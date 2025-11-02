勝敗表｜MLBワールドシリーズ2025

2025年のMLBワールドシリーズが日本時間の10月25日(土)から11月2日(日)まで開催される。アメリカン・リーグ王者のトロント・ブルージェイズと、ナショナル・リーグ覇者のロサンゼルス・ドジャースが対戦する。

本記事では、MLBワールドシリーズ2025の最新勝敗表と結果をまとめている。

MLBワールドシリーズ2025｜勝敗表

※2025年11月2日(日)時点の情報

MLBワールドシリーズは最大7試合を行い、先に4勝したチームが優勝となる。

MLBワールドシリーズ2025｜対戦カード・試合日程・結果

2025年のワールドシリーズでは、ア・リーグから32年ぶりにトロント・ブルージェイズが出場。一方のナ・リーグからは大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースが出場する。ドジャースはヤンキースが達成した1998年～2000年にかけて連覇を果たしたニューヨーク・ヤンキース以来25年ぶりのワールドシリーズ連覇を目指す。

