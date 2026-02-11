侍ジャパン宮崎キャンプ2026はいつ？日程・試合予定・チケット販売情報

野球日本代表「侍ジャパン」が2026年シーズンに向けた強化の一環として、宮崎でキャンプを実施する。国際大会を見据えたチーム作りが進むなか、代表候補選手のコンディションや新戦力の台頭を確認できる重要な期間となる。
本記事では、侍ジャパン2026年宮崎キャンプの日程、試合予定、開催地について紹介する。
侍ジャパン2026キャンプ宮崎の日程は？
2026年に開催される「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™(WBC)」に向け、野球日本代表「侍ジャパン」は宮崎で事前合宿を実施する。本大会を見据えた最終調整の場として位置付けられており、代表メンバーのコンディションやチーム戦術の成熟度を確認できる重要な期間となる。
合宿は2026年2月14日(土)から2月24日(火)まで実施予定。会場はプロ野球のキャンプ地としても知られるひなたサンマリンスタジアム宮崎で、世界一奪還を目指すチーム作りが本格化する。
なお、期間中は2月16日(月)と2月20日(金)が休養日に設定されており、連戦を想定したコンディション管理にも注目が集まる。WBC開幕前の貴重な強化期間だけに、チームの仕上がりを占ううえでも見逃せないキャンプとなりそうだ。
|項目
|内容
|日程
|2026年2月14日(土)～2月24日(火)
|開催地
|ひなたサンマリンスタジアム宮崎
|休養日
|2月16日(月)、2月20日(金)
|目的
|WBC本戦に向けた強化合宿
侍ジャパン2026年宮崎キャンプの試合日程・開催地は？
2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™(WBC)に向けて調整を進める侍ジャパンは、宮崎キャンプ期間中から実戦形式の壮行試合を行う。さらに名古屋、大阪での強化試合を経て本大会へと臨む流れとなっており、チームの完成度が段階的に高まっていく過程に注目が集まる。
宮崎では福岡ソフトバンクホークスとの2連戦を実施。実戦を通じて戦術の確認や選手の状態を見極める重要な機会となる。その後、名古屋では中日ドラゴンズと対戦し、本戦直前には京セラドーム大阪でNPB球団との最終調整試合が予定されている。
WBC本大会は3月5日に開幕し、日本は東京ドームで行われる1次ラウンド「プールC」に出場。チャイニーズ・タイペイ、韓国、オーストラリア、チェコと対戦する。勝ち上がった場合は、アメリカ・マイアミのローンデポ・パークで行われる決勝ラウンドに進出する。
なお、公式ロースターは日本時間2026年2月6日に発表予定。メジャーリーグ所属選手の合流時期は未定となっており、最終メンバーの顔ぶれにも関心が高まる。
|カテゴリー
|日程
|開始時間
|対戦カード
|開催地
|壮行試合(宮崎)
|2月22日(日)
|13:00
|日本 vs 福岡ソフトバンクホークス
|ひなたサンマリンスタジアム宮崎
|壮行試合(宮崎)
|2月23日(月・祝)
|14:00
|日本 vs 福岡ソフトバンクホークス
|ひなたサンマリンスタジアム宮崎
|壮行試合(名古屋)
|2月27日(金)
|19:00
|日本 vs 中日ドラゴンズ
|バンテリンドーム ナゴヤ
|壮行試合(名古屋)
|2月28日(土)
|19:00
|日本 vs 中日ドラゴンズ
|バンテリンドーム ナゴヤ
|強化試合(大阪)
|3月2日(月)
|19:00
|オリックス・バファローズ vs 日本
|京セラドーム大阪
|強化試合(大阪)
|3月3日(火)
|19:00
|阪神タイガース vs 日本
|京セラドーム大阪
|WBC 1次ラウンド
|3月6日(金)
|19:00
|チャイニーズ・タイペイ vs 日本
|東京ドーム
|WBC 1次ラウンド
|3月7日(土)
|19:00
|日本 vs 韓国
|東京ドーム
|WBC 1次ラウンド
|3月8日(日)
|19:00
|日本 vs オーストラリア
|東京ドーム
|WBC 1次ラウンド
|3月10日(火)
|19:00
|日本 vs チェコ
|東京ドーム
|準々決勝
|3月14日(土)・15日(日)
|未定
|未定
|ローンデポ・パーク(マイアミ)
|準決勝
|3月16日(月)・17日(火)
|未定
|未定
|ローンデポ・パーク(マイアミ)
|決勝
|3月18日(水)
|未定
|未定
|ローンデポ・パーク(マイアミ)
侍ジャパン2026年宮崎キャンプ ソフトバンク戦のチケット情報は？
2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™(WBC)に向けた強化期間中、侍ジャパンは福岡ソフトバンクホークスとの壮行試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎」を開催する。本大会前に代表チームを実戦で見られる貴重な機会とあって、チケットの動向にも注目が集まる。
試合は2月22日(日)と2月23日(月・祝)の2日間、ひなたサンマリンスタジアム宮崎で実施。代表メンバーの仕上がりを直接確認できる機会となるだけに、早期の完売も想定される。
チケットは先行抽選販売に続き、2026年1月8日(木)18:00から一般販売がスタート。ローソンチケット、イープラス、チケットぴあなどの各プレイガイドや店頭端末で購入できる。
なお、すでに完売した席種については、チケット流通サービスで出品されるケースもある。なかでも「チケジャム」では本試合のチケットが取り扱われる可能性があるため、入手機会を広げたい場合は事前に会員登録を済ませておくとスムーズだ。
