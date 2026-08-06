Formazioni Fiorentina-Deportivo A Coruna: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Ultimo test match internazionale per la Fiorentina allenata da Fabio Grosso che, dopo aver sfidato QPR, Watford e Real Madrid, scendono in campo contro il Deportivo A Coruna di Aubameyang.

Un'importante occasione per consolidare i principi di gioco del nuovo allenatore, ex Sassuolo, reduce con la sua squadra dal 2-2 (firmato Piccoli e Kean) contro i Blancos di José Mourinho.

In attesa di chiudere definitivamente l'affare che porterà Franco Mastantuono a Firenze, insieme a Kean in attacco dovrebbero giocare Jimenez e Gudmundsson, con Ndour, Fagioli e Atta in mediana. In difesa possibile esordio di Joao Mario.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-DEPORTIVO A CORUNA

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Atta; Jimenez, Kean, Gudmundsson.

DEPORTIVO (4-3-3): Perez; Samu, Comas, Barcia, Campos; Villares; Gijselhart, Guerrero; Redondo, Aubameyang, Eddahchouri.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Fiorentina-Deportivo A Coruna è in programma alle ore 20 di giovedì 6 agosto: la partita del Viola Park è visibile in diretta TV e streaming su DAZN.