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Tsutomu Maeda

サッカー日本代表メンバー 前回ワールドカップとの違いは？長友佑都5大会連続に後藤啓介、塩貝健人ら

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2026年北中米ワールドカップ(W杯)のサッカー日本代表招集メンバーは前回の2022年カタール大会とどう違う？5大会連続のベテラン長友佑都や若手の後藤啓介、塩貝健人ら選出。

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2026年北中米ワールドカップ(W杯)に向けた日本代表の招集メンバーが、5月15日(金)に発表された。

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本記事では、2022年カタールW杯との違いを紹介する。

2026年ワールドカップ日本代表メンバーは？

日本サッカー協会(JFA)は5月15日(金)に2026年ワールドカップの招集メンバーを発表。鎌田大地や久保建英らが順当に招集された一方、負傷が伝えられていた三笘薫や南野拓実はメンバー外となった。

本大会の招集メンバー26名は以下の通り。

ポジション選手名所属(2026/5/15時点)
GK早川友基鹿島アントラーズ
大迫敬介サンフレッチェ広島
鈴木彩艶パルマ
DF長友佑都FC東京
谷口彰悟シント＝トロイデンVV
板倉滉アヤックス
渡辺剛フェイエノールト
冨安健洋アヤックス
伊藤洋輝バイエルン・ミュンヘン
瀬古歩夢ル・アーヴル
菅原由勢ブレーメン
鈴木淳之介FCコペンハーゲン
MF／FW遠藤航リヴァプール
伊東純也ヘンク
鎌田大地クリスタル・パレス
小川航基NECナイメヘン
前田大然セルティック
堂安律フランクフルト
上田綺世フェイエノールト
田中碧リーズ・ユナイテッド
中村敬斗スタッド・ランス
佐野海舟マインツ
久保建英レアル・ソシエダ
鈴木唯人フライブルク
塩貝健人ヴォルフスブルク
後藤啓介シント＝トロイデンVV

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2022年ワールドカップ日本代表メンバーとの違いは？

2022年カタール・ワールドカップでは、遠藤航や冨安健洋、鎌田大地、上田綺世らが連続選出となった。ベテランの長友佑都に関しては、2010年南アフリカ・ワールドカップから5大会連続のメンバー入りとなっている。

また、鈴木彩艶や中村敬斗、佐野海舟といった現代表の主力に加え、若手ストライカーの塩貝健人と後藤啓介も初めて本大会への招集を受けている。

2022年W杯メンバー

ポジション選手名所属(2022年当時)2026年大会
GK川島永嗣ストラスブール-
権田修一清水エスパルス-
シュミット・ダニエルシント＝トロイデンVV-
DF山根視来川崎フロンターレ-
谷口彰悟川崎フロンターレ
板倉滉ボルシアMG
長友佑都FC東京
冨安健洋アーセナル
酒井宏樹浦和レッズ-
吉田麻也シャルケ04-
伊藤洋輝VfBシュトゥットガルト
MF遠藤航VfBシュトゥットガルト
柴崎岳CDレガネス-
堂安律フライブルク
三笘薫ブライトン-
南野拓実ASモナコ-
久保建英レアル・ソシエダ
守田英正スポルティングCP-
伊東純也スタッド・ランス
鎌田大地フランクフルト
田中碧デュッセルドルフ
相馬勇紀名古屋グランパス-
FW浅野拓磨VfLボーフム-
町野修斗湘南ベルマーレ-
上田綺世サークル・ブルッヘ
前田大然セルティック

2026年W杯初選出

ポジション選手名所属(2026/5/15時点)
GK早川友基鹿島アントラーズ
大迫敬介サンフレッチェ広島
鈴木彩艶パルマ
DF渡辺剛フェイエノールト
瀬古歩夢ル・アーヴル
菅原由勢ブレーメン
鈴木淳之介FCコペンハーゲン
MF／FW小川航基NECナイメヘン
中村敬斗スタッド・ランス
佐野海舟マインツ
鈴木唯人フライブルク
塩貝健人ヴォルフスブルク
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