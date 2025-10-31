MLBポストシーズンの仕組み・ルールまとめ ワールドシリーズに進出する条件は？

MLB（メジャーリーグ）はレギュラーシーズン終了後にポストシーズンが行われ、その年のワールドチャンピオンを争う。
本記事では、MLBポストシーズンのルールや仕組み、ワールドシリーズ出場条件などを紹介していく。
MLBポストシーズンのルール・レギュレーションは？
MLBのポストシーズンには、アメリカン・リーグから6チーム、ナショナル・リーグから6チームの合計12チームが出場。各リーグの東地区、中地区、西地区1位チームと、各地区1位チームを除く勝率上位3チーム(ワイルドカード)が出場権を獲得する。
ワイルドカードシリーズ、ディビジョンシリーズ、リーグチャンピオンシップシリーズ、ワールドシリーズの4ステージに分かれて実施される。
【ワイルドカードシリーズ】
2勝先取（最大3試合制）で行われ、移動日なしの最大3連戦で実施。地区優勝チームで勝率上位2チームは出場せず、残る4チームによって争われる。
対戦カード
- ワイルドカードで最も勝率の高いチーム vs 勝率2位のチーム
- 地区優勝の中で勝率3位のチーム vs ワイルドカードの3位チーム
【地区シリーズ】
ワイルドカードシリーズ勝者と、地区優勝チーム上位2チームが対戦。5戦のうち3勝を先に挙げたチームが突破となる。 ホームアドバンテージ（本拠地での試合数が多くなる）は地区優勝勝率1位チームと地区優勝勝率2位チームに与えられる。
対戦カード
- 地区優勝で1位のチーム vs ワイルドカード1位と2位の対戦勝者
- 地区優勝の2位のチーム vs 地区優勝3位のチームとワイルドカード3位の対戦勝者
【リーグ優勝決定シリーズ】
文字通り各リーグのチャンピオンを決めるステージ。地区シリーズを突破した2チームが対戦する。
試合は7戦制で、4勝を先に挙げたチームがワールドシリーズに進出。ホームアドバンテージは、レギュラーシーズンでの勝率が上位のチームに与えられる。
対戦カード
- 地区シリーズ勝者 vs 地区シリーズ勝者
【ワールドシリーズ】
ワールドシリーズはMLBのポストシーズンの最終決戦ステージ。リーグ優勝決定シリーズの勝者が激突し、ポストシーズンではワールドシリーズで初めてアメリカン・リーグとナショナル・リーグのチームが対戦する。
試合は7戦制となっており、最初に4勝を挙げたチームがワールドチャンピオンとなる。なお、9回を終えても同点の場合は決着がつくまで無制限に延長が行われる。
【無料体験】MLBポストシーズン2025｜おすすめ視聴方法は？
【Amazonプライムビデオ】ドジャース出場のワールドシリーズを全試合配信！Amazon
『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なくMLBポストシーズンの一部試合が視聴可能。大谷翔平らが所属するロサンゼルス・ドジャース戦が全試合必ずライブ配信されるほか、試合日は1日1試合、ワールドシリーズは全試合中継される。
プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。
- Amazon Prime Videoの公式サイトから「30日間の無料体験を開始する」を選択
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- 登録完了後、すぐに視聴可能！
【SPOTV NOW】全試合日本語実況・解説付き配信！SPOTV NOW
前述の通り、MLBポストシーズン2025の全試合が日本語実況・配信付きで視聴できるのは『SPOTV NOW』だけだ。『SPOTV NOW』の料金は、ベーシック月間プランが月額2,000円(税込)、1080p高解像度や広告なしとなるプレミアム月間プランは月額3,000円(税込)。両方のプランで、ライブ配信を見逃しても再度フル視聴が可能なほか、試合ハイライトや選手ダイジェストなどのコンテンツも充実している。
登録方法は以下の通り。
- 「SPOTV NOW」の登録ページから希望するプランを選択
- 会員登録、またはSNSアカウント(Facebook・Apple・Yahoo!)を用いてログイン
- 各種情報を入力し、登録完了後すぐに視聴可能！
【MLB.tv(Amazon)】7日間無料体験あり
Amazonプライムビデオ『MLB.tv』は、プライム会員なら初回7日間無料体験の利用が可能。無料体験中に解約すれば支払いは発生しないが、体験期間終了後は自動更新で月額4,220円(税込)。試合のライブ配信だけでなく見逃し配信も視聴することができる。
登録方法は以下の通り。
- Amazonの「MLB.tv」チャンネルページからから「詳細を見る」をタップ
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- これで登録完了！すぐに視聴開始
なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だが、Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
MLBポストシーズン2025｜関連情報
- トーナメント表｜MLBポストシーズン2025
- ドジャースのワールドシリーズはいつ？何時から？試合日程・テレビ放送予定
- MLBポストシーズン2025 試合日程・放送予定・対戦カード｜ワールドシリーズまでのスケジュール一覧
- ドジャースのMLBポストシーズン試合日程まとめ 山本由伸・大谷翔平の登板予定は？
- ドジャース 2025年試合日程・テレビ放送予定 大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希所属
- MLBポストシーズンの仕組み・ルールまとめ ワールドシリーズに進出する条件は?
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。