【MLBポストシーズン】ドジャース進出、ワールドシリーズを全試合配信！プライムビデオで無料体験視聴
トーナメント表｜MLBポストシーズン・ワールドシリーズ2025

MLBプレーオフ2025ポストシーズン・ワールドシリーズのトーナメント表(ブラケット)｜各シリーズの対戦カード・日程(日本時間)・テレビ放送/配信情報

2025年のMLBポストシーズンが最大で11月2日(日)まで開催される。アメリカン・リーグとナショナル・リーグからそれぞれ6チーム、合計12チームが出場し、ワールドシリーズの頂点を目指す。

短期決戦ならではの緊張感の中で、トーナメント表を見れば各リーグの対戦カードや進出のシナリオが一目で分かる。トロント・ブルージェイズやロサンゼルス・ドジャースといった強豪に加え、ワイルドカードからの下剋上を狙うチームにも注目が集まる。

本記事では、MLBポストシーズン2025のトーナメント表とともに、日程や対戦カードの見どころを整理する。

MLBポストシーズン2025｜トーナメント表

MLBポストシーズン2025の仕組み・出場チーム一覧

2025年のMLBポストシーズンは、アメリカン・リーグ(ア・リーグ)とナショナル・リーグ(ナ・リーグ)からそれぞれ6チーム、合計12チームが出場する。出場枠は各リーグの地区優勝チーム3枠(東・中・西)と、勝率上位のワイルドカード枠3枠に分かれており、例年通りの短期決戦でワールドシリーズ進出を争う構図となっている。

ポストシーズンのステージ構成

  • ワイルドカードシリーズ:3戦2勝制
  • 地区シリーズ:5戦3勝制
  • リーグ優勝決定シリーズ:7戦4勝制
  • ワールドシリーズ:7戦4勝制

まずは各リーグの第3〜第6シードが争うワイルドカードシリーズから始まり、勝ち上がったチームが上位シードとぶつかる流れ。最終的にア・リーグとナ・リーグの覇者がワールドシリーズで年間王者を懸けて激突する。

アメリカン・リーグ出場チーム

シードチーム地区/枠
第1シードトロント・ブルージェイズ東地区優勝
第2シードシアトル・マリナーズ西地区優勝
第3シードクリーブランド・ガーディアンズ中地区優勝
第4シードニューヨーク・ヤンキースワイルドカード1位
第5シードボストン・レッドソックスワイルドカード2位
第6シードデトロイト・タイガースワイルドカード3位

ナショナル・リーグ出場チーム

シードチーム地区/枠
第1シードミルウォーキー・ブルワーズ中地区優勝
第2シードフィラデルフィア・フィリーズ東地区優勝
第3シードロサンゼルス・ドジャース西地区優勝
第4シードシカゴ・カブスワイルドカード1位
第5シードサンディエゴ・パドレスワイルドカード2位
第6シードシンシナティ・レッズワイルドカード3位

強力打線を誇るブルージェイズやマリナーズ、常勝を狙うドジャース、そして名門ヤンキースといった顔ぶれが出揃い、例年以上に激戦が予想される2025年のポストシーズン。各チームの戦いぶりに注目が集まる。

MLBポストシーズン2025｜試合スケジュール・開始時間

2025年のMLBポストシーズンは、ア・リーグ、ナ・リーグそれぞれ6チームずつ、合計12チームによる短期決戦で行われる。ワイルドカードシリーズから始まり、地区シリーズ、リーグ優勝決定シリーズ、そしてワールドシリーズ(WS)へと進んでいく。以下では各シリーズの日程と対戦カードを整理した。

