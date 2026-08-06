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Ndour FiorentinaGetty Images
Stefano Silvestri

Fiorentina-Deportivo A Coruna 1-1: Ndour non basta ma Atta regala magie, marcatori e tabellino dell'amichevole

Amichevoli dei club
Fiorentina vs Deportivo de A Coruna
Fiorentina
Deportivo de A Coruna

La squadra di Grosso si fa beffare nel finale nell'ultima amichevole del precampionato: a segno Ndour dopo 17 minuti, pari di Nsongo a pochi minuti dal 90'. Cos'ha detto la gara del Viola Park.

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Non basta Cher Ndour. L'ex PSG segna, ma la Fiorentina non riesce a chiudere al meglio il proprio precampionato, facendosi recuperare sull'1-1 al Viola Park dal Deportivo A Coruna neopromosso in Liga.

Goal viola arrivato nella prima parte della gara, dopo 17 minuti. Fiorentina padrona del campo per quasi tutta la partita, buone le trame degli uomini di Grosso nonostante il caldo e le gambe ancora imballate. Ma Eddahchouri al 71' colpisce la traversa di testa da pochi passi e, in extremis, Nsongo pareggia su una punizione a due in area sfruttando una deviazione della barriera di casa.

La Fiorentina chiude dunque qui il proprio ciclo di amichevoli estive: l'ultima era stata inizialmente programmata per sabato 8 agosto contro il Modena, salvo essere annullata in un secondo momento.


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  • TABELLINO FIORENTINA-DEPORTIVO A CORUNA

    FIORENTINA-DEPORTIVO A CORUNA 1-1

    Marcatori: 17' Ndour (F), 89' Nsongo (D)

    FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea (61' Christensen); Joao Mario (72' Dodo), Dragusin (80' Pongracic), Ranieri (61' Viery), Valdepeñas (72' Jimenez); Ndour (87' Fortini), Fagioli (87' Croci), Brescianini (80' Fabbian); Atta (80' Mazzeo), Gudmundsson (61' Mandragora), Kean (80' Piccoli). All. Grosso

    DEPORTIVO A CORUNA (4-4-2): Ferillo; Navarro (76' Teijo), Noubi (77' Comas), Ede (76' Barcia), Quagliata (77' Amatucci); Carrillo (46' Villares), Riki Rodriguez (77' Campos), Gijselhart (77' Soriano), Luismi (77' Guerrero); Aubameyang (63' Kevin Sanchez), Eddahchouri (76' Nsongo). All. Hidalgo

    Arbitro: Maccarini

    Ammoniti: Eddahchouri

    Espulsi: nessuno

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  • NDOUR VUOLE CONFERMARSI

    Gran goal, quello di Cher Ndour: calcio di punizione morbido di Fagioli, sponda di testa in area di Dragusin per l'ex centrocampista del PSG, che con un pregevolissimo destro al volo ha superato Ferillo sotto la traversa.

    Ndour, in campo anche in tutte le altre partite del precampionato viola fino a questo momento, ha insomma tutta l'intenzione di confermare la crescita dello scorso campionato. Quando, cioè, da un certo punto in poi si è rivelato una risorsa preziosissima per la Fiorentina. Goal alla Juventus compreso, ma non solo.

    La Fiorentina in mezzo al campo ha preso Oulai, ha preso pure Atta che però sta giocando un po' più avanti. Ma Ndour non vuole scivolare in secondo piano per nulla al mondo.

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  • ATTA STRAPPA APPLAUSI

    Gran partita di Arthur Atta, uno dei migliori della Fiorentina. Anche se alla fine il suo nome non compare nel tabellino, né alla voce "goal" né alla voce "assist".

    L'ex centrocampista dell'Udinese è stato schierato in coppia con Gudmundsson alle spalle del centravanti Kean. E ha confermato, se mai ce ne fosse bisogno, di essere diventato in Friuli un calciatore di altissimo livello.

    Più di una le giocate di classe di Atta. Una, nel secondo tempo, ha strappato applausi a scena aperta da parte del pubblico presente: un numero con in mezzo al campo con la palla prima fatta scomparire, poi fatta ricomparire, con tocco finale a pulire l'azione per Fagioli.

    Grandi applausi anche al momento dell'uscita dal campo di Atta, avvenuta a una decina di minuti dalla fine. La gente viola, in attesa di vedere in azione Mastantuono, ha trovato un nuovo beniamino.

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  • ANCHE GLI ALTRI NUOVI PROMETTONO

    Fiorentina-Depor ha segnato l'esordio dell'ultimo arrivato: Joao Mario, preso negli scorsi giorni dalla Juventus. Tutto sommato positiva la prova del terzino portoghese, pur senza grossissimi squilli.

    Prima da titolare per Victor Valdepenas, che dalla parte opposta ha immediatamente confermato di essere un prospetto di prim'ordine. Non è un caso se il Real Madrid si è tenuto un diritto di riacquisto dopo averlo ceduto a titolo definitivo alla Fiorentina.

    In generale, non solo Atta: nonostante il risultato poco entusiasmante anche gli nuovi promettono parecchio. Compreso Dragusin, autore dell'assist vincente per Ndour. Senza dimenticare Oulai, assente stasera per uno stato influenzale ma molto positivo qualche giorno fa contro il Real Madrid.

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