LeminoのMLB配信対象試合は？2026年5月の試合日程スケジュール一覧まとめ

『Lemino』で配信されるMLB(メジャーリーグベースボール)は、日本人選手の出場試合を中心に注目カードがラインナップされている。2026年5月も大谷翔平やダルビッシュ有などの活躍が期待される中、対象試合のスケジュールに注目が集まる。

本記事では、Leminoで配信されるMLBの対象試合や2026年5月の配信スケジュールについて紹介する。

LeminoのMLB配信対象試合は？2026年5月スケジュールまとめ

『Lemino』では2026年シーズンのMLBを、日本人選手の出場試合を中心にライブ配信している。5月も平日を中心に1日1試合のペースで配信が行われており、注目カードが継続的にラインナップされている。

配信対象はドジャースやブルージェイズなど、日本人選手が所属するチームの試合が中心。大谷翔平や山本由伸、佐々木朗希をはじめ、岡本和真や村上宗隆らのプレーをリアルタイムで視聴できる点が特徴となっている。

MLBシーズン中盤に差し掛かる5月は順位争いにも影響する重要な時期。Leminoの配信スケジュールを事前に把握し、見逃さずにチェックしておきたい。なお、5月後半のカードについては随時更新される予定となっている。

配信日 開始時間(日本時間) 対戦カード 5月1日(金) 2:05 ジャイアンツ vs フィリーズ 5月7日(木) 3:10 ドジャース vs アストロズ 5月8日(金) 3:20 レッズ vs カブス 5月11日(月) 3:10 マリナーズ vs ホワイトソックス 5月12日(火) 8:07 レイズ vs ブルージェイズ 5月13日(水) 11:10 ジャイアンツ vs ドジャース 5月14日(木) 8:15 カブス vs ブレーブス 5月15日(金) 8:40 ロイヤルズ vs ホワイトソックス

LeminoでMLBを視聴するには？無料トライアルはある？

『Lemino』ではMLB(メジャーリーグベースボール)の公式戦を、日本時間の平日を中心に毎日1試合ライブ配信している。日本人選手が所属するチームの試合を軸に編成されており、大谷翔平や山本由伸、佐々木朗希を擁するドジャースをはじめ、カブスやブルージェイズ、ホワイトソックスなどの注目カードを視聴できる。

さらに、試合後にはハイライト映像も配信。ヤンキースやレッドソックスなど人気球団の試合を含め、1日複数試合分のダイジェストをチェックできるほか、ドジャースとカブスについては全試合のオリジナルハイライトが用意されている。

MLBのライブ配信およびハイライトは「Leminoプレミアム」で提供されており、初回登録者は31日間の無料トライアルを利用可能。この期間を活用すれば、追加料金なしでMLBを楽しむことができる。

項目 内容 配信サービス Leminoプレミアム ライブ配信 平日毎日1試合(全130試合予定) 配信対象 日本人選手所属チーム・注目カード中心 ハイライト 毎日4〜5試合(約10分) 特典 ドジャース・カブスは全試合ハイライト配信 無料トライアル 31日間無料

LeminoでのMLB視聴方法

Lemino

前述とおり、映像配信サービス『Lemino』では、日本人選手が所属する球団や、世界的に注目を集めるスター選手が所属する球団を中心に、日本時間の平日毎日1試合をライブ配信する。31日間無料トライアルのある『Leminoプレミアム』にて視聴可能だ。

また、ドジャース、カブス、ブルージェイズ、ホワイトソックス、レッドソックス、ヤンキースなどの人気チームのハイライトも、試合当日に提供。ドジャースとカブスはレギュラーシーズンの全試合をハイライト配信する。（一部ハイライト映像は、Leminoにて無料配信）

MLB2026のおすすめ視聴方法

【SPOTV NOW】5/31まで年間プラン割引実施中！ドジャース戦全試合を日本語実況・解説付きで配信

SPOTV NOW

『SPOTV NOW』では、2026年5月31日まで年間プランがオトクな価格で登録できるキャンペーンを実施している。

今季も大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースの試合は全試合日本語実況・解説付きでライブ配信するほか、今季からMLBに挑戦する村上宗隆選手（シカゴ・ホワイトソックス）、岡本和真選手（トロント・ブルージェイズ）、今井達也選手（ヒューストン・アストロズ）ら、日本人選手が所属する球団の試合を中心に毎日1日最大8試合をライブ配信（日本語実況最大4試合）予定だ。

SPOTV NOWに登録すればライブ配信だけでなく、見逃し配信・試合ハイライト・選手ダイジェストコンテンツも視聴可能となる。

SPOTV NOWの視聴登録方法

【Amazonプライムビデオ】SPOTVチャンネルなら30日間無料体験で視聴可能！350試合以上を配信

まずはAmazonプライムビデオの登録ページにアクセス

視聴したい試合をタップ 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法は継続更新時に必要なため入力（無料体験期間内の解約なら0円） これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、Amazonプライムの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額600円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

【MLB.tv】Amazon経由なら7日間無料トライアルで視聴可能！MLB全試合配信

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まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

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