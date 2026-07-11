Palpite Noruega x Inglaterra - Copa do Mundo 2026 - 11/07/2026

Com Haaland liderando a corrida pela Chuteira de Ouro e Kane logo atrás, com apenas um gol a menos, a expectativa é de bola na rede nas quartas de final deste sábado.

Palpites para Noruega x Inglaterra:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Noruega 1x2 Inglaterra;

Palpite de artilheiros: Noruega – Haaland; Inglaterra – Kane, Bellingham.

Noruega e Inglaterra se enfrentam em um daqueles confrontos imperdíveis das quartas de final da Copa do Mundo, neste sábado, no Hard Rock Stadium, em Miami.

Este será o primeiro duelo da história entre as duas nações em um grande torneio internacional.

Os noruegueses vêm carimbando o seu nome como uma das grandes histórias de superação desta competição. Após amargarem um jejum de 28 anos longe dos Mundiais, Erling Haaland e companhia colocaram o país no top 8 do planeta.

A equipe comandada por Ståle Solbakken surpreendeu o mundo ao despachar o Brasil nas oitavas de final com uma vitória por 2x1, impulsionada por dois gols do seu grande herói e camisa 9.

Os escandinavos balançaram as redes em todas as partidas que disputaram até aqui neste torneio.

No departamento médico, o lateral-esquerdo David Møller Wolfe saiu mancando de campo no jogo contra o Brasil e passará por testes físicos de última hora. Caso não se recupere a tempo, Leo Østigård está pronto para assumir a posição.

A Inglaterra também carimbou sua classificação com uma vitória histórica por 3x2 sobre o coanfitrião México, em pleno Estádio Azteca. Nenhuma seleção visitante balançava as redes três vezes no mítico gramado mexicano em jogos de Copa do Mundo há 27 anos.

No entanto, a grande atuação cobrou o seu preço: Jarrell Quansah cumprirá suspensão automática após receber o cartão vermelho no segundo tempo contra os mexicanos. Para piorar, uma grave lesão no pulso de Jordan Henderson vira uma dor de cabeça para o meio-campo inglês.

O técnico Thomas Tuchel também vai esperar pela reavaliação física de Reece James antes de definir o titular na lateral direita.

Prováveis escalações para Noruega x Inglaterra

Escalação esperada da Noruega: Nyland, Ryerson, Østigård, Heggem, Ajer, Berg, Berge, Ødegaard, Sørloth, Nusa, Haaland;

Escalação esperada da Inglaterra: Pickford, Spence, Guéhi, Konsa, O’Reilly, Rice, Anderson, Madueke, Bellingham, Gordon, Kane.

Three Lions têm tudo para liquidar a fatura nos 90 minutos

Esse duelo de quartas de final tem toda a cara de um clássico da Premier League, o que encaixa perfeitamente no estilo de jogo da Inglaterra. Dos 11 titulares prováveis da Noruega, dez têm rodagem pelo futebol inglês, indo de Ajer e Heggem até Sørloth e Ødegaard.

Ou seja, são atletas que os comandados de Tuchel enfrentam praticamente todo fim de semana.

Os ingleses conhecem seus adversários como a palma da mão e ostentam uma ampla vantagem no retrospecto histórico, com sete vitórias em 12 confrontos, tendo sofrido apenas duas derrotas.

Os Three Lions seguem invictos há cinco partidas nesta Copa do Mundo. Depois de calar o Azteca contra o México, o elenco mais encorpado e a indiscutível bagagem em jogos decisivos da Inglaterra devem fazer a diferença.

Desde que consigam neutralizar Haaland, apostar na vitória inglesa com uma probabilidade implícita de apenas 52,63% parece uma linha desajustada, estando pelo menos 5% abaixo das chances reais de triunfo da equipe.

Palpite 1 para Noruega x Inglaterra: 1X2: Inglaterra, com odds de 1.90 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Noruega x Inglaterra nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Cenário é perfeito para uma chuva de gols

É praticamente impossível não imaginar as redes balançando de ambos os lados na noite deste sábado. Todos os últimos cinco compromissos da Noruega terminaram com três ou mais gols no placar.

Além disso, o mercado de "Ambas Marcam" bateu em todas as últimas sete apresentações dos escandinavos.

A equipe de Ståle Solbakken entra em campo com uma proposta ultraofensiva, escalando três atacantes de ofício desde o apito inicial.

Erling Haaland divide a artilharia da competição no momento, enquanto o jovem Antonio Nusa, em excelente fase, é uma válvula de escape constante pelas pontas.

Do outro lado, a Inglaterra será obrigada a mexer no miolo de zaga por conta da suspensão de Jarrell Quansah, o que pode trazer instabilidade ao setor defensivo.

Vale destacar também que os jogos da seleção inglesa registram uma média superior a três gols por partida neste Mundial, somando 16 gols em cinco confrontos.

Palpite 2 para Noruega x Inglaterra: Ambas as equipes marcam: sim & Mais/Menos: mais de 2,5 gols, com odds de 2.05 na bet365.

Linha de finalizações da Inglaterra esconde grande valor

Pode-se dizer que o ímpeto ofensivo da Inglaterra tem sido um dos grandes destaques desta Copa. Em 70% das suas partidas no torneio, a equipe disparou pelo menos 16 finalizações, computando chutes no alvo e para fora.

O quarteto de frente escalado por Thomas Tuchel, composto por Kane, Bellingham, Gordon e Madueke, tem volume de jogo de sobra para clarear as jogadas e arrematar de qualquer posição.

Só o capitão Harry Kane já acumula seis chutes ao longo de cinco partidas.

Já a Noruega não teve vergonha de se fechar lá atrás e suportar a pressão do Brasil na vitória das oitavas.

Os escandinavos dependeram de uma atuação milagrosa do goleiro Ørjan Nyland para se manterem vivos, já que a Seleção Brasileira dominou as ações com 14 finalizações contra apenas 9 dos noruegueses.

Olhando para a média de chutes da Inglaterra, este mercado desponta como a aposta de maior valor entre nossos palpites para Noruega x Inglaterra.

Conseguimos uma excelente odd para a Inglaterra registrar 16 ou mais finalizações, com uma probabilidade implícita de apenas 54,64%.