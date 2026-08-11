Palpite Arsenal x Como - Amistosos de clubes - 12/08/2026

Cesc Fàbregas reencontra seu ex-clube na tarde de quarta-feira. O Como 1907, comandado pelo técnico espanhol, encara os Gunners em um amistoso de pré-temporada no Emirates Stadium.

Dicas de apostas para Arsenal x Como:

M ais/Menos: mais de 3,5 gols, com odds de 2.25 na Betboom ;

1X2: Arsenal & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.70 na Betboom ;

Artilheiro a qualquer momento: Viktor Gyökeres, com odds de 2.25 na Betboom.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025, Betano: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 246/2025, Superbet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.090/2024, Sportingbet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 247/2025, VBet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 254/2025, BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Arsenal 3x1 Como;

Palpite de artilheiros: Arsenal – Saka, Gyökeres, Nwaneri; Como – Douvikas.

O Arsenal encerra sua preparação pré-temporada nesta quarta-feira contra o Como, no Emirates Stadium. Um rosto muito conhecido da torcida estará no banco visitante: Cesc Fàbregas, que disputou 303 partidas pelos Gunners, é o atual treinador da equipe da Serie A.

O time comandado por Mikel Arteta começou a pré-temporada com uma goleada por 4x1 sobre o Girona, mas engatou duas derrotas seguidas depois. Os Gunners foram derrotados por 3x1 pelo Real Betis em Dublin e perderam por 3x2 para o Borussia Dortmund no último domingo.

O sistema defensivo vem sendo motivo de dor de cabeça, já que William Saliba poupa o corpo por conta de um problema nas costas e Jurrien Timber ainda está a semanas do retorno. Arteta terá o elenco completo a partir de segunda-feira, com o regresso do grupo que disputou a Copa do Mundo, quatro dias antes da Supercopa da Inglaterra (Community Shield).

O Como chega embalado pela melhor campanha nacional de sua história recente. A equipe terminou na quarta colocação da Serie A e garantiu vaga na Champions League pela primeira vez.

O período de testes dos italianos foi mais tranquilo, com uma vitória por 3x1 sobre o Al-Ula e um empate por 1x1 contra o Villarreal na Copa Como. Na sequência, venceram o Famalicão por 3x2. A estreia oficial na temporada será fora de casa, contra a Udinese, em 22/08/2026.

Escalações esperadas para Arsenal x Como

Escalação esperada do Arsenal: Kepa, Mosquera, White, Gabriel, Calafiori, Lewis-Skelly, Ødegaard, Havertz, Dowman, Gyökeres, Tzolis;

Escalação esperada do Como: Butez, Van der Brempt, Valle, Ramon, Kempf, Perrone, Caqueret, Kuhn, Paz, Rodriguez, Douvikas.

Grande valor em quatro ou mais gols no Emirates

Todos os amistosos do Arsenal nesta pré-temporada ultrapassaram essa linha de gols com facilidade. A história é parecida no Como: apenas um dos seus jogos festivos não teve quatro ou mais gols. Foram quatro gols no empate com o Paris FC e cinco na vitória sobre o Famalicão.

O Arsenal goleou o Girona por 4x1 e perdeu por 3x1 para o Real Betis antes da derrota de domingo por 3x2 para o Borussia Dortmund pela Emirates Cup. São 14 gols distribuídos em três partidas, sem nenhum confronto terminando com menos de quatro bolas na rede.

O motivo principal está no setor defensivo: Arteta classificou a atuação contra o Betis como "abaixo do nível". Contra o Dortmund, a zaga cometeu novas falhas bizarras. Para piorar, Arteta não conta com Saliba e Timber, dois pilares da defesa campeã nacional na temporada passada.

Dica de aposta 1 para Arsenal x Como: Mais/Menos: mais de 3,5 gols, com odds de 2.25 na Betboom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Arsenal x Como nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Vitória dos Gunners, mas com a defesa vazada

Vindo de duas derrotas seguidas na pré-temporada, os campeões querem dar uma resposta imediata antes do duelo em Cardiff. Este amistoso marca o retorno de peças importantes para o time de Arteta.

Arteta terá todo o grupo à disposição a partir de segunda-feira, com as voltas dos campeões mundiais e dos convocados da seleção inglesa. Eles agregam ainda mais peso a um ataque que já vem impressionando com Tzolis, Dowman e Nwaneri.

O Arsenal é amplamente favorito e tem um elenco com qualidade de sobra para vencer. No entanto, os londrinos sofreram gols em todos os três amistosos realizados. Além disso, as equipes de Fàbregas costumam ser corajosas taticamente, construindo o jogo sob pressão com qualidade. Vale a aposta na vitória mandante, considerando que a probabilidade calculada de o Como balançar as redes é de apenas 34,84%.

Dica de aposta 2 para Arsenal x Como: 1X2: Arsenal & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.70 na Betboom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Gyökeres em busca do segundo gol na pré-temporada

O atacante sueco tirou o zero do placar pessoal. Ele marcou de pênalti aos 69 minutos contra o Borussia Dortmund. O gol veio para aliviar uma tarde que vinha sendo frustrante,, com direito à bola na trave e à cobrança de falta por cima do travessão.

As oportunidades de gol estão aparecendo, e ele foi o comandante do ataque em todas as partidas da pré-temporada. Por isso, a tendência é que comece como titular novamente, até porque Arteta deve promover o retorno dos internacionais de forma gradual.

O Como pode sentir a falta de ritmo após quase duas semanas sem disputar uma partida. Essa brecha deve dar a Gyökeres excelentes oportunidades para ganhar moral rumo à temporada 2026/27.

Dica de aposta 3 para Arsenal x Como: Artilheiro a qualquer momento: Viktor Gyökeres, com odds de 2.25 na Betboom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.