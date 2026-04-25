ACLエリート決勝 町田戦の地上波放送はある？BS・CS中継の有無と視聴方法まとめ

AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)決勝に進出したFC町田ゼルビアの一戦に注目が集まっている。クラブ史上初のアジア制覇が懸かる大一番だけに、日本国内での視聴方法を気にするファンも多い。

本記事では、ACLエリート決勝の地上波放送、BS・CS中継の有無について紹介する。

ACLエリート決勝の地上波放送、BS・CS中継はある？

AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)2025-26シーズン決勝について、日本国内でのテレビ中継の有無に注目が集まっている。FC町田ゼルビアが決勝に進出したことで、地上波やBS・CSでの放送を期待する声も多い。

しかし、現時点で地上波・BS・CSいずれのテレビ放送も予定されていない。国内におけるACLEの放映権は配信サービスが独占しており、テレビでの生中継は行われない形となる。

視聴方法は、動画配信サービス『DAZN(独占ライブ配信)』のみ。2028-29シーズンまでの全試合配信権を保有しており、決勝戦も同サービスでライブ配信される。

そのため、リアルタイムで試合を視聴するにはDAZNへの加入が必須。テレビ放送での視聴を予定している場合は、事前に視聴環境を切り替えておく必要がある。

項目 内容 地上波放送 なし BS放送 なし CS放送 なし ネット配信 DAZN(独占ライブ配信)

ACLE決勝はいつ？

AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)2025-26シーズンの決勝戦は、2026年4月25日(土)に開催される。アジア王者を決める最終戦として、トーナメントを勝ち抜いた2クラブが激突する注目カードとなる。

対戦カードはアル・アハリとFC町田ゼルビア。町田にとってはクラブ史上初のアジア制覇が懸かる大舞台となり、国内外から大きな関心を集める一戦だ。

キックオフは現地時間19時15分、日本時間では4月26日(日)1時15分。日本では深夜帯での試合となるため、視聴を予定している場合は事前にスケジュールを確認しておきたい。

会場はサウジアラビア・ジッダのキング・アブドゥラー・スポーツ・シティ・スタジアム。中立地で行われる一発勝負の決戦で、今季のアジア王者が決定する。

試合日(現地)：2026年4月25日(土)

試合日(日本時間)：2026年4月26日(日)

キックオフ：日本時間1:15

対戦カード：アル・アハリ vs FC町田ゼルビア

会場：キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ・スタジアム(ジッダ)

ACLE決勝の視聴方法

「DAZN SOCCER」へは、公式サイトから該当プランを選択し、案内に従って支払い情報などを入力するだけで加入することが可能。ただし、DAZNアプリからの加入は受け付けておらず、Webブラウザでのみ加入できる点には注意が必要だ。

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