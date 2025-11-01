このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
shohei ohtani(C)Getty images
【MLBポストシーズン】ドジャースのワールドシリーズを全試合配信！プライムビデオで無料体験視聴
GOAL

MLBポストシーズン2025のテレビ放送・ネット配信局｜ドジャース戦を中継するのは？

大谷翔平所属、ロサンゼルス・ドジャース戦の中継をするのは？MLBポストシーズン2025のテレビ放送・ネット配信局を紹介。

ワールドシリーズ全試合配信

Prime Video

AmazonプライムビデオでMLBワールドシリーズ2025を配信！

「ドジャースvsブルージェイズ」を全試合ライブ&見逃し

30日間無料トライアルで視聴可能

Amazonプライムビデオ

MLBワールドシリーズを全試合ライブ配信

無料体験で視聴

MLBポストシーズン2025が、日本時間10月1日(水)から11月2日(日)にかけて行われている。

ドジャース出場のMLBワールドシリーズを全試合配信！プライムビデオで無料視聴可能30日間無料トライアルで視聴

本記事では、MLBポストシーズン2025の放送・配信局を紹介する。

MLBポストシーズン2025のテレビ放送・ネット配信局は？

2025年のMLBポストシーズンは、『SPOTV NOW』と『Amazon Prime Video』、『MLB.tv(Amazon7日間無料体験あり)』でライブ配信される。『SPOTV NOW』では、ポストシーズンの全試合を日本語実況付き中継。『MLB.tv』でも全試合ライブ配信予定だが、日本語音声はつかない。Amazonプライム会員向けに『Amazon Prime Video』で追加料金なく配信される試合は、注目試合のみとなる。

その他、衛星放送『J SPORTS』でも一部試合を生中継。ネット『J SPORTSオンデマンド』での同時配信は予定されていない。

配信サービス形態ポストシーズン中継
Amazon Prime Videoネット・注目試合(毎日1試合)
・ドジャース戦＆ワールドシリーズは全試合
SPOTV NOWネット・全試合(日本語実況解説付き)
MLB.tv(Amazonあり)ネット・全試合
J SPORTS衛星放送・注目試合
NHK地上波・衛星放送・注目試合
TBS系列地上波・優勝決定シリーズ第3戦 ブルワーズvsドジャースを中継

【Prime Video】ポストシーズンのドジャース戦&ワールドシリーズを全試合配信30日間無料トライアルで視聴

MLBポストシーズン2025 ワールドシリーズの中継スケジュールは？

大谷翔平と佐々木朗希、山本由伸が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ナ・リーグ西地区を優勝。各地区優勝チームの中で勝率3位だったため、ワイルドカードシリーズからポストシーズンに出場することとなった。

中継は、ポストシーズン全試合を取り扱う『SPOTV NOW』と『MLB.tv(Amazon7日間無料体験あり)』はもちろん、『Amazon Prime Video』でもドジャース戦全試合ライブ配信を実施。『NHK』や『J SPORTS』でもドジャース戦が中心に放送されている。

開始日時ステージ対戦カード放送・配信
11/2(日)
9:00		ワールドシリーズ
第7戦		ブルージェイズ vs ドジャース

【ネット】
プライムビデオ(無料体験あり)

SPOTV NOW

MLB.tv(Amazon無料体験あり)

【テレビ】
・NHK BS
(BSサブチャンネル切り替えあり)
・J SPORTS(録画) 

※すべて日本時間。
※開始時間および試合開始日時は変更となる場合があります。最新情報はMLBや各放送・配信プラットフォームの公式サイトをご確認ください。

【Prime Video】ポストシーズンのドジャース戦&ワールドシリーズを全試合配信30日間無料トライアルで視聴

【無料体験】MLBポストシーズン2025のおすすめ視聴方法

【Amazonプライムビデオ】ドジャース戦＆ワールドシリーズ全試合配信！

prime video mlb postseason 2025Amazon

Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なくMLBポストシーズンの一部試合が視聴可能。大谷翔平らが所属するロサンゼルス・ドジャース戦が全試合必ずライブ配信されるほか、試合日は1日1試合、ワールドシリーズは全試合中継される。

プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。

  1. Amazon Prime Videoの公式サイトから「30日間の無料体験を開始する」を選択
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. 登録完了後、すぐに視聴可能！

【Prime Video】ポストシーズンのドジャース戦&ワールドシリーズを全試合配信30日間無料トライアルで視聴

【SPOTV NOW】全試合日本語実況・解説付き配信！

postseason2025 spotv nowSPOTV NOW

前述の通り、MLBポストシーズン2025の全試合が日本語実況・配信付きで視聴できるのは『SPOTV NOW』だけだ。『SPOTV NOW』の料金は、ベーシック月間プランが月額2,000円(税込)、1080p高解像度や広告なしとなるプレミアム月間プランは月額3,000円(税込)。両方のプランで、ライブ配信を見逃しても再度フル視聴が可能なほか、試合ハイライトや選手ダイジェストなどのコンテンツも充実している。

登録方法は以下の通り。

  1. 「SPOTV NOW」の登録ページから希望するプランを選択
  2. 会員登録、またはSNSアカウント(Facebook・Apple・Yahoo!)を用いてログイン
  3. 各種情報を入力し、登録完了後すぐに視聴可能！

SPOTVでMLBポストシーズン全試合配信！日本語実況・解説付き今すぐ視聴

【MLB.tv(Amazon)】7日間無料体験あり

mlb tv amazon

Amazonプライムビデオ『MLB.tv』は、プライム会員なら初回7日間無料体験の利用が可能。無料体験中に解約すれば支払いは発生しないが、体験期間終了後は自動更新で月額4,220円(税込)。試合のライブ配信だけでなく見逃し配信も視聴することができる。

登録方法は以下の通り。

  1. Amazonの「MLB.tv」チャンネルページからから「詳細を見る」をタップ
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だが、Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

ドジャース戦、ワールドシリーズを全試合配信！プライム会員は追加料金不要30日間無料体験

MLBポストシーズン2025｜関連情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

0