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Tsutomu Maeda

サッカー日本代表で外れた主なメンバーは？ワールドカップ(W杯)本大会の招集選手発表！

ワールドカップ
日本
オランダ 対 日本
チュニジア 対 日本
日本 対 スウェーデン
オランダ
チュニジア
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日本 対 アイスランド
アイスランド
親善試合

2026年北中米ワールドカップ(W杯)のサッカー日本代表招集メンバーから外れた主な選手は？負傷の影響は？

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2026年北中米ワールドカップ(W杯)に向けた日本代表の招集メンバーが、5月15日(金)に発表された。

本記事では、メンバー外となった主な選手を紹介する。(※負傷も含む)

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  • japan(C)Getty Images

    2026年ワールドカップの招集メンバーは？

    2026年ワールドカップおよびキリンチャレンジカップ2026のアイスランド代表戦(5/31開催)に向けた日本代表の招集メンバーは以下の通り。

    ポジション選手名所属
    GK早川友基鹿島アントラーズ
    大迫敬介サンフレッチェ広島
    鈴木彩艶パルマ
    DF長友佑都FC東京
    谷口彰悟シント＝トロイデンVV
    板倉滉アヤックス
    渡辺剛フェイエノールト
    冨安健洋アヤックス
    伊藤洋輝バイエルン・ミュンヘン
    瀬古歩夢ル・アーヴル
    菅原由勢ブレーメン
    鈴木淳之介FCコペンハーゲン
    MF／FW遠藤航リヴァプール
    伊東純也ヘンク
    鎌田大地クリスタル・パレス
    小川航基NECナイメヘン
    前田大然セルティック
    堂安律フランクフルト
    上田綺世フェイエノールト
    田中碧リーズ・ユナイテッド
    中村敬斗スタッド・ランス
    佐野海舟マインツ
    久保建英レアル・ソシエダ
    鈴木唯人フライブルク
    塩貝健人ヴォルフスブルク
    後藤啓介シント＝トロイデンVV

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  • ワールドカップでメンバー外となった主な選手は？

    2026年ワールドカップ本大会の招集選手枠は26名。以下では、負傷などプレー面以外の理由も含めてメンバー外となった選手を紹介する。

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  • kaoru-mitoma(C)Getty Images

    三笘薫

    • 生年月日：1997年5月20日
    • 所属：ブライトン
  • monaco-takumi-minamino(C)Getty Images

    南野拓実

    • 生年月日：1995年1月16日
    • 所属：モナコ
  • morita-hidemasa(C)Getty Images

    守田英正

    • 生年月日：1995年5月10日
    • 所属：スポルティングCP
  • Kota Takai Borussia Monchengladbach 02222026(C)Getty Images

    高井幸大

    • 生年月日：2004年9月4日
    • 所属：ボルシアMG
  • Takuma AsanoGetty Images

    浅野拓磨

    • 生年月日：1994年11月10日
    • 所属：マジョルカ
  • 20260215 mao hosoya(C)Getty images

    細谷真大

    • 生年月日：2001年9月7日
    • 所属：柏レイソル
  • koki machidaGetty Images

    町田浩樹

    • 生年月日：1997年8月25日
    • 所属：ホッフェンハイム
  • Kodai Sano NEC 01312026(C)Getty Images

    佐野航大

    • 生年月日：2003年9月25日
    • 所属：NECナイメヘン
  • FC St. Pauli v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    藤田譲瑠チマ

    • 生年月日：2002年2月16日
    • 所属：ザンクトパウリ
  • Shuto-Machino(C)GettyImages

    町野修斗

    • 生年月日：1999年9月30日
    • 所属：ボルシアMG
  • reo-hatate(C)Getty Images

    旗手怜央

    • 生年月日：1997年11月21日
    • 所属：セルティック
  • FC Machida Zelvia v Shabab Al Ahli : AFC Champions EliteGetty Images Sport

    相馬勇紀

    • 生年月日：1997年2月25日
    • 所属：FC町田ゼルビア
  • yuki-ohashi(C)Getty Images

    大橋祐紀

    • 生年月日：1996年7月27日
    • 所属：ブラックバーン
  • Henry Mochizuki-japan-20250708(C)Getty Images

    望月ヘンリー海輝

    • 生年月日：2001年9月20日
    • 所属：FC町田ゼルビア
  • kuryu-matsuki(C)Getty Images

    松木玖生

    • 生年月日：2003年4月30日
    • 所属：サウサンプトン
  • yuma suzuki(C)Getty images

    鈴木優磨

    • 生年月日：1996年4月26日
    • 所属：鹿島アントラーズ
  • tani(C)Getty Images

    谷晃生

    • 生年月日：2000年11月22日
    • 所属：FC町田ゼルビア
  • 20260315 kokubo leo(C)Getty images

    小久保玲央ブライアン

    • 生年月日：2001年1月23日
    • 所属：シント＝トロイデンVV

  • 【一覧】第二次森保ジャパン 招集歴のある全選手は？

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    ※☆は2026年W杯本大会招集メンバー。
    ※所属は2026年5月15日時点。

