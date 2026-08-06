Fiorentina-Deportivo A Coruna 1-1: Ndour non basta ma Atta regala magie, marcatori e tabellino dell'amichevole

Gran partita di Arthur Atta, uno dei migliori della Fiorentina. Anche se alla fine il suo nome non compare nel tabellino, né alla voce "goal" né alla voce "assist".

L'ex centrocampista dell'Udinese è stato schierato in coppia con Gudmundsson alle spalle del centravanti Kean. E ha confermato, se mai ce ne fosse bisogno, di essere diventato in Friuli un calciatore di altissimo livello.

Più di una le giocate di classe di Atta. Una, nel secondo tempo, ha strappato applausi a scena aperta da parte del pubblico presente: un numero con in mezzo al campo con la palla prima fatta scomparire, poi fatta ricomparire, con tocco finale a pulire l'azione per Fagioli.

Grandi applausi anche al momento dell'uscita dal campo di Atta, avvenuta a una decina di minuti dalla fine. La gente viola, in attesa di vedere in azione Mastantuono, ha trovato un nuovo beniamino.