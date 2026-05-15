2026年北中米ワールドカップ(W杯)に向けた日本代表の招集メンバーが、5月15日(金)に発表された。
本記事では、メンバー外となった主な選手を紹介する。(※負傷も含む)
2026年北中米ワールドカップ(W杯)に向けた日本代表の招集メンバーが、5月15日(金)に発表された。
本記事では、メンバー外となった主な選手を紹介する。(※負傷も含む)
2026年ワールドカップおよびキリンチャレンジカップ2026のアイスランド代表戦(5/31開催)に向けた日本代表の招集メンバーは以下の通り。
|ポジション
|選手名
|所属
|GK
|早川友基
|鹿島アントラーズ
|大迫敬介
|サンフレッチェ広島
|鈴木彩艶
|パルマ
|DF
|長友佑都
|FC東京
|谷口彰悟
|シント＝トロイデンVV
|板倉滉
|アヤックス
|渡辺剛
|フェイエノールト
|冨安健洋
|アヤックス
|伊藤洋輝
|バイエルン・ミュンヘン
|瀬古歩夢
|ル・アーヴル
|菅原由勢
|ブレーメン
|鈴木淳之介
|FCコペンハーゲン
|MF／FW
|遠藤航
|リヴァプール
|伊東純也
|ヘンク
|鎌田大地
|クリスタル・パレス
|小川航基
|NECナイメヘン
|前田大然
|セルティック
|堂安律
|フランクフルト
|上田綺世
|フェイエノールト
|田中碧
|リーズ・ユナイテッド
|中村敬斗
|スタッド・ランス
|佐野海舟
|マインツ
|久保建英
|レアル・ソシエダ
|鈴木唯人
|フライブルク
|塩貝健人
|ヴォルフスブルク
|後藤啓介
|シント＝トロイデンVV
2026年ワールドカップ本大会の招集選手枠は26名。以下では、負傷などプレー面以外の理由も含めてメンバー外となった選手を紹介する。
※☆は2026年W杯本大会招集メンバー。
※所属は2026年5月15日時点。
|ポジション
|選手名
|生年月日
|所属
|GK
|ピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾
|2006年1月10日
|名古屋グランパス
|野澤大志ブランドン
|2002年12月25日
|ロイヤル・アントワープ
|☆鈴木彩艶
|2002年8月21日
|パルマ
|小久保玲央ブライアン
|2001年1月23日
|シント＝トロイデンVV
|谷晃生
|2000年11月22日
|FC町田ゼルビア
|☆大迫敬介
|1999年7月28日
|サンフレッチェ広島
|☆早川友基
|1999年3月3日
|鹿島アントラーズ
|小島亨介
|1997年1月30日
|柏レイソル
|中村航輔
|1995年2月27日
|セレッソ大阪
|前川黛也
|1994年9月8日
|ヴィッセル神戸
|シュミット・ダニエル
|1992年2月3日
|名古屋グランパス
|DF
|高井幸大
|2004年9月4日
|ボルシアMG
|☆鈴木淳之介
|2003年7月12日
|FCコペンハーゲン
|関根大輝
|2002年8月11日
|スタッド・ランス
|半田陸
|2002年1月1日
|ガンバ大阪
|バングーナガンデ佳史扶
|2001年9月24日
|FC東京
|望月ヘンリー海輝
|2001年9月20日
|FC町田ゼルビア
|藤井陽也
|2000年12月26日
|名古屋グランパス
|三浦颯太
|2000年9月7日
|川崎フロンターレ
|綱島悠斗
|2000年8月15日
|ロイヤル・アントワープ
|☆菅原由勢
|2000年6月28日
|ブレーメン
|☆瀬古歩夢
|2000年6月7日
|ル・アーヴル
|角田涼太朗
|1999年6月27日
|横浜F・マリノス
|橋岡大樹
|1999年5月17日
|ヘント
|☆伊藤洋輝
|1999年5月12日
|バイエルン・ミュンヘン
|安藤智哉
|1999年1月10日
|ザンクトパウリ
|☆冨安健洋
|1998年11月5日
|アヤックス
|古賀太陽
|1998年10月28日
|柏レイソル
|毎熊晟矢
|1997年10月16日
|AZアルクマール
|町田浩樹
|1997年8月25日
|ホッフェンハイム
|森下龍矢
|1997年4月11日
|ブラックバーン
|中山雄太
|1997年2月16日
