ロサンゼルス・ドジャースが、ワールドシリーズ連覇を懸けて2025年のMLBポストシーズンに挑んでいる。

本記事では、ドジャースのポストシーズン試合日程と、大谷・山本の登板予定について紹介する。

ドジャースのMLBポストシーズン開催日程は？

ロサンゼルス・ドジャースはナショナル・リーグ西地区を制したものの、地区優勝チームの中で勝率が3位となりワイルドカードシリーズからの出場となった。2025年のポストシーズンは、ワイルドカードシリーズからワールドシリーズまで全4ステージで構成されており、山本由伸や大谷翔平の登板予定にも注目が集まっている。

ポストシーズン全体の仕組み・構成

ワイルドカードシリーズ:3戦2勝制

地区シリーズ:5戦3勝制

リーグ優勝決定シリーズ:7戦4勝制

ワールドシリーズ:7戦4勝制

ワイルドカードシリーズ vs シンシナティ・レッズ

ドジャースは第3シードとして、第6シードのシンシナティ・レッズと対戦。全試合が本拠地ドジャー・スタジアムで行われる。

試合 日程(日本時間) 先発予定 結果 第1戦 10月1日(水)午前10:08 ブレイク・スネル ◯ 10-5 第2戦 10月2日(木)午前10:08 山本由伸 ◯ 8-4

地区シリーズ vs フィラデルフィア・フィリーズ

ワイルドカードでレッズ相手に2連勝を収めたドジャースは、地区シリーズ（ディビジョンシリーズ）で第2シードのフィラデルフィア・フィリーズと対戦。5戦3勝制で開催される。

試合 日程 先発予定 結果 第1戦 10月5日(日)7:38 大谷翔平 ◯ 5-3 第2戦 10月7日(火)7:08 ブレイク・スネル ◯ 4-3 第3戦 10月9日(木)10:08 山本由伸 × 2-8 第4戦 10月10日(金)7:08 タイラー・グラスノー ◯ 2-1

リーグチャンピオンシップシリーズ vs ミルウォーキー・ブルワーズ

地区シリーズを勝ち上がると、ナ・リーグ優勝をかけて7戦4勝制のLCSへ。対戦相手はブルワーズに決定した。

試合 日程 先発予定 結果 第1戦 10月14日(火)9:08 ブレイク・スネル ◯ 2-1 第2戦 10月15日(水)9:08 山本由伸 ◯ 5-1 第3戦 10月17日(金)7:08 タイラー・グラスノー ◯ 3-1 第4戦 10月18日(土)9:38 大谷翔平 ◯ 5-1

ワールドシリーズ vs トロント・ブルージェイズ

ナ・リーグ優勝決定シリーズを4連勝したドジャースは、2年連続でワールドシリーズに進出。ブルージェイズと対戦する。

試合 日程 先発予定 結果 第1戦 10月25日(土)9:00 ブレイク・スネル × 4-11 第2戦 10月26日(日)9:00 山本由伸 ◯ 5-1 第3戦 10月28日(火)9:00 タイラー・グラスノー ◯ 6-5 第4戦 10月29日(水)9:00 大谷翔平 × 2-6 第5戦 10月30日(木)9:00 ブレイク・スネル × 1-6 第6戦 11月1日(土)9:00 山本由伸 ◯ 3-1 第7戦 11月2日(日)9:00 大谷翔平 ◯ 5-4

ポストシーズンでの大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希の登板は？

ワールドシリーズ・ブルージェイズ戦での登板予定

先発ローテーションは山本由伸、ブレイク・スネル、大谷翔平、タイラー・グラスナーの4人が中心と見られる。大谷は基本的に先発として起用される見込みだが、DH(指名打者)で出場した後にリリーフ登板するシナリオも議論されている。なお、ワールドシリーズからは今季限りで引退を表明しているクレイトン・カーショーの登板も期待される。

山本は安定した先発の軸として、そして大谷は二刀流の存在感を最大限に発揮する切り札としての起用が考えられる。ドジャースの命運を握る二人の起用法は、ポストシーズンを通じて最大の注目ポイントになる。

佐々木朗希はポストシーズンでリリーフ登板としての存在感を高めている。

第7戦までもつれ込んだワールドシリーズは、先発投手の継投にも注目だ。第6戦ではタイラー・グラスノーがリリーフ登板。大谷、山本、佐々木を含めた総力戦になることが予想される。

第1戦(10月25日9:00・日本時間): ブレイク・スネル

第2戦(10月26日9:00・日本時間): 山本由伸

第3戦(10月28日9:00・日本時間): タイラー・グラスノー

第4戦(10月29日9:00・日本時間): 大谷翔平

第5戦(10月30日9:00・日本時間): ブレイク・スネル

第6戦(11月1日9:00・日本時間): 山本由伸

第7戦(11月2日9:00・日本時間): 大谷翔平

MLBポストシーズン2025のおすすめ視聴方法

