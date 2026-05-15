2026年北中米ワールドカップ(W杯)に向けた日本代表の招集メンバーが、5月15日(金)に発表された。

本記事では、2022年カタールW杯との違いを紹介する。

2026年ワールドカップ日本代表メンバーは？

日本サッカー協会(JFA)は5月15日(金)に2026年ワールドカップの招集メンバーを発表。鎌田大地や久保建英らが順当に招集された一方、負傷が伝えられていた三笘薫や南野拓実はメンバー外となった。

本大会の招集メンバー26名は以下の通り。

ポジション 選手名 所属(2026/5/15時点) GK 早川友基 鹿島アントラーズ 大迫敬介 サンフレッチェ広島 鈴木彩艶 パルマ DF 長友佑都 FC東京 谷口彰悟 シント＝トロイデンVV 板倉滉 アヤックス 渡辺剛 フェイエノールト 冨安健洋 アヤックス 伊藤洋輝 バイエルン・ミュンヘン 瀬古歩夢 ル・アーヴル 菅原由勢 ブレーメン 鈴木淳之介 FCコペンハーゲン MF／FW 遠藤航 リヴァプール 伊東純也 ヘンク 鎌田大地 クリスタル・パレス 小川航基 NECナイメヘン 前田大然 セルティック 堂安律 フランクフルト 上田綺世 フェイエノールト 田中碧 リーズ・ユナイテッド 中村敬斗 スタッド・ランス 佐野海舟 マインツ 久保建英 レアル・ソシエダ 鈴木唯人 フライブルク 塩貝健人 ヴォルフスブルク 後藤啓介 シント＝トロイデンVV

2022年ワールドカップ日本代表メンバーとの違いは？

2022年カタール・ワールドカップでは、遠藤航や冨安健洋、鎌田大地、上田綺世らが連続選出となった。ベテランの長友佑都に関しては、2010年南アフリカ・ワールドカップから5大会連続のメンバー入りとなっている。

また、鈴木彩艶や中村敬斗、佐野海舟といった現代表の主力に加え、若手ストライカーの塩貝健人と後藤啓介も初めて本大会への招集を受けている。

2022年W杯メンバー

ポジション 選手名 所属(2022年当時) 2026年大会 GK 川島永嗣 ストラスブール - 権田修一 清水エスパルス - シュミット・ダニエル シント＝トロイデンVV - DF 山根視来 川崎フロンターレ - 谷口彰悟 川崎フロンターレ 〇 板倉滉 ボルシアMG 〇 長友佑都 FC東京 〇 冨安健洋 アーセナル 〇 酒井宏樹 浦和レッズ - 吉田麻也 シャルケ04 - 伊藤洋輝 VfBシュトゥットガルト 〇 MF 遠藤航 VfBシュトゥットガルト 〇 柴崎岳 CDレガネス - 堂安律 フライブルク 〇 三笘薫 ブライトン - 南野拓実 ASモナコ - 久保建英 レアル・ソシエダ 〇 守田英正 スポルティングCP - 伊東純也 スタッド・ランス 〇 鎌田大地 フランクフルト 〇 田中碧 デュッセルドルフ 〇 相馬勇紀 名古屋グランパス - FW 浅野拓磨 VfLボーフム - 町野修斗 湘南ベルマーレ - 上田綺世 サークル・ブルッヘ 〇 前田大然 セルティック 〇

2026年W杯初選出

ポジション 選手名 所属(2026/5/15時点) GK 早川友基 鹿島アントラーズ 大迫敬介 サンフレッチェ広島 鈴木彩艶 パルマ DF 渡辺剛 フェイエノールト 瀬古歩夢 ル・アーヴル 菅原由勢 ブレーメン 鈴木淳之介 FCコペンハーゲン MF／FW 小川航基 NECナイメヘン 中村敬斗 スタッド・ランス 佐野海舟 マインツ 鈴木唯人 フライブルク 塩貝健人 ヴォルフスブルク 後藤啓介 シント＝トロイデンVV

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