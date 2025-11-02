トーナメント表｜MLBポストシーズン・ワールドシリーズ2025

2025年のMLBポストシーズンが最大で11月2日(日)まで開催される。アメリカン・リーグとナショナル・リーグからそれぞれ6チーム、合計12チームが出場し、ワールドシリーズの頂点を目指す。
短期決戦ならではの緊張感の中で、トーナメント表を見れば各リーグの対戦カードや進出のシナリオが一目で分かる。トロント・ブルージェイズやロサンゼルス・ドジャースといった強豪に加え、ワイルドカードからの下剋上を狙うチームにも注目が集まる。
本記事では、MLBポストシーズン2025のトーナメント表とともに、日程や対戦カードの見どころを整理する。
MLBポストシーズン2025｜トーナメント表
MLBポストシーズン2025の仕組み・出場チーム一覧
2025年のMLBポストシーズンは、アメリカン・リーグ(ア・リーグ)とナショナル・リーグ(ナ・リーグ)からそれぞれ6チーム、合計12チームが出場する。出場枠は各リーグの地区優勝チーム3枠(東・中・西)と、勝率上位のワイルドカード枠3枠に分かれており、例年通りの短期決戦でワールドシリーズ進出を争う構図となっている。
ポストシーズンのステージ構成
- ワイルドカードシリーズ:3戦2勝制
- 地区シリーズ:5戦3勝制
- リーグ優勝決定シリーズ:7戦4勝制
- ワールドシリーズ:7戦4勝制
まずは各リーグの第3〜第6シードが争うワイルドカードシリーズから始まり、勝ち上がったチームが上位シードとぶつかる流れ。最終的にア・リーグとナ・リーグの覇者がワールドシリーズで年間王者を懸けて激突する。
アメリカン・リーグ出場チーム
|シード
|チーム
|地区/枠
|第1シード
|トロント・ブルージェイズ
|東地区優勝
|第2シード
|シアトル・マリナーズ
|西地区優勝
|第3シード
|クリーブランド・ガーディアンズ
|中地区優勝
|第4シード
|ニューヨーク・ヤンキース
|ワイルドカード1位
|第5シード
|ボストン・レッドソックス
|ワイルドカード2位
|第6シード
|デトロイト・タイガース
|ワイルドカード3位
ナショナル・リーグ出場チーム
|シード
|チーム
|地区/枠
|第1シード
|ミルウォーキー・ブルワーズ
|中地区優勝
|第2シード
|フィラデルフィア・フィリーズ
|東地区優勝
|第3シード
|ロサンゼルス・ドジャース
|西地区優勝
|第4シード
|シカゴ・カブス
|ワイルドカード1位
|第5シード
|サンディエゴ・パドレス
|ワイルドカード2位
|第6シード
|シンシナティ・レッズ
|ワイルドカード3位
強力打線を誇るブルージェイズやマリナーズ、常勝を狙うドジャース、そして名門ヤンキースといった顔ぶれが出揃い、例年以上に激戦が予想される2025年のポストシーズン。各チームの戦いぶりに注目が集まる。
MLBポストシーズン2025｜試合スケジュール・開始時間
2025年のMLBポストシーズンは、ア・リーグ、ナ・リーグそれぞれ6チームずつ、合計12チームによる短期決戦で行われる。ワイルドカードシリーズから始まり、地区シリーズ、リーグ優勝決定シリーズ、そしてワールドシリーズ(WS)へと進んでいく。以下では各シリーズの日程と対戦カードを整理した。
ワイルドカードシリーズ
3戦2勝制。全試合が上位シードの本拠地で行われる。
アメリカン・リーグ
ガーディアンズ1勝 vs タイガース2勝(突破)
ヤンキース2勝(突破) vs レッドソックス1勝
|日程(日本時間)
|試合
|対戦カード
|10月1日(水) 2:08
|第1戦
|ガーディアンズ 1-2 タイガース
|10月2日(木) 2:08
|第2戦
|ガーディアンズ 6-1 タイガース
|10月3日(金) 2:08
|第3戦
|ガーディアンズ 3-6 タイガース
|10月1日(水) 7:08
|第1戦
|ヤンキース 1-3 レッドソックス
|10月2日(木) 7:08
|第2戦
