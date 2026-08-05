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Angelino RomaGetty
Redazione Goal

Angelino ufficiale al Deportivo A Coruna: cifre e formula del trasferimento, quanto incassa la Roma

Calciomercato
Roma
Deportivo de A Coruna

Il terzino è un nuovo giocatore del Deportivo A Coruna.

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La Roma ha ufficializzato la cessione di Angelino al Deportivo A Coruna. Il terzino sinistro, che nella giornata di oggi era volato in Spagna per svolgere le visite mediche, ha firmato il contratto che lo legherà al suo nuovo club, dove è arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto.

  • IL COMUNICATO

    "L'AS Roma comunica di avere trovato l'accordo con il Deportivo La Coruna per la cessione di Angelino.

    L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto.

    In giallorosso, l'esterno spagnolo ha collezionato 80 presenze, segnando 4 gol.

    In bocca al lupo per il futuro, Angelino!"

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  • LE CIFRE

    La Roma ha venduto Angelino in prestito con diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro.

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