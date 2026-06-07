TSV Schott Magonza Panoramica

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Classifiche
Altro
LaLiga
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|14
|Widzew Lodz
|34
|12
|6
|16
|41
|41
|0
|42
|15
|Piast Gliwice
|34
|11
|8
|15
|42
|46
|-4
|41
|16
|Lechia Gdansk
|34
|12
|7
|15
|62
|65
|-3
|38
|17
|Arka Gdynia
|34
|9
|9
|16
|34
|61
|-27
|36
|18
|Termalica Nieciecza
|34
|9
|7
|18
|43
|65
|-22
|34
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