ただし、不正転売は法律で禁止されている。購入する際は価格や出品条件を必ず確認し、正規のルールに基づいた取引を行うことが重要となる。公式リセールが利用できる場合は、まず正規ルートを優先したい。
また、都合が合わなくなった場合に備えて公式リセール「チケプラTrade」も用意されている。安全にチケットを入手するためにも、複数の正規サービスをチェックしておきたい。
壮行試合が行われる日を除き、キャンプ期間中の練習見学は原則無料。車で来場する場合は対象日に限り駐車整理券が必要となるため、事前準備を忘れないようにしたい。
|項目
|内容
|試合日程
|2026年2月22日(日)13:00 / 2月23日(月・祝)14:00
|会場
|ひなたサンマリンスタジアム宮崎
|先行抽選販売
|2025年12月20日(土)10:00～12月24日(水)23:59(ローソンチケット)
|一般販売
|2026年1月8日(木)18:00～(各プレイガイド・店頭)
|公式リセール
|2026年1月22日(木)10:00～2月17日(火)23:59
|チケット流通サービス
|チケジャム(利用時は不正転売に注意し正規ルールを確認)
|主な席種・料金
|内野SS指定席4,500円 / ベンチサイド4,000円 / 内野S3,500円 / 内野A2,500円 / 2階内野1,700円 / 外野1,200円
|特別パッケージ
|JTB特別体験付きパッケージ(2026年1月8日10:00～先着)
|練習見学
|壮行試合日を除き原則無料
|駐車場
|対象日は事前に駐車整理券が必要(1,500円～3,300円)
侍ジャパン2026年宮崎キャンプのテレビ放送/ネット配信は？
2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™(WBC)に向けて行われる侍ジャパン宮崎キャンプは、テレビ放送とインターネット配信の両方で視聴可能となる。代表候補選手の調整過程やチーム戦術の構築を確認できる機会とあって、本大会前から注目度は高い。
キャンプ期間中の練習は、CS放送「J SPORTS」およびJ SPORTSオンデマンドで生中継される予定。「侍ジャパン 宮崎事前合宿2026」として複数日にわたり放送され、長時間の中継が組まれている点も特徴だ。また、ネット配信サービス「J:COM STREAM」でも同様のスケジュールでライブ配信が予定されており、スマートフォンやPCからでもチェックできる。
さらに、Amazon Prime Videoチャンネル「J SPORTS」でも視聴可能。5日間の無料体験が用意されており、手軽に視聴環境を整えたい場合の選択肢となる。ただし、15日の配信は予定されておらず、21日と24日の配信可否は現時点で未定となっているため注意したい。
テレビで視聴したい場合は、J SPORTSの契約も選択肢となる。安定した視聴環境で長時間の中継をチェックしたい場合に適している。
さらに、福岡ソフトバンクホークスと対戦する壮行試合は地上波全国ネットで放送。2月22日(日)はテレビ朝日系列、2月23日(月・祝)はTBS系列で中継され、後者はBS-TBSでのリレー放送も実施される見込みだ。現時点ではネット配信の詳細は未発表となっているため、最新情報を確認しておきたい。
WBC開幕直前のチーム状況を把握できる貴重な機会だけに、自身の視聴環境に合わせて放送・配信サービスを選びたいところだ。
|カテゴリー
|放送・配信
|日程
|時間
|キャンプ中継
|J SPORTS / J SPORTSオンデマンド
|2月14日、15日、17日、18日、19日、21日、24日
|11:00〜(日によって終了時間が異なる)
|Amazon視聴
|Amazon J SPORTS
|2月14日、17日、18日、19日
|ライブ配信(15日は配信なし／21日・24日は未定)
|ネット配信
|J:COM STREAM
|上記と同日程
|ライブ配信
|壮行試合(2/22)
|テレビ朝日系列(地上波)
|2月22日(日)
|12:55〜
|壮行試合(2/23)
|TBS系列(地上波) / BS-TBS
|2月23日(月・祝)
|13:55〜 / 16:30〜(BSリレー)
侍ジャパン2026キャンプ宮崎のおすすめ視聴方法は？
侍ジャパンの宮崎キャンプをリアルタイムでチェックするには、視聴方法ごとの特徴を理解しておくことが重要となる。長時間の練習中継が予定されているため、自宅中心で見るのか、外出先でも視聴したいのかといったスタイルに合わせて選びたい。
手軽さを重視するなら、Amazon Prime Videoチャンネル「J SPORTS」が有力な選択肢となる。無料体験が用意されている場合もあり、初めて利用する場合でも導入しやすい。既存のAmazonアカウントで登録から視聴まで完結する点もメリットと言える。
ただし、すべての日程が配信されるわけではない。現時点では2月15日の配信は予定されておらず、21日と24日の配信可否も未定。視聴前に最新の配信スケジュールを確認しておきたい。
より多くの練習日をカバーしたい場合は、CS放送やオンデマンド型サービスも選択肢に入る。テレビの大画面で安定した映像を楽しみたい場合はCS放送、スマートフォンやPCから場所を選ばず視聴したい場合はネット配信が適している。
Amazon Prime Videoチャンネル(J SPORTS)の視聴手順
- Amazon Prime Videoチャンネル「J SPORTS」へアクセス
- Prime会員に登録(未加入の場合)
- 「チャンネルを追加」からJ SPORTSを選択
- 登録完了後、対象コンテンツを選択して視聴開始
※無料体験終了後は2,840円(税込)の料金が発生します。