ワイルドカードシリーズ

3戦2勝制。全試合が上位シードの本拠地で行われる。

アメリカン・リーグ

ガーディアンズ1勝 vs タイガース2勝(突破)
ヤンキース2勝(突破) vs レッドソックス1勝

日程(日本時間)試合対戦カード
10月1日(水) 2:08第1戦ガーディアンズ 1-2 タイガース
10月2日(木) 2:08第2戦ガーディアンズ 6-1 タイガース
10月3日(金) 2:08第3戦ガーディアンズ 3-6 タイガース
10月1日(水) 7:08第1戦ヤンキース 1-3 レッドソックス
10月2日(木) 7:08第2戦ヤンキース 4-3 レッドソックス
10月3日(金) 7:08第3戦ヤンキース 4-0 レッドソックス

ナショナル・リーグ

ドジャース2勝(突破) vs レッズ0勝
カブス2勝(突破) vs パドレス1勝

日程(日本時間)試合対戦カード
10月1日(水) 10:08第1戦ドジャース 10-5 レッズ
10月2日(木) 10:08第2戦ドジャース 8-4 レッズ
10月1日(水) 4:08第1戦カブス 3-1 パドレス
10月2日(木) 4:08第2戦カブス 0-3 パドレス
10月3日(金) 4:08第3戦カブス 3-1 パドレス

地区シリーズ

5戦3勝制。第1シード、第2シードのチームがここから登場する。

アメリカン・リーグ

ブルージェイズ3勝(突破) vs ヤンキース1勝
マリナーズ3勝(突破) vs タイガース2勝

日程(日本時間)試合対戦カード
10月5日(日) 5:08第1戦ブルージェイズ 10-1 ヤンキース
10月5日(日) 9:38第1戦マリナーズ 2-3 タイガース
10月6日(月) 5:08第2戦ブルージェイズ 13-7 ヤンキース
10月6日(月) 9:03第2戦マリナーズ 3-2 タイガース
10月8日(水) 5:08第3戦タイガース 4-8 マリナーズ
10月8日(水) 9:08第3戦ヤンキース 9-6 ブルージェイズ
10月9日(木) 4:08第4戦タイガース 9-3 マリナーズ
10月9日(木) 8:08第4戦ヤンキース 2-5 ブルージェイズ
10月11日(土) 5:40第5戦マリナーズ 3-2 タイガース

ナショナル・リーグ

ブルワーズ3勝(突破) vs カブス2勝
フィリーズ1勝 vs ドジャース3勝(突破)

日程(日本時間)試合対戦カード
10月5日(日) 3:08第1戦ブルワーズ 9-3 カブス
10月5日(日) 7:38第1戦フィリーズ 3-5 ドジャース
10月7日(火) 7:08第2戦フィリーズ 3-4 ドジャース
10月7日(火) 10:08第2戦ブルワーズ 7-3 カブス
10月9日(木) 6:08第3戦カブス 4-3 ブルワーズ
10月9日(木) 10:08第3戦ドジャース 2-8 フィリーズ
10月10日(金) 7:08第4戦ドジャース 2-1 フィリーズ
10月10日(金) 10:08第4戦カブス 6-0 ブルワーズ
10月12日(日) 5:38第5戦ブルワーズ 3-1 カブス

リーグ優勝決定シリーズ

7戦4勝制でリーグ王者を決定。

アメリカン・リーグ

ブルージェイズ4勝(突破) vs マリナーズ3勝

日程(日本時間)試合対戦カード
10月13日(月) 9:03第1戦ブルージェイズ 1-3 マリナーズ
10月14日(火) 6:03第2戦ブルージェイズ 3-10 マリナーズ
10月16日(木) 9:08第3戦マリナーズ 4-13 ブルージェイズ
10月17日(金) 9:33第4戦マリナーズ 2-8 ブルージェイズ
10月18日(土) 7:08第5戦マリナーズ 6-2 ブルージェイズ
10月20日(月) 9:03第6戦ブルージェイズ 6-2 マリナーズ
10月21日(火) 9:08第7戦ブルージェイズ 4-3 マリナーズ

ナショナル・リーグ

ブルワーズ(0勝) vs ドジャース(4勝/突破)

