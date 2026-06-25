【6/26】トルコvsアメリカの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループDではトルコとアメリカが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループD第3節となるトルコvsアメリカの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

トルコvsアメリカ｜キックオフ時間

ワールドカップ - グループ。 D Los Angeles Stadium

トルコvsアメリカ｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

今世紀初となるグループリーグ全勝を目指すアメリカは、 2026年ワールドカップのグループD最終戦で、木曜日にロサンゼルス・スタジアムでトルコと対戦する。

史上2度目の決勝進出を果たしたトルコ代表は、2002年に3位に終わったチームとは大きく様変わりしている。トルコはワールドカップのグループリーグで、先制点を挙げた試合3試合のうち2試合で勝利を逃しており、先制点を許した試合は2試合とも敗れている。

今大会、アメリカは順調に勝ち進んでおり、ワールドカップ史上初めて2試合を終えた時点で決勝トーナメント進出を確定させた。マウリシオ・ポチェッティーノ監督はトルコ戦に勝利すれば、歴史に名を刻むことになる。もし勝利すれば、元トッテナム監督であるポチェッティーノは、ブルース・アリーナとロバート・ミラーが持つワールドカップでの2度の勝利記録を上回り、同大会で最も成功した監督となる。過去のワールドカップとは異なり、今大会ではアメリカは伝統的に相手チームに対して攻撃的な姿勢を見せており、300回もの高強度プレッシャーをかけており、これは今大会で最も多い回数の一つである。彼らは、大会の大部分でキャプテンのクリスチャン・プリシッチを欠いていたにもかかわらず、このような成績を収めており、これまでの2試合で攻撃側のサードパスの77.5%を繋いでいる。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。