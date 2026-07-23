Celtic vs AC Milan Pronóstico y Apuestas Amistoso de Clubes | 25/07/26

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Mejores apuestas Celtic vs AC Milan

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Celtic 2-2 AC Milan

Celtic 2-2 AC Milan Predicción de goleadores: Celtic: Camilo Durán, Alex Oxlade-Chamberlain - AC Milan: Christopher Nkunku, Santiago Giménez

La defensa del título de la Scottish Premiership por parte del Celtic está a la vuelta de la esquina. A los Hoops solo les queda un amistoso más por disputar antes de arrancar la competición oficial el próximo 3 de agosto. Este sábado por la tarde se verán las caras en Celtic Park contra un gigante de la Serie A como el AC Milan.

Por ahora, la pretemporada no ha ido según el plan para el equipo de Martin O’Neill, que aún no conoce la victoria. O’Neill firmó recientemente un acuerdo por un año tras un exitoso período interino al final de la pasada campaña, en el que guió al conjunto de Glasgow a un dramático doblete nacional, asegurando el título de liga en la última jornada.

El cuadro escocés confía en obtener un mejor resultado ante el Milan para encarar el nuevo curso con la moral alta. El AC Milan también arranca una nueva etapa con Rubén Amorim al frente del banquillo en sustitución de Massimiliano Allegri. El técnico portugués asumió el cargo después de que el cuadro rossonero no lograra clasificarse para la Champions League de esta temporada.

No obstante, disputarán la Europa League y Amorim será el encargado de liderar el proyecto. Como la Serie A no arranca hasta finales de agosto, la pretemporada milanista apenas está despegando. El club no podrá contar con piezas clave que disputaron el Mundial, lo que dará la oportunidad de brillar a los más jóvenes.

Alineaciones Probables Celtic vs AC Milan

Posible alineación del Celtic:

Sinisalo; Donavan, Carter-Vickers, Scales, Murray; McGregor, McCowan, Forrest, Oxlade-Chamberlain, Mcardle; Durán.

Posible alineación del AC Milan:

Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Athekame; Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Bartesaghi; Giménez, Nkunku.

Las mejores apuestas Celtic vs AC Milan

1er Pronóstico Celtic vs AC Milan: Total y Ambos anotan - Más de 2.5 y Sí @ 1.65 en Betano

Ambos equipos concededores

El Celtic parte con argumentos para ver portería ante el Milan. Los escoceses han mostrado mucha efectividad arriba en sus compromisos recientes, viendo puerta en cada uno de sus últimos 12 partidos. En sus últimos cinco encuentros sumaron un total de nueve goles, lo que deja una media de 1.8 tantos por choque.

El panorama del Milan es distinto, pero aun así ha marcado en sus tres partidos más recientes. Amorim organizó este fin de semana un partido de entrenamiento contra el Milan Futuro que se resolvió con un contundente 7-0. Aunque no se pueden sacar conclusiones precipitadas de un choque así, el conjunto italiano suele rendir a gran nivel en el último tercio de campo.

Conviene destacar que el Celtic acumula 10 partidos consecutivos registrando el "Ambos marcan". Tras encajar 4 goles recientemente frente al Sporting de Portugal, los de Milán confían en romper la zaga local. Además, en los últimos tres encuentros del Milan y en sus tres enfrentamientos más recientes contra el Celtic se superó la barrera de los dos goles, por lo que podríamos ver de nuevo un escenario abierto.

2ºPronóstico Celtic vs AC Milan: 1x2 - Empate @ 3.60 en Betano

Los locales se crecen con el calor de su afición

El conjunto local debería llegar más rodado a la cita, ya que acumula más minutos de competición en esta pretemporada. Pese a ello, aún no han logrado ganar en esta fase de preparación. Dos empates y una derrota no generan demasiada confianza a la hora de medirse a un gigante europeo de la talla del Milan.

Si echamos la vista atrás, el Celtic venía de una impresionante racha de nueve victorias consecutivas que solo se cortó hace poco con un empate sin goles frente al Shelbourne. Tampoco será un rival fácil de batir, y menos aún con la llegada de un equipo visitante plagado de rotaciones. Los jóvenes de Amorim probarán de primera mano el ambiente único de Celtic Park, un factor que puede decantar la balanza a favor de los locales.

Si dejamos a un lado el partidillo interno, el Milan venía de ganar solo uno de sus cinco compromisos anteriores. De hecho, los rossoneri cayeron en tres de sus últimos cuatro partidos oficiales, un dato que motivará a los muchachos de O'Neill.

Aunque los italianos ganaron los últimos cinco cara a cara históricos, la plantilla actual es sustancialmente distinta a la de antaño, razón por la cual el empate se perfila como un resultado muy realista.

3er Pronóstico Celtic vs AC Milan: Descanso / Final - Empate / Empate @ 6.50 en Betano

Se prevé un ritmo de juego bajo

Aunque prevemos que el partido termine en tablas al final, es muy probable que la igualdad se mantenga desde la primera mitad. La realidad es que ambos conjuntos están buscando ritmo competitivo y la puesta a punto física para sus respectivas ligas. Al tratarse de un amistoso, no esperamos la intensidad ni la dureza física de un choque oficial.

Además, es muy probable que ambos entrenadores muevan el banquillo con frecuencia durante el encuentro para evitar el riesgo de lesiones y dar minutos a los menos habituales. Dos de los últimos tres compromisos del Celtic acabaron en empate tanto al descanso como al final del partido. En sus dos duelos previos, los Hoops ya firmaron las tablas en al menos una de las partes.

Por su parte, en los últimos dos choques del Milan se llegó al descanso con el marcador igualado. Lo mismo ocurrió en dos de los cuatro enfrentamientos directos más recientes entre ambos clubes, donde la paridad fue absoluta tras los primeros 45 minutos. El choque más reciente entre ambos en 2020 marchaba 2-2 al término de la primera mitad, lo que sugiere que este duelo podría seguir una tónica muy similar.