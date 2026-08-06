Fiorentina-Deportivo A Coruna 1-1: Ndour non basta ma Atta regala magie, marcatori e tabellino dell'amichevole

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Non basta Cher Ndour. L'ex PSG segna, ma la Fiorentina non riesce a chiudere al meglio il proprio precampionato, facendosi recuperare sull'1-1 al Viola Park dal Deportivo A Coruna neopromosso in Liga.
Goal viola arrivato nella prima parte della gara, dopo 17 minuti. Fiorentina padrona del campo per quasi tutta la partita, buone le trame degli uomini di Grosso nonostante il caldo e le gambe ancora imballate. Ma Eddahchouri al 71' colpisce la traversa di testa da pochi passi e, in extremis, Nsongo pareggia su una punizione a due in area sfruttando una deviazione della barriera di casa.
La Fiorentina chiude dunque qui il proprio ciclo di amichevoli estive: l'ultima era stata inizialmente programmata per sabato 8 agosto contro il Modena, salvo essere annullata in un secondo momento.
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