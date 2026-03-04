Netflixの月額料金は日割りになる？いつ加入するのがお得？

Netflixの加入期間をできるだけ無駄なく利用したいユーザーにとって、加入タイミングは重要な判断材料になる。
本記事では、Netflixの料金・加入タイミングについて紹介する。
Netflixの月額料金は日割りになる？
結論から申し上げると、Netflixの月額料金は日割り計算には対応していない。課金は「カレンダー月」ではなく、登録した日を起点とする1カ月単位の請求サイクルで管理されているからだ。
たとえば3月6日に登録した場合、次回の請求日は4月6日。月初や月末に関係なく、登録日からちょうど1カ月間が利用期間となる仕組みだ。
月の途中で解約した場合でも、残り日数分の返金は行われない。ただし、解約手続き後も現在の請求サイクルの最終日までは視聴可能。実質的には「次回請求を止める」手続きと考えるのがわかりやすい。
なお、プラン変更時の扱いも異なる。上位プランへのアップグレードは即時適用となり、差額の日割り分が発生する、もしくは請求日が調整される。一方で、下位プランへのダウングレードは次回請求日から反映されるため、それまでは現行プランの機能を利用できる。
加入や変更のタイミングを見極めるうえでも、請求サイクルの仕組みは事前に理解しておきたいポイントだ。
Netflixはいつ加入するのがお得？
Netflixは登録日を基準に1カ月単位で課金されるため、月初や月末といった日付による損得はない。いつ加入しても、そこから約30〜31日間利用できる。
最も効率的なのは「キャンペーン」と「視聴目的」に合わせることだ。2026年3月18日まで実施されているWBC 2026応援キャンペーンでは、初月料金が最大50%割引。広告つきスタンダードは498円で利用でき、短期利用には有効なタイミングとなる。
LYPプレミアム with Netflixや、ドコモの「爆アゲ×Netflix」など、他サービスとの連携キャンペーンも実施中。ポイント還元を含めると、実質負担を抑えられるケースもある。
また、WBC 2026(3月5日〜18日)のようなライブイベント直前や、話題作の配信開始日に合わせて加入すれば、1カ月を無駄なく活用できる。大型連休や週末前に登録するのも、視聴時間を確保しやすいタイミングだ。
加入タイミング別の考え方
|加入タイミング
|メリット
|期間限定キャンペーン中
|初月割引やポイント還元で実質負担を抑えられる
|ライブイベント開幕直前
|大会期間を1カ月でカバーできる
|話題作の配信開始日
|新作を集中視聴できる
|大型連休・週末前
|まとまった視聴時間を確保しやすい
|毎月1日など固定日
|更新日を把握しやすく家計管理がしやすい
Netflixの月額プランと料金体系
Netflixでは現在、「広告つきスタンダード」「スタンダード」「プレミアム」の3プランを展開している。2024年10月の改定以降、価格と機能のバランスが再整理され、視聴スタイルに応じて選択できる形となっている。
エントリープランにあたる広告つきスタンダードは月額890円(税込)。画質はフルHD(1080p)で、同時視聴は2台まで対応。コストを抑えられる一方で、1時間あたり平均4分程度の広告が表示されるほか、一部対象外コンテンツがある。
スタンダードは月額1,590円(税込)。広告なしでフルHD視聴が可能となり、同時視聴は2台。ダウンロード機能も充実しており、価格と機能のバランスを重視する層に適したプランだ。
最上位のプレミアムは月額2,290円(税込)。4K(UHD)+HDRに対応し、最大4台まで同時視聴が可能。空間オーディオにも対応しており、高画質・高音質環境での視聴や家族での共有を想定した仕様となっている。
なお、旧ベーシックプラン(月額990円)は新規受付を終了済み。ただし、既存ユーザーは解約しない限り継続利用が可能だ。
また、2026年3月18日までの期間限定でWBC独占配信を記念した割引施策を実施中。新規登録者および一部の元会員は、初月料金が下記の特別価格で適用される。
Netflixプラン比較(税込)
|プラン名
|通常月額
|キャンペーン初月
|画質
|同時視聴
|広告つきスタンダード
|890円
|498円
|フルHD(1080p)
|2台
|スタンダード
|1,590円
|795円
|フルHD(1080p)
|2台
|プレミアム
|2,290円
|1,145円
|4K(UHD)+HDR
|4台
Netflixのお得な視聴方法
LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！
LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。
現在、Netflix本体で「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が実施されており、一見すると通常のNetflix単体契約の方が安く見える。ただし、LYPとの抱き合わせプランでは、LINE特典やYahoo!ショッピングのポイント優遇、PayPayポイント付与などを含めた実質価値で考えると、トータルではお得になる設計だ。動画視聴に加えて日常的にLINEやYahoo!サービスを利用するユーザーほど、メリットは大きくなる。
初めて登録する方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているため、実質1カ月無料でスタート可能。まずは以下の加入手順から登録してみよう。
【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】
- 『LYPプレミアム with Netflix 加入ページ』にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップしてLINEアプリを起動(PCの場合はQRコードを読み取り)
- お好みのプランを選択。LYPプレミアム利用ガイドに同意して「会員登録」
- Netflixの「利用開始手続きを進める」をタップ
- 登録完了
