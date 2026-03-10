侍ジャパン、WBC次戦の準々決勝まで中何日？山本由伸は先発登板できる？

侍ジャパン(野球日本代表)はWBC2026の1次ラウンド・プールCで首位通過を果たし、準々決勝に進出する。

本記事では、侍ジャパンの準々決勝までの試合間隔やエース・山本由伸の登板可否を紹介する。

侍ジャパン 準々決勝まで中何日？

侍ジャパンは3月10日(火)、プールC最終戦で東京ドームにチェコ代表と対戦。準々決勝ではアメリカに移動し、ローンデポ・パークでベネズエラ代表またはドミニカ共和国代表と対戦する。

侍ジャパンの準々決勝は、日本時間3月15日(日)の午前10:00から開始。チェコ戦からは中4日で試合に臨むこととなる。

ラウンド 対戦カード 日本時間 現地時間 会場 1次ラウンド最終戦 侍ジャパン vs チェコ 2026/3/10(火)

19:00- 2026/3/10(火)

19:00- 東京ドーム

(日本・東京) 準々決勝 侍ジャパン vs 未定(ドミニカ共和国orベネズエラ) 2026/3/15(日)

午前10:00- 2026/3/14(土)

21:00- ローンデポ・パーク

(アメリカ・フロリダ州マイアミ)

山本由伸は準々決勝で先発登板できる？

WBC2026では、以下のような投球制限が設けられている。

前回登板時に50球以上を投げた場合、前回の登板から最低4日が経過するまで投球してはならない。

前回登板時に30球以上を投げた場合、前回の登板から最低1日が経過するまで投球してはならない。

2日連続で登板した場合、2日目の登板から最低1日が経過するまで投球してはならない。2日間にわたる2試合連続の登板で投げた合計投球数は、投手の休養制限を決定するためには使用されない。

また、投球の最大数について、超えてはならない投球数はラウンドごとに以下の通りとなっている。

大会の第1ラウンドでは1試合につき65球

大会の準々決勝ラウンドでは1試合につき80球

大会の決勝ラウンドでは1試合につき95球

※打者の打席を完了させるためにそれ以上の投球が必要な場合は除く。

これらの規則があるが、山本由伸は3月6日(金)に東京ドームで行われたプールC初戦、チャイニーズ・タイペイ戦に先発して53球を投げたのみ。前回登板から最低4日が経過していれば投球可能となるため、コンディションや戦術面の判断を除けば、準々決勝でも問題なく出場することができる。

