|-
|-
|73
|72T
|コリン・モリカワ
|+3
|69
|-
|-
|-
|69
|72T
|ライアン・ジェラルド
|+3
|66
|-
|-
|-
|66
|72T
|ニコライ・ホイガールト
|+3
|61
|-
|-
|-
|61
|72T
|ミン・ウー・リー
|+3
|58
|-
|-
|-
|58
|72T
|ビリー・ホーシェル
|+3
|57
|-
|-
|-
|57
|72T
|ジャスティン・ローズ
|+3
|53
|-
|-
|-
|53
|72T
|ジョーダン・スピース
|+3
|53
|-
|-
|-
|53
|72T
|佐藤大平
|+3
|57
|-
|-
|-
|57
|72T
|ジョン・キーファー
|+3
|53
|-
|-
|-
|53
|72T
|コール・ハマー
|+3
|49
|-
|-
|-
|49
|72T
|@ ジュゼッペ・プエブラ
|+3
|49
|-
|-
|-
|49
|72T
|マナブ・シャフ
|+3
|45
|-
|-
|-
|45
|92T
|チャンドラー・フィリップス
|+4
|74
|-
|-
|-
|74
|92T
|ジャクソン・スーバー
|+4
|74
|-
|-
|-
|74
|92T
|@ イーサン・ファン
|+4
|74
|-
|-
|-
|74
|92T
|ピーター・ユーライン
|+4
|74
|-
|-
|-
|74
|92T
|@ エリック・リー
|+4
|74
|-
|-
|-
|74
|92T
|ジミー・スタンジャー
|+4
|74
|-
|-
|-
|74
|92T
|ベンジャミン・シルバーマン
|+4
|74
|-
|-
|-
|74
|92T
|ルーカス・ハーバート
|+4
|74
|-
|-
|-
|74
|92T
|イム・ソンジェ
|+4
|74
|-
|-
|-
|74
|92T
|ティレル・ハットン
|+4
|74
|-
|-
|-
|74
|92T
|カート・キタヤマ
|+4
|74
|-
|-
|-
|74
|92T
|ニック・テイラー
|+4
|74
|-
|-
|-
|74
|92T
|アレクサンデル・ノーレン
|+4
|74
|-
|-
|-
|74
|92T
|アンドリュー・パットナム
|+4
|74
|-
|-
|-
|74
|92T
|ハリー・ホール
|+4
|74
|-
|-
|-
|74
|92T
|デイビス・トンプソン
|+4
|74
|-
|-
|-
|74
|92T
|アーロン・ライ
|+4
|70
|-
|-
|-
|70
|92T
|シェーン・ローリー
|+4
|59
|-
|-
|-
|59
|92T
|パトリック・カントレー
|+4
|58
|-
|-
|-
|58
|92T
|T・K・キム
|+4
|46
|-
|-
|-
|46
|92T
|@ マシュー・ロブレス
|+4
|50
|-
|-
|-
|50
|113T
|ケーレブ・サーラット
|+5
|75
|-
|-
|-
|75
|113T
|ヤイデン・トレイ・シャペル
|+5
|75
|-
|-
|-
|75
|113T
|@ ジャクソン・へリントン
|+5
|75
|-
|-
|-
|75
|113T
|@ チェイス・カイズ
|+5
|75
|-
|-
|-
|75
|113T
|キャメロン・スミス
|+5
|75
|-
|-
|-
|75
|113T
|クリストファー・ゴッターアップ
|+5
|75
|-
|-
|-
|75
|113T
|J.B.・ホームズ
|+5
|75
|-
|-
|-
|75
|113T
|フィリッポ・チェッリ
|+5
|75
|-
|-
|-
|75
|113T
|@ ヴォーン・ハーバー
|+5
|75
|-
|-
|-
|75
|113T
|アレックス・スマレイ
|+5
|60
|-
|-
|-
|60
|113T
|@ マテオ・プルチーニ
|+5
|55
|-
|-
|-
|55
|124T
|ネイサン・キンゼイ
|+6
|76
|-
|-
|-
|76
|124T
|グレアム・マクドウェル
|+6
|76
|-
|-
|-
|76
|124T
|@ ブランドン・ホルツ
|+6
|76
|-
|-
|-
|76
|124T
|ジェイク・ピーコック
|+6
|76
|-
|-
|-
|76
|124T
|ヘニー・デュプレシ
|+6
|76
|-
|-
|-
|76
|124T
|ウーゴ・クサル
|+6
|76
|-
|-
|-
|76
|124T
|ビクトル・ホブラン
|+6
|68
|-
|-
|-
|68
|124T
|ニック・ハーディ
|+6
|52
|-
|-
|-
|52
|124T
|ジェイク・ソロン
|+6
|48
|-
|-
|-
|48
|133T
|テーラー・モンゴメリ
|+7
|77
|-
|-
|-
|77
|133T
|カール・ユアン
|+7
|77
|-
|-
|-
|77
|133T
|パドレイグ・ハリントン
|+7
|77
|-
|-
|-
|77
|133T
|ダニエル・バーガー
|+7
|77
|-
|-
|-
|77
|133T
|キム・シウ
|+7
|77
|-
|-
|-
|77
|133T
|J.J.・スパウン
|+7
|77
|-
|-
|-
|77
|133T
|大西魁斗
|+7
|77
|-
|-
|-
|77
|133T
|ジェイク・ナップ
|+7
|77
|-
|-
|-
|77
|133T
|マティアス・シュミット
|+7
|77
|-
|-
|-
|77
|133T
|ダビド・プイグ・クリウス
|+7
|77
|-
|-
|-
|77
|143T
|アレハンドロ・トスティ
|+8
|78
|-
|-
|-
|78
|143T
|ブランドン・ウ
|+8
|78
|-
|-
|-
|78
|143T
|@ メイソン・ハウエル
|+8
|78
|-
|-
|-
|78
|143T
|大岩龍一
|+8
|78
|-
|-
|-
|78
|143T
|クリス・カーク
|+8
|78
|-
|-
|-
|78
|148T
|クーパー・ドッシー
|+9
|79
|-
|-
|-
|79
|148T
|グレイソン・リーチ
|+9
|79
|-
|-
|-
|79
|148T
|@ ローガン・ライリー
