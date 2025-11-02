勝敗表｜MLBワールドシリーズ2025

2025年のMLBワールドシリーズが日本時間の10月25日(土)から11月2日(日)まで開催される。アメリカン・リーグ王者のトロント・ブルージェイズと、ナショナル・リーグ覇者のロサンゼルス・ドジャースが対戦する。
本記事では、MLBワールドシリーズ2025の最新勝敗表と結果をまとめている。
MLBワールドシリーズ2025｜勝敗表
※2025年11月2日(日)時点の情報
MLBワールドシリーズは最大7試合を行い、先に4勝したチームが優勝となる。
MLBワールドシリーズ2025｜対戦カード・試合日程・結果
2025年のワールドシリーズでは、ア・リーグから32年ぶりにトロント・ブルージェイズが出場。一方のナ・リーグからは大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースが出場する。ドジャースはヤンキースが達成した1998年～2000年にかけて連覇を果たしたニューヨーク・ヤンキース以来25年ぶりのワールドシリーズ連覇を目指す。
|日程(日本時間)
|試合
|対戦カード
|会場
|10月25日(土)
9:00
|第1戦
|ブルージェイズ 11-4 ドジャース
|ロジャーズ・センター
|10月26日(日)
9:00
|第2戦
|ブルージェイズ 1-5 ドジャース
|ロジャーズ・センター
|10月28日(火)
9:00
|第3戦
|ドジャース 6-5 ブルージェイズ
|ドジャー・スタジアム
|10月29日(水)
9:00
|第4戦
|ドジャース 2-6 ブルージェイズ
|ドジャー・スタジアム
|10月30日(木)
9:00
|第5戦
|ドジャース 1-6 ブルージェイズ
|ドジャー・スタジアム
|11月1日(土)
9:00
|第6戦
|ブルージェイズ 1-3 ドジャース
|ロジャーズ・センター
|11月2日(日)
9:00
|第7戦
|ブルージェイズ 4-5 ドジャース
|ロジャーズ・センター
【無料体験】MLBワールドシリーズ2025｜おすすめ視聴方法
【プライムビデオ】ドジャース出場のワールドシリーズを全試合配信！Amazon
『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なくMLBポストシーズンの一部試合が視聴可能。大谷翔平らが所属するロサンゼルス・ドジャース戦が全試合必ずライブ配信されるほか、試合日は1日1試合、ワールドシリーズは全試合中継される。
プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。
- Amazon Prime Videoの公式サイトから「30日間の無料体験を開始する」を選択
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- 登録完了後、すぐに視聴可能！
【SPOTV NOW】全試合日本語実況・解説付き配信！SPOTV NOW
前述の通り、MLBポストシーズン2025の全試合が日本語実況・配信付きで視聴できるのは『SPOTV NOW』だけだ。『SPOTV NOW』の料金は、ベーシック月間プランが月額2,000円(税込)、1080p高解像度や広告なしとなるプレミアム月間プランは月額3,000円(税込)。両方のプランで、ライブ配信を見逃しても再度フル視聴が可能なほか、試合ハイライトや選手ダイジェストなどのコンテンツも充実している。
登録方法は以下の通り。
- 「SPOTV NOW」の登録ページから希望するプランを選択
- 会員登録、またはSNSアカウント(Facebook・Apple・Yahoo!)を用いてログイン
- 各種情報を入力し、登録完了後すぐに視聴可能！
【MLB.tv(Amazon)】7日間無料体験あり
Amazonプライムビデオ『MLB.tv』は、プライム会員なら初回7日間無料体験の利用が可能。無料体験中に解約すれば支払いは発生しないが、体験期間終了後は自動更新で月額4,220円(税込)。試合のライブ配信だけでなく見逃し配信も視聴することができる。
登録方法は以下の通り。
- Amazonの「MLB.tv」チャンネルページからから「詳細を見る」をタップ
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- これで登録完了！すぐに視聴開始
なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だが、Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
MLBワールドシリーズ2025｜関連情報
