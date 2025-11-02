ロサンゼルス・ドジャースが、ワールドシリーズ連覇を懸けて2025年のMLBポストシーズンに挑んでいる。
本記事では、ドジャースのポストシーズン試合日程と、大谷・山本の登板予定について紹介する。
ドジャースのMLBポストシーズン開催日程は？
ロサンゼルス・ドジャースはナショナル・リーグ西地区を制したものの、地区優勝チームの中で勝率が3位となりワイルドカードシリーズからの出場となった。2025年のポストシーズンは、ワイルドカードシリーズからワールドシリーズまで全4ステージで構成されており、山本由伸や大谷翔平の登板予定にも注目が集まっている。
ポストシーズン全体の仕組み・構成
- ワイルドカードシリーズ:3戦2勝制
- 地区シリーズ:5戦3勝制
- リーグ優勝決定シリーズ:7戦4勝制
- ワールドシリーズ:7戦4勝制
ワイルドカードシリーズ vs シンシナティ・レッズ
ドジャースは第3シードとして、第6シードのシンシナティ・レッズと対戦。全試合が本拠地ドジャー・スタジアムで行われる。
|試合
|日程(日本時間)
|先発予定
|結果
|第1戦
|10月1日(水)午前10:08
|ブレイク・スネル
|◯ 10-5
|第2戦
|10月2日(木)午前10:08
|山本由伸
|◯ 8-4
地区シリーズ vs フィラデルフィア・フィリーズ
ワイルドカードでレッズ相手に2連勝を収めたドジャースは、地区シリーズ（ディビジョンシリーズ）で第2シードのフィラデルフィア・フィリーズと対戦。5戦3勝制で開催される。
|試合
|日程
|先発予定
|結果
|第1戦
|10月5日(日)7:38
|大谷翔平
|◯ 5-3
|第2戦
|10月7日(火)7:08
|ブレイク・スネル
|◯ 4-3
|第3戦
|10月9日(木)10:08
|山本由伸
|× 2-8
|第4戦
|10月10日(金)7:08
|タイラー・グラスノー
|◯ 2-1
リーグチャンピオンシップシリーズ vs ミルウォーキー・ブルワーズ
地区シリーズを勝ち上がると、ナ・リーグ優勝をかけて7戦4勝制のLCSへ。対戦相手はブルワーズに決定した。
|試合
|日程
|先発予定
|結果
|第1戦
|10月14日(火)9:08
|ブレイク・スネル
|◯ 2-1
|第2戦
|10月15日(水)9:08
|山本由伸
|◯ 5-1
|第3戦
|10月17日(金)7:08
|タイラー・グラスノー
|◯ 3-1
|第4戦
|10月18日(土)9:38
|大谷翔平
|◯ 5-1
ワールドシリーズ vs トロント・ブルージェイズ
ナ・リーグ優勝決定シリーズを4連勝したドジャースは、2年連続でワールドシリーズに進出。ブルージェイズと対戦する。
|試合
|日程
|先発予定
|結果
|第1戦
|10月25日(土)9:00
|ブレイク・スネル
|× 4-11
|第2戦
|10月26日(日)9:00
|山本由伸
|◯ 5-1
|第3戦
|10月28日(火)9:00
|タイラー・グラスノー
|◯ 6-5
|第4戦
|10月29日(水)9:00
|大谷翔平
|× 2-6
|第5戦
|10月30日(木)9:00
|ブレイク・スネル
|× 1-6
|第6戦
|11月1日(土)9:00
|山本由伸
|◯ 3-1
|第7戦
|11月2日(日)9:00
|大谷翔平
|◯ 5-4
ポストシーズンでの大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希の登板は？
ワールドシリーズ・ブルージェイズ戦での登板予定
先発ローテーションは山本由伸、ブレイク・スネル、大谷翔平、タイラー・グラスナーの4人が中心と見られる。大谷は基本的に先発として起用される見込みだが、DH(指名打者)で出場した後にリリーフ登板するシナリオも議論されている。なお、ワールドシリーズからは今季限りで引退を表明しているクレイトン・カーショーの登板も期待される。
山本は安定した先発の軸として、そして大谷は二刀流の存在感を最大限に発揮する切り札としての起用が考えられる。ドジャースの命運を握る二人の起用法は、ポストシーズンを通じて最大の注目ポイントになる。
佐々木朗希はポストシーズンでリリーフ登板としての存在感を高めている。
第7戦までもつれ込んだワールドシリーズは、先発投手の継投にも注目だ。第6戦ではタイラー・グラスノーがリリーフ登板。大谷、山本、佐々木を含めた総力戦になることが予想される。
- 第1戦(10月25日9:00・日本時間): ブレイク・スネル
- 第2戦(10月26日9:00・日本時間): 山本由伸
- 第3戦(10月28日9:00・日本時間): タイラー・グラスノー
- 第4戦(10月29日9:00・日本時間): 大谷翔平
- 第5戦(10月30日9:00・日本時間): ブレイク・スネル
- 第6戦(11月1日9:00・日本時間): 山本由伸
- 第7戦(11月2日9:00・日本時間): 大谷翔平
MLBポストシーズン2025のおすすめ視聴方法
【Amazonプライムビデオ】ワールドシリーズを全試合配信！Amazon
『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なくMLBポストシーズンの一部試合が視聴可能。大谷翔平らが所属するロサンゼルス・ドジャース戦が全試合必ずライブ配信されるほか、試合日は1日1試合、ワールドシリーズは全試合中継される。
プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。
- Amazon Prime Videoの公式サイトから「30日間の無料体験を開始する」を選択
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- 登録完了後、すぐに視聴可能！
【SPOTV NOW】全試合日本語実況・解説付き配信！SPOTV NOW
前述の通り、MLBポストシーズン2025の全試合が日本語実況・配信付きで視聴できるのは『SPOTV NOW』だけだ。『SPOTV NOW』の料金は、ベーシック月間プランが月額2,000円(税込)、1080p高解像度や広告なしとなるプレミアム月間プランは月額3,000円(税込)。両方のプランで、ライブ配信を見逃しても再度フル視聴が可能なほか、試合ハイライトや選手ダイジェストなどのコンテンツも充実している。
登録方法は以下の通り。
- 「SPOTV NOW」の登録ページから希望するプランを選択
- 会員登録、またはSNSアカウント(Facebook・Apple・Yahoo!)を用いてログイン
- 各種情報を入力し、登録完了後すぐに視聴可能！
【MLB.tv(Amazon)】7日間無料体験あり
Amazonプライムビデオ『MLB.tv』は、プライム会員なら初回7日間無料体験の利用が可能。無料体験中に解約すれば支払いは発生しないが、体験期間終了後は自動更新で月額4,220円(税込)。試合のライブ配信だけでなく見逃し配信も視聴することができる。
登録方法は以下の通り。
- Amazonの「MLB.tv」チャンネルページからから「詳細を見る」をタップ
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- これで登録完了！すぐに視聴開始
なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だが、Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
