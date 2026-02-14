ATP500 カタール・オープンの試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

男子プロテニスATPツアー、カタール・オープン2026は、2月15日(日)から2月22日(日)にかけて開催される。

本記事では、カタール・オープ2026の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

カタール・オープン2026｜開催日程

カタール・オープン2026は、日本時間2月15日(日)から2月22日(日)にカタールで開催。カルロス・アルカラス（スペイン）、ヤニック・シナー（イタリア）らが出場予定だ。ハードコートの大会で、大会はATP500。2025年はアンドレイ・ルブレフが優勝を飾っている。

日程 ラウンド 2/15(日) 1回戦 2/16(月) 1回戦 2/17(火) 1回戦 2/18(水) 1、2回戦 2/19(木) 2回戦 2/20(金) 準々決勝 2/21(土) 準決勝 2/22(日) 決勝

カタール・オープン2026｜放送/配信予定

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT 【2/15(日)】18:55～(LIVE)

【2/16(月)】18:55～(LIVE)

【2/17(火)】18:55～（LIVE）

【2/18(水)】18:55～（LIVE）

【2/19(木)】18:55～（LIVE）

【2/20(金)】18:55～（LIVE）

【2/21(土)】18:55～（LIVE）

【2/22(日)】18:55～（LIVE） ネット

カタール・オープン2026｜視聴方法

・オープン2026は、『U-NEXT』で配信される。ATPツアーはU-NEXTで独占ライブ配信され、無料トライアル中であれば追加料金なしで視聴可能だ。

