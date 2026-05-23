2026年ワールドカップ(W杯)の北中米大会では、選手に入れ替えについての特例が認められている。

本記事では、W杯招集選手とバックアップメンバーの入れ替え条件を紹介する。

W杯バックアップメンバーとの入れ替えはいつまで可能？

2026年W杯には2026年6月2日に国際サッカー連盟(FIFA)が発表する公式メンバー(23～26名)のみが出場することができるが、不測の事態が起きた際には特例として予備登録リスト(35～55名)のバックアップメンバーと入れ替えることが認められている。その特例が認められるのは、本大会初戦の24時間前まで。ただし、入れ替えが認められるのは公式メンバーに深刻な負傷または病気の選手が出た場合に限られ、プレーできるにもかかわらず戦術的な理由などで入れ替えることは認められない。

なお、GKの選手が深刻な負傷または病気となった場合は、大会中のどの時点でもバックアップメンバーと入れ替えることが可能だ。

日本代表 過去W杯のバックアップメンバーは？

日本代表は過去のW杯でもバックアップメンバーを選出。特に2010年南アフリカ大会では、香川真司、前田遼一、槙野智章、2014年ブラジル大会では南野拓実、中村憲剛、駒野友一ら当時代表当落線上の実力者が名を連ねてきた。実際に入れ替わった例は、2006年ドイツ大会のみ。当時は田中誠が負傷離脱し、茂庭照幸がメンバー入りを果たしていた。

森保一監督は、2026年北中米大会に向けてもバックアップメンバーを選出する意向を示したが、公式発表はしないと明言。前回の2022年カタール大会でも公式発表されておらず、引き続きの方針となっている。

W杯2026のテレビ放送・ネット配信予定は？

W杯2026は、ネット『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信。日本代表の試合については、全試合無料配信となる。

地上波『NHK』で計34試合(グループステージ19試合、決勝トーナメント15試合)を生中継、ネット『NHK ONE』で同時・見逃し配信する。さらに、『NHK BS』でも一部の試合を生中継、『NHK BSプレミアム4K』では全104試合を生中継と録画で放送(地上波放送の34試合はBSP4Kでも同時生中継)する予定だ。

また、民放では『日本テレビ系』と『フジテレビ系列』も一部の試合を生中継。『日本テレビ系』では計15試合(グループステージ9試合、決勝トーナメント6試合)、『フジテレビ系列』では計10試合(グループステージ5試合、決勝トーナメント5試合)を放送予定だ。

放送・配信局 形態 対象試合 DAZN ネット ・全104試合をライブ・見逃し配信

※日本戦は全試合無料配信 NHK 総合 [NHK ONEネット同時配信] テレビ ・計34試合を生中継

・グループステージ19試合

・決勝トーナメント15試合 NHK BS テレビ(衛星放送) ・一部試合を生中継

NHK BSプレミアム4K テレビ(衛星放送) ・全104試合を生中継・録画放送

※地上波放送の34試合は同時生中継 日本テレビ系 テレビ ・計15試合を生中継

・グループステージ9試合

・決勝トーナメント6試合 フジテレビ系列 テレビ ・計10試合を生中継

・グループステージ5試合

・決勝トーナメント5試合

W杯2026のおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

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なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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