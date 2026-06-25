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【6/26】トルコvsアメリカの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

トルコ 対 アメリカ合衆国
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FIFAワールドカップ グループD第3節、トルコvsアメリカの予想スタメン・試合の見どころ・チーム情報を紹介。

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FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループDではトルコとアメリカが対戦する。

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本記事では、FIFAワールドカップのグループD第3節となるトルコvsアメリカの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

トルコvsアメリカ｜キックオフ時間

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ワールドカップ - グループ。 D
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トルコvsアメリカ｜チームニュース＆予想スタメン

トルコ vs アメリカ合衆国 予想スタメン

トルコHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestUSA
23
ウグルカン・チャクル
18
メルト・ミュルドゥル
15
オザン・カバク
3
メリフ・デミラル
20
フェルディ・カディオグル
10
ハカン・チャルハノール
26
ジャン・ウズン
11
ケナン・ユルディズ
5
サリフ・エズジャン
8
アルダ・ギュレル
9
デニス・ギュル
1
マット・ターナー
22
マーク・マッケンジー
18
マックス・アーフステン
23
ジョセフ・スケリー
6
オーストン・トラスティー
7
ジョバンニ・レイナ
17
マリク・ティルマン
26
アレックス・ゼンデハス
21
ティモシー・ウェア
14
セバスチャン・バーハルター
9
リカルド・ペピ

4-2-3-1

USAAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ヴィンチェンツォ・モンテッラ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • M. Pochettino

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

試合の見どころ

今世紀初となるグループリーグ全勝を目指すアメリカは、 2026年ワールドカップのグループD最終戦で、木曜日にロサンゼルス・スタジアムでトルコと対戦する。

ワールドカップ
トルコ crest
トルコ
TUR
アメリカ合衆国 crest
アメリカ合衆国
USA

史上2度目の決勝進出を果たしたトルコ代表は、2002年に3位に終わったチームとは大きく様変わりしている。トルコはワールドカップのグループリーグで、先制点を挙げた試合3試合のうち2試合で勝利を逃しており、先制点を許した試合は2試合とも敗れている。

今大会、アメリカは順調に勝ち進んでおり、ワールドカップ史上初めて2試合を終えた時点で決勝トーナメント進出を確定させた。マウリシオ・ポチェッティーノ監督はトルコ戦に勝利すれば、歴史に名を刻むことになる。もし勝利すれば、元トッテナム監督であるポチェッティーノは、ブルース・アリーナとロバート・ミラーが持つワールドカップでの2度の勝利記録を上回り、同大会で最も成功した監督となる。過去のワールドカップとは異なり、今大会ではアメリカは伝統的に相手チームに対して攻撃的な姿勢を見せており、300回もの高強度プレッシャーをかけており、これは今大会で最も多い回数の一つである。彼らは、大会の大部分でキャプテンのクリスチャン・プリシッチを欠いていたにもかかわらず、このような成績を収めており、これまでの2試合で攻撃側のサードパスの77.5%を繋いでいる。

両チームの近況

TUR
-直近成績

ゴールを許す
7/4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

USA
-直近成績

ゴールを許す
10/7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

TUR

直近の 3 試合

USA

1

Win

0

引分け

2

勝利

4

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
3/3
両チームが得点
3/3

順位

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