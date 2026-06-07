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TSV Schott Magonza

TSV Schott Magonza Panoramica

Ed Sheeran Ipswich

📽️ | シーラン、イプスウィッチのパーティーで歌いながらギネスを飲む

世界的なスーパースター、エド・シーランが、QPRに3-0で勝ったイプスウィッチ・タウンのロッカールームで昇格祝賀会に参加した。長年のサポーターで少数株主でもある彼は、キエラン・マッケナ監督と共にプレミアリーグ復帰を祝い、自身のヒット曲『The A-Team』を歌う姿が撮影された。

EFL チャンピオンシップイプスウィッチ・タウン 対 QPR
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Classifiche

LaLiga crestLaLiga

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
14Widzew Lodz crestWidzew Lodz34126164141042
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15Piast Gliwice crestPiast Gliwice34118154246-441
S
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D
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V
16Lechia Gdansk crestLechia Gdansk34127156265-338
S
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S
17Arka Gdynia crestArka Gdynia3499163461-2736
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18Termalica Nieciecza crestTermalica Nieciecza3497184365-2234
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