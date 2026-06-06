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Eintracht Trier Panoramica
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Premier League
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|13
|Everton
|38
|13
|10
|15
|47
|50
|-3
|49
|14
|Leeds United
|38
|11
|14
|13
|49
|56
|-7
|47
|15
|Crystal Palace
|38
|11
|12
|15
|41
|51
|-10
|45
|16
|Nottingham Forest
|38
|11
|11
|16
|48
|51
|-3
|44
|17
|Tottenham Hotspur
|38
|10
|11
|17
|48
|57
|-9
|41