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Deportivo de A Coruna Panoramica
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Classifiche
Altro
LaLiga
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|4
|Celta Vigo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Deportivo Alaves
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Deportivo de A Coruna
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Elche
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Espanyol
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0