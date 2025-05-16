Deportivo de A Coruna Panoramica

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4Celta Vigo crestCelta Vigo00000000
5Deportivo Alaves crestDeportivo Alaves00000000
6Deportivo de A Coruna crestDeportivo de A Coruna00000000
7Elche crestElche00000000
8Espanyol crestEspanyol00000000
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