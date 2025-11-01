MLBポストシーズン2025のテレビ放送・ネット配信局｜ドジャース戦を中継するのは？

MLBポストシーズン2025が、日本時間10月1日(水)から11月2日(日)にかけて行われている。

本記事では、MLBポストシーズン2025の放送・配信局を紹介する。

MLBポストシーズン2025のテレビ放送・ネット配信局は？

2025年のMLBポストシーズンは、『SPOTV NOW』と『Amazon Prime Video』、『MLB.tv(Amazon7日間無料体験あり)』でライブ配信される。『SPOTV NOW』では、ポストシーズンの全試合を日本語実況付き中継。『MLB.tv』でも全試合ライブ配信予定だが、日本語音声はつかない。Amazonプライム会員向けに『Amazon Prime Video』で追加料金なく配信される試合は、注目試合のみとなる。

その他、衛星放送『J SPORTS』でも一部試合を生中継。ネット『J SPORTSオンデマンド』での同時配信は予定されていない。

MLBポストシーズン2025 ワールドシリーズの中継スケジュールは？

大谷翔平と佐々木朗希、山本由伸が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ナ・リーグ西地区を優勝。各地区優勝チームの中で勝率3位だったため、ワイルドカードシリーズからポストシーズンに出場することとなった。

中継は、ポストシーズン全試合を取り扱う『SPOTV NOW』と『MLB.tv(Amazon7日間無料体験あり)』はもちろん、『Amazon Prime Video』でもドジャース戦全試合ライブ配信を実施。『NHK』や『J SPORTS』でもドジャース戦が中心に放送されている。

開始日時 ステージ 対戦カード 放送・配信 11/2(日)

9:00 ワールドシリーズ

第7戦 ブルージェイズ vs ドジャース 【ネット】

・プライムビデオ(無料体験あり) ・SPOTV NOW ・MLB.tv(Amazon無料体験あり) 【テレビ】

・NHK BS

(BSサブチャンネル切り替えあり)

・J SPORTS(録画)

※すべて日本時間。

※開始時間および試合開始日時は変更となる場合があります。最新情報はMLBや各放送・配信プラットフォームの公式サイトをご確認ください。

【無料体験】MLBポストシーズン2025のおすすめ視聴方法

【Amazonプライムビデオ】ドジャース戦＆ワールドシリーズ全試合配信！

Amazon

『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なくMLBポストシーズンの一部試合が視聴可能。大谷翔平らが所属するロサンゼルス・ドジャース戦が全試合必ずライブ配信されるほか、試合日は1日1試合、ワールドシリーズは全試合中継される。

プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。

【SPOTV NOW】全試合日本語実況・解説付き配信！

SPOTV NOW

前述の通り、MLBポストシーズン2025の全試合が日本語実況・配信付きで視聴できるのは『SPOTV NOW』だけだ。『SPOTV NOW』の料金は、ベーシック月間プランが月額2,000円(税込)、1080p高解像度や広告なしとなるプレミアム月間プランは月額3,000円(税込)。両方のプランで、ライブ配信を見逃しても再度フル視聴が可能なほか、試合ハイライトや選手ダイジェストなどのコンテンツも充実している。

登録方法は以下の通り。

【MLB.tv(Amazon)】7日間無料体験あり

Amazonプライムビデオ『MLB.tv』は、プライム会員なら初回7日間無料体験の利用が可能。無料体験中に解約すれば支払いは発生しないが、体験期間終了後は自動更新で月額4,220円(税込)。試合のライブ配信だけでなく見逃し配信も視聴することができる。

登録方法は以下の通り。

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だが、Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。