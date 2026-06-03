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Chelsea / Real Madrid kits Nike / adidas
Renuka Odedra

Traducido por

Nuevas equipaciones de fútbol para la temporada 2026-27: se desvelan las camisetas del Chelsea, el Manchester United, el Arsenal, el Real Madrid y todos los grandes equipos

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Todas las equipaciones de la temporada 2026-27 en un solo lugar

La temporada 2025-26 acaba de terminar y ya miramos a la 2026-27. Los principales clubes mundiales presentan sus nuevas equipaciones.

Las principales marcas y clubes se han unido para crear equipaciones excepcionales. Esta avalancha anual muestra lo mejor de la cultura y la moda del fútbol, porque una camiseta es mucho más que tela.

Nike, Adidas, New Balance y otras marcas compiten por la atención de los aficionados con diseños cada vez más innovadores.

Si quieres recordar lo que se lanzó la temporada pasada, echa un vistazo a nuestra guía completa de equipaciones 2025-26.

Desde propuestas futuristas hasta diseños retro, hay opciones para todos los gustos. En GOAL analizamos lo que llevarán los grandes equipos en la campaña 2026-27.

Tienda: equipaciones de fútbol 2026-27

  • AC Milan home kit PUMA

    AC Milan I Inicio

    La equipación local del AC Milan para la temporada 2026/27 recupera las anchas rayas rojas y negras, audaces e inconfundibles, que recorren toda la camiseta. Se completa con pantalones blancos y calcetines negros. Un look que habla por sí mismo.

    Las franjas son el sello del club, y cada detalle lo reafirma. La inscripción «From Milan to the World» homenajea a los millones de aficionados que hacen sentir al equipo como en casa en cualquier continente. En la nuca, un sello de cera consagra el escudo rossonero: la esencia del AC Milan, una firma atemporal que se transmite de generación en generación.


  • Arsenal 2025-26 home kitadidas

    Arsenal I Inicio

    La camiseta del Arsenal 2025-26 mantiene el rojo intenso con mangas blancas, añadiendo un cuello redondo inspirado en el Emirates y un sutil estampado que aporta profundidad.



  • Aston Villa home kit 2026-27adidas

    Aston Villa I Inicio

    La nueva equipación local del Aston Villa para la temporada 2026-27 rinde homenaje a los diseños menos convencionales en tonos burdeos y azul del club, que se remontan a la década de 1960. Inspirado en modelos de los 60 a los 2010, presenta un diseño limpio y elegante, alejado de las mangas raglán y los detalles dorados recientes. 


  • Bayern Munich 2026/27 home kitadidas

    Bayern de Múnich I - Inicio

    La nueva equipación local del Bayern de Múnich para la temporada 2026-27 recupera las raíces del club con su clásico rojo y blanco. El diseño muestra un rojo intenso con finas rayas verticales del mismo tono, tejidas en jacquard para dar profundidad sin perder la icónica silueta.

    Incluye detalles dorados, tono que no se usaba en la local desde principios de la década de 2010. Para celebrar el título de la Bundesliga 2025/26, lleva un escudo dorado con la cacatúa, mascota del club, entre el logotipo del fabricante y el escudo del Bayern.



  • Borussia Dortmund 26/27 home kitPUMA

    Borussia Dortmund I Inicio

    La equipación local del Borussia Dortmund para la temporada 2026-27 rinde homenaje al espíritu industrial de la ciudad. Inspirada en el acero, el hormigón y la ambición de la región del Ruhr, Puma ha creado una camiseta con un intrincado patrón gráfico en tonos amarillos que cubre el frente y la parte inferior.

    Este motivo geométrico se inspira en la estructura de acero de la mina de carbón Minister Stein y en la celosía de la Torre U, celebrando el patrimonio de la ciudad de cara al 40.º aniversario del cierre de la mina.


  • Celtic Home 2026/27 kitadidas

    Celtic I - Inicio

    La equipación local del Celtic para la temporada 2026-27 celebra el 60.º aniversario de los «Lisbon Lions» y rinde homenaje al equipo que llevó la Copa de Europa a Celtic Park. La camiseta tributa a la temporada 1966/67 y a las raíces locales de sus jugadores.

    Incluye detalles dorados y un escudo especial por el 60.º aniversario. Su diseño limpio y tradicional evoca la sencillez de aquella época, mientras que los tejidos texturizados y las zonas de ventilación técnica se integran a la perfección.



  • Chelsea home 2026-27 kit Nike

    Chelsea I: Inicio

    Ya está aquí la equipación local del Chelsea para la temporada 2026-27. Tras consultar a la afición, el escudo del club se ha renovado y ahora luce bordado en la parte delantera de la camiseta. El tejido en azul brillante incluye un cuello con botones y detalles en Midwest Gold para el león rampante y el logotipo de Nike.  

    El león rampante, presente en el escudo desde la llegada de Ted Drake hace 75 temporadas, deja sus huellas en un diseño que ya se ha proyectado en paredes, murales de playa y conciertos de todo el mundo, generando expectación.



  • Inter Milan 2026-27 home kitNike

    Inter de Milán I Inicio

    La equipación local del Inter de Milán para la temporada 2026-27 combina negro y azul Lyon, homenajeando la camiseta de 1998. Detalles en dorado University remiten al logotipo de Nike y al escudo de aquel uniforme.

