WBCのスター選手が集結！MLB2026開幕戦の対戦カード・放送予定まとめ

2026年のMLB開幕戦は、ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で世界を沸かせたスター選手たちが再び同じ舞台に集結する注目の一戦となる。大谷翔平やアーロン・ジャッジ、ムーキー・ベッツら各国の主力が所属するチーム同士の対戦は、シーズン開幕直後から世界的な関心を集めるカードとなる見込みだ。

本記事では、MLB2026開幕戦の対戦カードや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

MLB2026開幕戦の対戦カードは？

2026年のMLB開幕戦は、日本時間3月26日(木)にサンフランシスコのオラクル・パークで行われるサンフランシスコ・ジャイアンツ対ニューヨーク・ヤンキースの一戦で幕を開ける。今季の開幕カードはこの1試合のみとなっており、シーズンの幕開けを飾る注目の一戦となる。

翌27日(金)には全30球団が一斉に開幕を迎え、各地で注目カードが開催される。ドジャース対ダイヤモンドバックスをはじめ、日本人選手が所属するチームの試合も多数組まれており、開幕直後から見逃せないカードが並ぶ。

MLB2026開幕戦 対戦カード一覧

日付 対戦カード 3月26日(木) ジャイアンツ vs ヤンキース 3月27日(金) ドジャース vs ダイヤモンドバックス 3月27日(金) カブス vs ナショナルズ 3月27日(金) パドレス vs タイガース 3月27日(金) アストロズ vs エンゼルス 3月27日(金) ブルージェイズ vs アスレチックス 3月27日(金) ホワイトソックス vs ブルワーズ 3月27日(金) メッツ vs パイレーツ 3月27日(金) オリオールズ vs ツインズ 3月27日(金) フィリーズ vs レンジャーズ 3月27日(金) レッズ vs レッドソックス 3月27日(金) カージナルス vs レイズ 3月27日(金) マリナーズ vs ガーディアンズ 3月27日(金) ブレーブス vs ロイヤルズ 3月27日(金) マーリンズ vs ロッキーズ

MLB2026の放送・配信予定は？

2026年のメジャーリーグ(MLB)は、従来の放送・配信体制に加え、新たにNetflixが参入したことで視聴環境が大きく変化している。特に開幕戦を含む注目試合の独占配信が予定されており、例年以上に複数サービスを使い分ける必要があるシーズンとなる。

日本国内では、ドジャース戦を中心に日本人選手の試合を網羅するSPOTV NOW、例年通り幅広く中継を行うNHKに加え、MLB公式サービスやApple TV+など複数の視聴手段が用意されている。以下では、MLB2026の主な放送・配信サービスと特徴をまとめて紹介する。

MLB2026 主な放送・配信サービス一覧

サービス名 配信・放送内容 SPOTV NOW ドジャース戦を全試合ライブ配信(日本語実況・解説付き)。日本人選手所属球団を中心に1日最大8試合を配信 Netflix 開幕前夜のオープニングナイト(ヤンキースvsジャイアンツ)を独占ライブ配信。Field of Dreamsなど注目試合も配信 NHK BS / NHK総合 年間200試合以上を放送。ドジャース開幕戦やポストシーズンなど注目試合を中心に中継 MLB.TV 全30球団の全試合を配信(英語実況)。Amazon Prime Video経由でも契約可能 Apple TV+ 毎週金曜日に2試合を配信する「Friday Night Baseball」を継続

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『SPOTV NOW』では2026シーズンもスプリングトレーニングからポストシーズンまで視聴可能となる。レギュラーシーズンは大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース戦においては全試合日本語実況・解説付きで配信するほか、日本人選手が出場する試合を中心に1日最大8試合ライブ配信する。

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