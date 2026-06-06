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Eintracht Trier

Eintracht Trier Panoramica

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Glasner warms to Milan move after Ibrahimovic meeting

Oliver Glasner has emerged as AC Milan’s leading managerial candidate after a lengthy meeting with owner Gerry Cardinale and advisor Zlatan Ibrahimovic. The Austrian is understood to be intrigued by the prospect of working in Serie A, although Fulham are also monitoring his situation as they search for a potential successor to Marco Silva.

TransfersAC Milan
Christian Pulisic USMNT 2025

Four names placed alongside Pulisic in USMNT ‘undroppable’ pool

Brad Friedel has - during an exclusive interview with GOAL - sought to play down expectations around “poster boy” Christian Pulisic, but considers four other players to sit alongside ‘Captain America’ in the USMNT’s “undroppable” pool. The United States are considered to be working with a ‘Golden Generation’ of talent as a home World Cup is taken in.

C. PulisicUSA
Free agents 2026 GFX

RANKED: Top 20 free agents available this summer

In the age of PSR and UEFA's financial regulations, the free agent market has probably never been more significant as clubs look to pick up a potentially key player without having to spend a penny. We're now into June, and there are a whole host of big names who will be out of contract at the end of the month - undoubtedly sparking a scramble for their signatures in the coming weeks.

AnalysisTransfers
Summer window GFX

30 players who will define the summer transfer window

And there we have it. The 2025-26 European football season is in the books, capped by Paris Saint-Germain beating Arsenal in the Champions League final to defend their continental crown. Soon the past nine months or so will become distant memories, such is the speed at which the footballing world moves on, especially when major tournaments on the horizon.

AnalysisTransfers
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Classifiche

Premier League crestPremier League

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
13Everton crestEverton381310154750-349
S
S
D
D
S
14Leeds United crestLeeds United381114134956-747
S
V
D
V
D
15Crystal Palace crestCrystal Palace381112154151-1045
S
D
S
D
S
16Nottingham Forest crestNottingham Forest381111164851-344
D
S
D
V
V
17Tottenham Hotspur crestTottenham Hotspur381011174857-941
V
S
D
V
V
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