    El cuello recuperado añade tradición a un diseño moderno, mientras que en el interior el Inner Pride lleva la frase «Made of Milano», resaltando el vínculo del club con la ciudad. Este concepto se refleja también en los bordes de las rayas, acabados con un estilo inspirado en el corte de las tijeras de sastre, homenaje a la tradición sartorial milanesa.


  • Juventus 26/27 home kit adidas

    Juventus I Inicio

    La equipación local de la Juventus para la temporada 2026-27 recupera la elegancia clásica del club. Olvida los experimentos de “código de barras”; ahora las icónicas rayas verticales blancas y negras vuelven limpias y uniformes. El cuello polo doblado, de inspiración retro y en blanco impecable, aporta un aire de alta costura que funciona tanto en las calles de Turín como en el Allianz Stadium.

    Los detalles dorados metalizados reemplazan los toques rosas anteriores y resaltan el escudo simplificado de la «J», el logotipo de Adidas y la marca del patrocinador, creando un contraste lujoso con la base monocromática.


  • Liverpool 26/27 home kitadidas

    Liverpool I Inicio

    Inspirada en la clásica camiseta local del Liverpool FC de adidas de 1989-91, reconocida por su dinámico estampado geométrico, usada durante una etapa dorada del club, cuando el equipo de Kenny Dalglish ganó la liga 1989/90. El nuevo diseño rinde homenaje a ese momento clave. El fondo rojo intenso lleva un estampado geométrico actualizado que recorre toda la prenda, fiel al original de finales de los 80 pero con un toque más nítido y moderno.

    Los detalles en blanco puro del logotipo de adidas, el escudo del club y los ribetes refuerzan la estética clásica, mientras que el estampado integral rediseñado transmite la energía y la actitud de la cultura futbolística de los 80.


  • Manchester United 2026-27 kit adidas

    Manchester United I Inicio

    Inspirada en los años 70, la equipación del Manchester United para la temporada 2026-27 muestra un fondo rojo limpio que resalta el cuello polo y los puños a rayas, recuperando el estilo clásico del United. El cuello y las finas rayas recuerdan a la equipación de la Copa de 1977, celebrando su 50.º aniversario, mientras que el corte actual la mantiene fresca.

    Las tres rayas y el logotipo de adidas en blanco contrastan con el rojo, mientras que toques de negro completan la paleta clásica del club. La firma «United» en la nuca remata el diseño.



  • Manchester City 26-27 home kitPUMA

    Manchester City I Inicio

    La equipación local del Manchester City para la temporada 2026-27 abandona el diseño monocromático y presenta un degradado de azul cielo que va de un tono oscuro en los hombros a blanco en el bajo. Este gradiente simboliza los distintos azules usados por el club a lo largo de su historia.

    El cuello y los puños blancos lo enmarcan, mientras que el escudo en plata metalizada y el logotipo del patrocinador a juego subrayan su aire moderno.




  • Porto 2026-27 home kit New Balance

    Oporto I Inicio

    La nueva camiseta del Oporto actualiza la clásica identidad de los Dragones. Con rayas azules y blancas, escudo bordado, cuello en V y números rojos en terciopelo, evoca el estilo de finales de los 80 y principios de los 90.

    Los nombres y números rojos en 3D, con líneas de resaltado y textura de terciopelo, rematan la estética ochentera.



  • Porto away 2026-27 kit New Balance

    Porto I (visitante)

    La equipación visitante del Oporto para la temporada 2026-27 combina morado oscuro con detalles en crema suave, lo que le da un aire elegante. Sus finas rayas en tonos similares aportan profundidad sin perder la silueta clásica. El escudo monocromático y los acabados refinados refuerzan su estilo moderno y preciso.

    El diseño recuerda el viaje del club desde el valle del Duero hasta la escena global, reflejando su proyección internacional. Cada detalle, desde los materiales hasta la confección, transmite la calidad y autenticidad de la ciudad.


  • PSG 2026-27 home kitNike

    PSG I Inicio

    La equipación local del París Saint-Germain para la temporada 2026/27 supone un profundo retorno a los fundamentos del diseño parisino. En esta versión, Nike ha dejado de lado los recientes experimentos con efectos de pincelada y gráficos descentrados para devolver a la legendaria raya Hechter a todo su esplendor. La base, en vibrante azul Old Royal, resulta más clara que el azul marino anterior. En el centro destaca una ancha franja roja flanqueada por dos líneas blancas.

    Los tradicionalistas celebran que esta banda tricolor cruza ahora la espalda sin interrupciones, evocando las banderas de los ultras en el Parc des Princes.


  • Real Madrid home 2026-27 kit 1adidas

    Real Madrid I Inicio

    La nueva camiseta del Real Madrid mantiene el clásico fondo blanco y lo combina con texturas elegantes y detalles sutiles. El diseño, moderno y cuidado, incorpora tonos verdes oscuros en el cuello y los puños.

    Detalles en verde oscuro resaltan el cuello y los puños con estampados geométricos que evocan la corona del club. Las tres rayas de adidas en los hombros, en un sorpresivo tono rosa, vinculan la camiseta con la identidad de la temporada y aportan energía al conjunto.