※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要。
LYPプレミアム with Netflixのプラン概要・特典内容
『LYPプレミアム with Netflix』は、動画配信サービスのNetflixとLYPプレミアムを組み合わせたセットプラン。Netflixの各料金プランと同額(※非キャンペーン時)で契約でき、追加料金なしでLYPプレミアムの機能も利用できる点が大きな特徴となる。
LYPプレミアムでは、LINEの利便性を高めるさまざまな機能が提供されている。送信取消時に相手へ通知が届かない設定、対象スタンプの使い放題、写真・動画のバックアップ、アルバムへの動画保存、サブプロフィールの設定、アプリアイコンのカスタマイズなどが主な内容だ。日常的にLINEを利用するユーザーにとっては、動画視聴以外のメリットも得られる構成となっている。
LYPプレミアム with Netflixの料金・サービス比較
|比較項目
|広告つきスタンダード
|スタンダード
|プレミアム
|月額料金(税込)
|890円
|1,590円
|2,290円
|画質
|フルHD
|フルHD
|UHD 4K + HDR
|同時視聴台数
|2台
|2台
|4台
|ダウンロード台数
|2台
|2台
|6台
|視聴可能作品
|一部制限あり
|無制限
|無制限
|広告表示
|あり
|なし
|なし
|LYPプレミアム特典
|全特典利用可能
|参考：単体月額(税込)
Netflix単体(非キャンペーン時)：広告つきスタンダード890円／スタンダード1,590円／プレミアム2,290円
LYPプレミアム単体：650円
※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。
※高画質視聴は回線環境や利用端末の性能に左右される。
※アカウント共有は同居家族のみ対象。
【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！
ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。
■爆アゲセレクション経由の加入手順
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。
■料金プラン・還元率
|[Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)
|[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)
|[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX
|15％還元(122pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(290pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(417pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ
|ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線
|-
|ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-
|ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
|Netflix各プランの特徴
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
|画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
※Netflix各プラン料金はすべて税込。(非キャンペーン時)
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。
WBC2026はNetflixで独占配信！
2026年のワールド・ベースボール・クラシックは、3月6日(金)にスタートし、1次ラウンドは3月11日まで開催される。舞台となるのはサンフアン、ヒューストン、東京、マイアミの4都市。各プールの上位チームが決勝ラウンドへ進出し、最終決戦はアメリカで行われるフォーマットだ。
ノックアウトステージは3月13日(金)・14日(土)に準々決勝、15日(日)・16日(月)に準決勝、17日(火)に決勝を実施予定。終盤は一戦必勝のトーナメント方式で、世界一の座を争う。
配信はNetflixの独占配信となっているため、視聴をするにはNetflixの加入は必須だ。
日本は東京開催のプールCに入り、韓国、オーストラリア、チェコ、チャイニーズ・タイペイと対戦。1次ラウンドの全試合は東京ドームで行われる。
1次ラウンド 東京プール(プールC) 試合日程
|日付
|開始時間
|対戦カード
|会場
|3月5日(木)
|12:00
|オーストラリア vs チャイニーズ・タイペイ
|東京ドーム
|3月5日(木)
|19:00
|韓国 vs チェコ
|東京ドーム
|3月6日(金)
|12:00
|オーストラリア vs チェコ
|東京ドーム
|3月6日(金)
|19:00
|日本 vs チャイニーズ・タイペイ
|東京ドーム
|3月7日(土)
|12:00
|チェコ vs チャイニーズ・タイペイ
|東京ドーム
|3月7日(土)
|19:00
|日本 vs 韓国
|東京ドーム
|3月8日(日)
|12:00
|チャイニーズ・タイペイ vs 韓国
|東京ドーム
|3月8日(日)
|19:00
|日本 vs オーストラリア
|東京ドーム
|3月9日(月)
|19:00
|オーストラリア vs 韓国
|東京ドーム
|3月10日(火)
|19:00
|日本 vs チェコ
|東京ドーム
各プール出場チーム一覧
|プール
|開催地
|出場チーム
|プールA
|サンフアン
|プエルトリコ、キューバ、カナダ、パナマ、コロンビア
|プールB
|ヒューストン
|アメリカ、メキシコ、イタリア、イギリス、ブラジル
|プールC
|東京
|日本、韓国、オーストラリア、チェコ、チャイニーズ・タイペイ
|プールD
|マイアミ
|ベネズエラ、ドミニカ共和国、オランダ、イスラエル、ニカラグア