|FC町田ゼルビア
|☆渡辺剛
|1997年2月5日
|フェイエノールト
|☆板倉滉
|1997年1月27日
|アヤックス
|荒木隼人
|1996年8月7日
|サンフレッチェ広島
|植田直通
|1994年10月24日
|鹿島アントラーズ
|☆谷口彰悟
|1991年7月15日
|シント＝トロイデンVV
|☆長友佑都
|1986年9月12日
|FC東京
|MF / FW
|佐藤龍之介
|2006年10月16日
|FC東京
|☆後藤啓介
|2005年6月3日
|シント＝トロイデンVV
|☆塩貝健人
|2005年3月26日
|ヴォルフスブルク
|大関友翔
|2005年2月6日
|川崎フロンターレ
|北野颯太
|2004年8月13日
|レッドブル・ザルツブルク
|俵積田晃太
|2004年5月14日
|FC東京
|宇野禅斗
|2003年11月20日
|清水エスパルス
|佐野航大
|2003年9月25日
|NECナイメヘン
|中村草太
|2002年10月15日
|サンフレッチェ広島
|三戸舜介
|2002年9月28日
|スパルタ・ロッテルダム
|田中聡
|2002年8月13日
|デュッセルドルフ
|藤田譲瑠チマ
|2002年2月16日
|ザンクトパウリ
|☆鈴木唯人
|2001年10月25日
|フライブルク
|細谷真大
|2001年9月7日
|柏レイソル
|斉藤光毅
|2001年8月10日
|クイーンズ・パーク・レンジャーズ
|川﨑颯太
|2001年7月30日
|マインツ
|☆久保建英
|2001年6月4日
|レアル・ソシエダ
|熊坂光希
|2001年4月15日
|柏レイソル
|平河悠
|2001年1月3日
|ハル・シティ
|☆佐野海舟
|2000年12月30日
|マインツ
|☆中村敬斗
|2000年7月28日
|スタッド・ランス
|山田新
|2000年5月30日
|プロイセン・ミュンスター
|宮代大聖
|2000年5月26日
|ラス・パルマス
|町野修斗
|1999年9月30日
|ボルシアMG
|川村拓夢
|1999年8月28日
|レッドブル・ザルツブルク
|奥抜侃志
|1999年8月11日
|ガンバ大阪
|原大智
|1999年5月5日
|ザンクトパウリ
|久保藤次郎
|1999年4月5日
|柏レイソル
|☆田中碧
|1998年9月10日
|リーズ・ユナイテッド
|☆上田綺世
|1998年8月28日
|フェイエノールト
|伊藤敦樹
|1998年8月11日
|ヘント
|☆堂安律
|1998年6月16日
|フランクフルト
|伊藤涼太郎
|1998年2月6日
|シント＝トロイデンVV
|旗手怜央
|1997年11月21日
|セルティック
|☆前田大然
|1997年10月20日
|セルティック
|☆小川航基
|1997年8月8日
|NECナイメヘン
|垣田裕暉
|1997年7月14日
|柏レイソル
|三笘薫
|1997年5月20日
|ブライトン
|相馬勇紀
|1997年2月25日
|FC町田ゼルビア
|西村拓真
|1996年10月22日
|FC町田ゼルビア
|☆鎌田大地
|1996年8月5日
|クリスタル・パレス
|大橋祐紀
|1996年7月27日
|ブラックバーン
|川辺駿
|1995年9月8日
|サンフレッチェ広島
|守田英正
|1995年5月10日
|スポルティングCP
|ジャーメイン良
|1995年4月19日
|サンフレッチェ広島
|古橋亨梧
|1995年1月20日
|バーミンガム・シティ
|南野拓実
|1995年1月16日
|モナコ
|浅野拓磨
|1994年11月10日
|マジョルカ
|☆伊東純也
|1993年3月9日
|ヘンク
|☆遠藤航
|1993年2月9日
|リヴァプール
|稲垣祥
|1991年12月25日
|名古屋グランパス
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※「DAZN SOCCER」は7月20日(月・祝)23:59までの加入で最初の3カ月・月々980円(税込)。
※4カ月目からの支払いは月々2,600円(税込)。年間プランの途中解約は不可。
DAZN SOCCER 加入の注意事項
DMM×DAZNホーダイに登録する方法を、DAZNの利用状況別に紹介する。なお、DAZN連携を行うためには、案内に従ってDMMプレミアムに登録している必要がある。