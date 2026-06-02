La leyenda del Liverpool, Sir Kenny Dalglish, revela que le han diagnosticado cáncer

A pesar de la situación, Dalglish mantuvo su característico humor y publicó un comunicado explicando que su poca destreza con la tecnología había hecho pública la noticia: «Como mostró mi publicación involuntaria en redes, estoy recibiendo tratamiento contra el cáncer», afirmó Sir Kenny.

A diferencia de mi torpeza con el móvil, el tratamiento va bien. Hubiera preferido mantener esto en privado, pero mis nulas habilidades tecnológicas lo han impedido. Ruego respeten la intimidad de mi familia y la mía.

Como siempre, gracias al maravilloso personal médico, que ha demostrado una atención y una discreción increíbles, no solo conmigo, sino con muchas otras personas. Son un orgullo para todos».