日程(日本時間)試合対戦カード
10月14日(火) 9:08第1戦ブルワーズ 1-2 ドジャース
10月15日(水) 9:08第2戦ブルワーズ 1-5 ドジャース
10月17日(金) 7:08第3戦ドジャース 3-1 ブルワーズ
10月18日(土) 9:38第4戦ドジャース 5-1 ブルワーズ

ワールドシリーズ

7戦4勝制でMLBの年間王者を決定する。

ブルージェイズ(3勝) vs ドジャース(4勝)

ドジャースのMLBワールドシリーズ優勝が決定。

日程(日本時間)試合対戦カード
10月25日(土) 9:00第1戦ブルージェイズ 11-4 ドジャース
10月26日(日) 9:00第2戦ブルージェイズ 1-5 ドジャース
10月28日(火) 9:00第3戦ドジャース 6-5 ブルージェイズ
10月29日(水) 9:00第4戦ドジャース 2-6 ブルージェイズ
10月30日(木) 9:00第5戦ドジャース 1-6 ブルージェイズ
11月1日(土) 9:00第6戦ブルージェイズ 1-3 ドジャース
11月2日(日) 9:00第7戦ブルージェイズ 4-5 ドジャース

MLBポストシーズン2025 全体トーナメント表

ステージア・リーグナ・リーグ
ワイルドカードシリーズ(WCS)
3戦2勝制		ガーディアンズ 1-2 タイガース
ヤンキース 2-1 レッドソックス		ドジャース 2-0 レッズ
カブス 2-1 パドレス
地区シリーズ(DS)
5戦3勝制		ブルージェイズ 3-1 ヤンキース
マリナーズ 3-2 タイガース		ブルワーズ 3-2 カブス
フィリーズ 1-3 ドジャース
リーグ優勝決定シリーズ(LCS)
7戦4勝制		ブルージェイズ 4-3 マリナーズブルワーズ 0-4 ドジャース
ワールドシリーズ(WS)
7戦4勝制		ブルージェイズ 3-4 ドジャース

※数字は勝利数

【無料体験】MLBポストシーズン2025のおすすめ視聴方法

【Amazonプライムビデオ】ドジャース戦＆ワールドシリーズ全試合配信！

Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なくMLBポストシーズンの一部試合が視聴可能。大谷翔平らが所属するロサンゼルス・ドジャース戦が全試合必ずライブ配信されるほか、試合日は1日1試合、ワールドシリーズは全試合中継される。

プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。

  1. Amazon Prime Videoの公式サイトから「30日間の無料体験を開始する」を選択
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. 登録完了後、すぐに視聴可能！

【SPOTV NOW】全試合日本語実況・解説付き配信！

前述の通り、MLBポストシーズン2025の全試合が日本語実況・配信付きで視聴できるのは『SPOTV NOW』だけだ。『SPOTV NOW』の料金は、ベーシック月間プランが月額2,000円(税込)、1080p高解像度や広告なしとなるプレミアム月間プランは月額3,000円(税込)。両方のプランで、ライブ配信を見逃しても再度フル視聴が可能なほか、試合ハイライトや選手ダイジェストなどのコンテンツも充実している。

登録方法は以下の通り。

  1. 「SPOTV NOW」の登録ページから希望するプランを選択
  2. 会員登録、またはSNSアカウント(Facebook・Apple・Yahoo!)を用いてログイン
  3. 各種情報を入力し、登録完了後すぐに視聴可能！

【MLB.tv(Amazon)】7日間無料体験あり

Amazonプライムビデオ『MLB.tv』は、プライム会員なら初回7日間無料体験の利用が可能。無料体験中に解約すれば支払いは発生しないが、体験期間終了後は自動更新で月額4,220円(税込)。試合のライブ配信だけでなく見逃し配信も視聴することができる。

登録方法は以下の通り。

  1. Amazonの「MLB.tv」チャンネルページからから「詳細を見る」をタップ
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だが、Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

MLBポストシーズン2025｜関連情報