|ヤンキース 4-3 レッドソックス
|10月3日(金) 7:08
|第3戦
|ヤンキース 4-0 レッドソックス
ナショナル・リーグ
ドジャース2勝(突破) vs レッズ0勝
カブス2勝(突破) vs パドレス1勝
|日程(日本時間)
|試合
|対戦カード
|10月1日(水) 10:08
|第1戦
|ドジャース 10-5 レッズ
|10月2日(木) 10:08
|第2戦
|ドジャース 8-4 レッズ
|10月1日(水) 4:08
|第1戦
|カブス 3-1 パドレス
|10月2日(木) 4:08
|第2戦
|カブス 0-3 パドレス
|10月3日(金) 4:08
|第3戦
|カブス 3-1 パドレス
地区シリーズ
5戦3勝制。第1シード、第2シードのチームがここから登場する。
アメリカン・リーグ
ブルージェイズ3勝(突破) vs ヤンキース1勝
マリナーズ3勝(突破) vs タイガース2勝
|日程(日本時間)
|試合
|対戦カード
|10月5日(日) 5:08
|第1戦
|ブルージェイズ 10-1 ヤンキース
|10月5日(日) 9:38
|第1戦
|マリナーズ 2-3 タイガース
|10月6日(月) 5:08
|第2戦
|ブルージェイズ 13-7 ヤンキース
|10月6日(月) 9:03
|第2戦
|マリナーズ 3-2 タイガース
|10月8日(水) 5:08
|第3戦
|タイガース 4-8 マリナーズ
|10月8日(水) 9:08
|第3戦
|ヤンキース 9-6 ブルージェイズ
|10月9日(木) 4:08
|第4戦
|タイガース 9-3 マリナーズ
|10月9日(木) 8:08
|第4戦
|ヤンキース 2-5 ブルージェイズ
|10月11日(土) 5:40
|第5戦
|マリナーズ 3-2 タイガース
ナショナル・リーグ
ブルワーズ3勝(突破) vs カブス2勝
フィリーズ1勝 vs ドジャース3勝(突破)
|日程(日本時間)
|試合
|対戦カード
|10月5日(日) 3:08
|第1戦
|ブルワーズ 9-3 カブス
|10月5日(日) 7:38
|第1戦
|フィリーズ 3-5 ドジャース
|10月7日(火) 7:08
|第2戦
|フィリーズ 3-4 ドジャース
|10月7日(火) 10:08
|第2戦
|ブルワーズ 7-3 カブス
|10月9日(木) 6:08
|第3戦
|カブス 4-3 ブルワーズ
|10月9日(木) 10:08
|第3戦
|ドジャース 2-8 フィリーズ
|10月10日(金) 7:08
|第4戦
|ドジャース 2-1 フィリーズ
|10月10日(金) 10:08
|第4戦
|カブス 6-0 ブルワーズ
|10月12日(日) 5:38
|第5戦
|ブルワーズ 3-1 カブス
リーグ優勝決定シリーズ
7戦4勝制でリーグ王者を決定。
アメリカン・リーグ
ブルージェイズ4勝(突破) vs マリナーズ3勝
|日程(日本時間)
|試合
|対戦カード
|10月13日(月) 9:03
|第1戦
|ブルージェイズ 1-3 マリナーズ
|10月14日(火) 6:03
|第2戦
|ブルージェイズ 3-10 マリナーズ
|10月16日(木) 9:08
|第3戦
|マリナーズ 4-13 ブルージェイズ
|10月17日(金) 9:33
|第4戦
|マリナーズ 2-8 ブルージェイズ
|10月18日(土) 7:08
|第5戦
|マリナーズ 6-2 ブルージェイズ
|10月20日(月) 9:03
|第6戦
|ブルージェイズ 6-2 マリナーズ
|10月21日(火) 9:08
|第7戦
|ブルージェイズ 4-3 マリナーズ
ナショナル・リーグ
ブルワーズ(0勝) vs ドジャース(4勝/突破)
|日程(日本時間)
|試合
|対戦カード
|10月14日(火) 9:08
|第1戦
|ブルワーズ 1-2 ドジャース
|10月15日(水) 9:08
|第2戦
|ブルワーズ 1-5 ドジャース
|10月17日(金) 7:08
|第3戦
|ドジャース 3-1 ブルワーズ
|10月18日(土) 9:38
|第4戦
|ドジャース 5-1 ブルワーズ
ワールドシリーズ
7戦4勝制でMLBの年間王者を決定する。
ブルージェイズ(3勝) vs ドジャース(4勝)