    ポジション選手名生年月日所属
    GKピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾2006年1月10日名古屋グランパス
    野澤大志ブランドン2002年12月25日ロイヤル・アントワープ
    ☆鈴木彩艶2002年8月21日パルマ
    小久保玲央ブライアン2001年1月23日シント＝トロイデンVV
    谷晃生2000年11月22日FC町田ゼルビア
    ☆大迫敬介1999年7月28日サンフレッチェ広島
    ☆早川友基1999年3月3日鹿島アントラーズ
    小島亨介1997年1月30日柏レイソル
    中村航輔1995年2月27日セレッソ大阪
    前川黛也1994年9月8日ヴィッセル神戸
    シュミット・ダニエル1992年2月3日名古屋グランパス
    DF高井幸大2004年9月4日ボルシアMG
    ☆鈴木淳之介2003年7月12日FCコペンハーゲン
    関根大輝2002年8月11日スタッド・ランス
    半田陸2002年1月1日ガンバ大阪
    バングーナガンデ佳史扶2001年9月24日FC東京
    望月ヘンリー海輝2001年9月20日FC町田ゼルビア
    藤井陽也2000年12月26日名古屋グランパス
    三浦颯太2000年9月7日川崎フロンターレ
    綱島悠斗2000年8月15日ロイヤル・アントワープ
    ☆菅原由勢2000年6月28日ブレーメン
    ☆瀬古歩夢2000年6月7日ル・アーヴル
    角田涼太朗1999年6月27日横浜F・マリノス
    橋岡大樹1999年5月17日ヘント
    ☆伊藤洋輝1999年5月12日バイエルン・ミュンヘン
    安藤智哉1999年1月10日ザンクトパウリ
    ☆冨安健洋1998年11月5日アヤックス
    古賀太陽1998年10月28日柏レイソル
    毎熊晟矢1997年10月16日AZアルクマール
    町田浩樹1997年8月25日ホッフェンハイム
    森下龍矢1997年4月11日ブラックバーン
    中山雄太1997年2月16日FC町田ゼルビア
    ☆渡辺剛1997年2月5日フェイエノールト
    ☆板倉滉1997年1月27日アヤックス
    荒木隼人1996年8月7日サンフレッチェ広島
    植田直通1994年10月24日鹿島アントラーズ
    ☆谷口彰悟1991年7月15日シント＝トロイデンVV
    ☆長友佑都1986年9月12日FC東京
    MF / FW佐藤龍之介2006年10月16日FC東京
    ☆後藤啓介2005年6月3日シント＝トロイデンVV
    ☆塩貝健人2005年3月26日ヴォルフスブルク
    大関友翔2005年2月6日川崎フロンターレ
    北野颯太2004年8月13日レッドブル・ザルツブルク
    俵積田晃太2004年5月14日FC東京
    宇野禅斗2003年11月20日清水エスパルス
    佐野航大2003年9月25日NECナイメヘン
    中村草太2002年10月15日サンフレッチェ広島
    三戸舜介2002年9月28日スパルタ・ロッテルダム
    田中聡2002年8月13日デュッセルドルフ
    藤田譲瑠チマ2002年2月16日ザンクトパウリ
    ☆鈴木唯人2001年10月25日フライブルク
    細谷真大2001年9月7日柏レイソル
    斉藤光毅2001年8月10日クイーンズ・パーク・レンジャーズ
    川﨑颯太2001年7月30日マインツ
    ☆久保建英2001年6月4日レアル・ソシエダ
    熊坂光希2001年4月15日柏レイソル
    平河悠2001年1月3日ハル・シティ
    ☆佐野海舟2000年12月30日マインツ
    ☆中村敬斗2000年7月28日スタッド・ランス
    山田新2000年5月30日プロイセン・ミュンスター
    宮代大聖2000年5月26日ラス・パルマス
    町野修斗1999年9月30日ボルシアMG
    川村拓夢1999年8月28日レッドブル・ザルツブルク
    奥抜侃志1999年8月11日ガンバ大阪
    原大智1999年5月5日ザンクトパウリ
    久保藤次郎1999年4月5日柏レイソル
    ☆田中碧1998年9月10日リーズ・ユナイテッド
    ☆上田綺世1998年8月28日フェイエノールト
    伊藤敦樹1998年8月11日ヘント
    ☆堂安律1998年6月16日フランクフルト
    伊藤涼太郎1998年2月6日シント＝トロイデンVV
    旗手怜央1997年11月21日セルティック
    ☆前田大然1997年10月20日セルティック
    ☆小川航基1997年8月8日NECナイメヘン
    垣田裕暉1997年7月14日柏レイソル
    三笘薫1997年5月20日ブライトン
    相馬勇紀1997年2月25日FC町田ゼルビア
    西村拓真1996年10月22日FC町田ゼルビア
    ☆鎌田大地1996年8月5日クリスタル・パレス
    大橋祐紀1996年7月27日ブラックバーン
    川辺駿1995年9月8日サンフレッチェ広島
    守田英正1995年5月10日スポルティングCP
    ジャーメイン良1995年4月19日サンフレッチェ広島
    古橋亨梧1995年1月20日バーミンガム・シティ
    南野拓実1995年1月16日モナコ
    浅野拓磨1994年11月10日マジョルカ
    ☆伊東純也1993年3月9日ヘンク
    ☆遠藤航1993年2月9日リヴァプール
    稲垣祥1991年12月25日名古屋グランパス
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