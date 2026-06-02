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Kenny DalglishIMAGO
Adhe Makayasa

Traducido por

La leyenda del Liverpool, Sir Kenny Dalglish, revela que le han diagnosticado cáncer

K. Dalglish
Liverpool
Premier League
Celtic
Premiership

Sir Kenny Dalglish, icono de Liverpool, Celtic y Escocia, recibe tratamiento contra el cáncer. El exdelantero y exentrenador, de 75 años, quiso mantener su enfermedad en privado, pero ahora lo ha hecho público.

  • Una filtración involuntaria obliga a emitir un comunicado

    El icono del Celtic y del Liverpool confirmó su diagnóstico tras una publicación involuntaria en redes sociales que alertó al mundo del fútbol. Con 75 años y tras liderar épocas legendarias como jugador y entrenador, quería mantener su enfermedad en privado. Pero, tras la filtración, actuó rápido para aclarar su situación y pedir respeto a su intimidad.

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  • Kenny DalglishGetty

    Icon lamenta el bajo nivel de habilidades tecnológicas.

    A pesar de la situación, Dalglish mantuvo su característico humor y publicó un comunicado explicando que su poca destreza con la tecnología había hecho pública la noticia: «Como mostró mi publicación involuntaria en redes, estoy recibiendo tratamiento contra el cáncer», afirmó Sir Kenny.

    A diferencia de mi torpeza con el móvil, el tratamiento va bien. Hubiera preferido mantener esto en privado, pero mis nulas habilidades tecnológicas lo han impedido. Ruego respeten la intimidad de mi familia y la mía.

    Como siempre, gracias al maravilloso personal médico, que ha demostrado una atención y una discreción increíbles, no solo conmigo, sino con muchas otras personas. Son un orgullo para todos».

  • Anfield se une en apoyo a su querido líder

    Tras el anuncio, el Liverpool emitió un comunicado para expresar su cariño y apoyo a Sir Kenny y su familia, y pidió respeto a su privacidad.

    Esta conmovedora noticia se conoció apenas 24 horas después de que otro grande del Liverpool, Kevin Keegan, revelara que lucha contra un cáncer en fase cuatro.

  • FBL-ENG-GER-LEGENDS-LIVERPOOL-DORTMUNDAFP

    Comienza la lucha por la recuperación

    Dalglish afronta un largo descanso mientras sigue su tratamiento oncológico, apoyándose en la misma fortaleza que mostró como jugador y entrenador. El mundo del fútbol le brindará todo su apoyo: ganó cuatro ligas con el Celtic, tres Copas de Europa con el Liverpool y llevó a ambos equipos, así como al Blackburn Rovers, a históricos títulos nacionales.