ドジャースのMLBワールドシリーズ優勝が決定。
|日程(日本時間)
|試合
|対戦カード
|10月25日(土) 9:00
|第1戦
|ブルージェイズ 11-4 ドジャース
|10月26日(日) 9:00
|第2戦
|ブルージェイズ 1-5 ドジャース
|10月28日(火) 9:00
|第3戦
|ドジャース 6-5 ブルージェイズ
|10月29日(水) 9:00
|第4戦
|ドジャース 2-6 ブルージェイズ
|10月30日(木) 9:00
|第5戦
|ドジャース 1-6 ブルージェイズ
|11月1日(土) 9:00
|第6戦
|ブルージェイズ 1-3 ドジャース
|11月2日(日) 9:00
|第7戦
|ブルージェイズ 4-5 ドジャース
MLBポストシーズン2025 全体トーナメント表
|ステージ
|ア・リーグ
|ナ・リーグ
|ワイルドカードシリーズ(WCS)
3戦2勝制
|ガーディアンズ 1-2 タイガース
ヤンキース 2-1 レッドソックス
|ドジャース 2-0 レッズ
カブス 2-1 パドレス
|地区シリーズ(DS)
5戦3勝制
|ブルージェイズ 3-1 ヤンキース
マリナーズ 3-2 タイガース
|ブルワーズ 3-2 カブス
フィリーズ 1-3 ドジャース
|リーグ優勝決定シリーズ(LCS)
7戦4勝制
|ブルージェイズ 4-3 マリナーズ
|ブルワーズ 0-4 ドジャース
|ワールドシリーズ(WS)
7戦4勝制
|ブルージェイズ 3-4 ドジャース
※数字は勝利数
【無料体験】MLBポストシーズン2025のおすすめ視聴方法
【Amazonプライムビデオ】ドジャース戦＆ワールドシリーズ全試合配信！Amazon
『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なくMLBポストシーズンの一部試合が視聴可能。大谷翔平らが所属するロサンゼルス・ドジャース戦が全試合必ずライブ配信されるほか、試合日は1日1試合、ワールドシリーズは全試合中継される。
プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。
- Amazon Prime Videoの公式サイトから「30日間の無料体験を開始する」を選択
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- 登録完了後、すぐに視聴可能！
【SPOTV NOW】全試合日本語実況・解説付き配信！SPOTV NOW
前述の通り、MLBポストシーズン2025の全試合が日本語実況・配信付きで視聴できるのは『SPOTV NOW』だけだ。『SPOTV NOW』の料金は、ベーシック月間プランが月額2,000円(税込)、1080p高解像度や広告なしとなるプレミアム月間プランは月額3,000円(税込)。両方のプランで、ライブ配信を見逃しても再度フル視聴が可能なほか、試合ハイライトや選手ダイジェストなどのコンテンツも充実している。
登録方法は以下の通り。
- 「SPOTV NOW」の登録ページから希望するプランを選択
- 会員登録、またはSNSアカウント(Facebook・Apple・Yahoo!)を用いてログイン
- 各種情報を入力し、登録完了後すぐに視聴可能！
【MLB.tv(Amazon)】7日間無料体験あり
Amazonプライムビデオ『MLB.tv』は、プライム会員なら初回7日間無料体験の利用が可能。無料体験中に解約すれば支払いは発生しないが、体験期間終了後は自動更新で月額4,220円(税込)。試合のライブ配信だけでなく見逃し配信も視聴することができる。
登録方法は以下の通り。
- Amazonの「MLB.tv」チャンネルページからから「詳細を見る」をタップ
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- これで登録完了！すぐに視聴開始
なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だが、Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