|+9
|79
|-
|-
|-
|79
|148T
|@ アルニ・スベインソン
|+9
|63
|-
|-
|-
|63
|152
|@ ジャクソン・オーモンド
|+10
|80
|-
|-
|-
|80
|153T
|@ ハミルトン・コールマン
|+11
|81
|-
|-
|-
|81
|153T
|ロコ・レペト
|+11
|81
|-
|-
|-
|81
|155
|ロビー・ヒギンズ
|+12
|82
|-
|-
|-
|82
|-
|ジェイソン・デイ
|棄権
|-
|-
|-
|-
|-
※＠が表示されている選手はアマチュア。
全米オープンゴルフ2026の中継スケジュール
第126回全米オープンゴルフ選手は、の地上波放送は予定されておらず、動画配信サービスの『U-NEXT』と、CS放送の『ゴルフネットワーク』で視聴できる。
『U-NEXT』は大会初日から最終日までライブ配信を実施。国際映像を日本語実況・解説付きで楽しめるほか、日本人選手のプレーを重点的に届ける「日本勢徹底マークLIVE」など、複数チャンネルを使った中継も予定されている。
『ゴルフネットワーク』では全4日間を生放送。競技が予定時刻を超えた場合に備えて延長枠が設けられており、各ラウンド終了後には再放送も予定されている。開催地との時差により、日本では深夜から早朝にかけての中継が中心となるため、視聴前に開始時刻を確認しておこう。
|日程
|U-NEXT
|ゴルフネットワーク
|第1ラウンド
|6月18日(木)
20:50～／21:00～
|6月19日(金)
0:30～9:00
|第2ラウンド
|6月19日(金)
20:50～
|6月20日(土)
0:30～9:00
|第3ラウンド
|6月20日(土)
22:50～
|6月21日(日)
0:00～9:00
|最終ラウンド
|6月21日(日)
22:50～
|6月21日(日)
23:00～翌8:00
全米オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法
U-NEXT
全米オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを生配信する。
「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。
U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法
- U-NEXT 31日間無料トライアル登録ページへアクセスへアクセス
- 観たいツアー/大会をタップ
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！
「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。
「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。
『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。
|大会
|ワールドゴルフパック
|月額プラン
|PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)
|〇
|×
|LPGAツアー(米国女子)
|〇
|×
|全米プロゴルフ選手権
|×
|〇
|全米プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|全英オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|シェブロン選手権
|〇
|〇
|全米女子プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米女子オープン
|〇
|〇
|エビアン選手権
|〇
|〇
|AIG全英女子オープン
|〇
|〇
|DPワールドツアー(欧州男子)
|〇
|×
|LET(欧州女子)
|〇
|×
|アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
|〇
|×
|ニュージーランドオープン
|〇
|×
|JLPGAツアー
|×
|〇
|ステップ・アップ・ツアー
|×
|〇
|TGL
|〇
|×
|各海外ツアーの過去大会映像
|〇
|×
※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。
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U-NEXT
『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。
ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。
U-NEXTモバイルの加入方法
- 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
- 「U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
- まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
- 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施
※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
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U-NEXTモバイルの関連情報
- U-NEXTモバイルはeSIM対応？通信速度は速い？料金・開通手順・特典まとめ
- U-NEXTモバイルの評価・口コミまとめ｜サービスの特徴は？
- U-NEXTモバイルとは？料金・通話料・加入手順・ポイント特典まとめ
※本ページに記載の情報は、2026年6月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。