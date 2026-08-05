La Roma ha ufficializzato la cessione di Angelino al Deportivo A Coruna. Il terzino sinistro, che nella giornata di oggi era volato in Spagna per svolgere le visite mediche, ha firmato il contratto che lo legherà al suo nuovo club, dove è arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto.
Getty
Angelino ufficiale al Deportivo A Coruna: cifre e formula del trasferimento, quanto incassa la Roma
Pubblicità
IL COMUNICATO
"L'AS Roma comunica di avere trovato l'accordo con il Deportivo La Coruna per la cessione di Angelino.
L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto.
In giallorosso, l'esterno spagnolo ha collezionato 80 presenze, segnando 4 gol.
In bocca al lupo per il futuro, Angelino!"
LE CIFRE
La Roma ha venduto Angelino in prestito con diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro.
- PubblicitàPubblicità
Segui GOAL su Google
TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.