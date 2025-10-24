3 campioni di calcio europei in difficoltà che vale ancora la pena sostenere questa stagione

Il Liverpool affronterà solo una squadra tra le prime cinque nelle prossime 11 partite di Premier League. La loro quota è scesa troppo dopo le recenti sconfitte?

Mercati di Scommesse per il Vincitore del Campionato William Hill Snai Netbet Liverpool 5.00 5.00 5.00 Barcellona 2.50 2.25 2.25 Napoli 3.25 3.25 3.25

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Per maggiori info sulle scommesse sportive online i lettori possono consultare le seguenti pagine:

la nostra guida al codice promozionale Snai, bonus benvenuto e registrazione sul sito

la nostra pagina con un elenco dei migliori siti scommesse sportive online.

Perché i Reds e il Barça sono le migliori opzioni tra i campioni in difficoltà

Al momento, solo Bayern Monaco e PSG sembrano essere forti contendenti per mantenere i loro titoli domestici nei "Big 5" d'Europa. Il Liverpool ha iniziato la stagione in modo molto forte, vincendo le prime cinque partite di campionato. Tuttavia, tre sconfitte consecutive hanno visto i Reds scivolare al terzo posto, a quattro punti dai leader attuali, l'Arsenal.

La sconfitta casalinga per 2-1 contro il Manchester United è stata un momento decisivo. Il capitano di lunga data, Virgil van Dijk, ha detto che la squadra ha avuto una lunga discussione dopo la sconfitta contro la squadra di Ruben Amorim.

Sembra che abbia avuto l'effetto desiderato nella loro successiva partita di Champions League. Nonostante siano andati in svantaggio all'inizio contro l'Eintracht Francoforte, i Reds hanno travolto la squadra tedesca 5-1 in trasferta.

Il nuovo attaccante, Hugo Ekitike, è tornato a segnare, il che probabilmente ha aumentato la sua fiducia. Potrebbe dover fare un passo avanti se il problema all'inguine di Alexander Isak fosse peggiore del previsto.

Le preoccupazioni sulla forma fisica di Isak sono una delle principali ragioni per cui i mercati delle scommesse stanno mettendo in dubbio il Liverpool in questo momento. Credono che i Reds abbiano solo il 18,18% di possibilità di mantenere il loro titolo, ma questo sembra troppo basso considerando la loro prossima serie di partite.

Affronteranno solo una squadra attualmente tra le prime cinque della Premier League nelle loro prossime 11 partite. Si tratta di una partita casalinga contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Tuttavia, hanno un doppio confronto con il neo-promosso Leeds, oltre a Sunderland, Wolves, Nottingham Forest e West Ham. A parte Sunderland, queste squadre stanno attualmente lottando per la forma.

Il Barcellona è solo a due punti dal primo posto nella classifica della Liga 2025/26. Sono ancora i migliori marcatori del campionato, con 24 gol in nove partite. Hanno già costruito un cuscinetto di cinque punti tra loro e il Villarreal al terzo posto.

La squadra di Hansi Flick ha reagito in modo impressionante alla scioccante sconfitta per 4-1 a Siviglia. Hanno vinto in casa contro il Girona prima di travolgere l'Olympiacos 6-1 in Champions League martedì.

Il primo imminente El Clásico della stagione di La Liga potrebbe essere decisivo per le possibilità di titolo del Barça. Una sconfitta al Bernabéu vedrebbe il Real di Xabi Alonso allontanarsi di cinque punti prima di Halloween.

Il Barça deve anche affrontare trasferte difficili contro Celta Vigo e Real Betis nelle prossime cinque partite, entrambe notoriamente forti in casa. Accoglieranno anche l'Athletic Bilbao allo Stadio Olimpico, che è solo a tre punti dal Villarreal al terzo posto.

Dato che la stagione del Barça potrebbe già essere appesa a un filo, potrebbe essere più saggio aspettare prima di scommettere su di loro. Aspettare l'esito del Clásico di domenica potrebbe essere un'opzione più sicura.

Una sconfitta farebbe aumentare significativamente le loro quote, mentre una vittoria potrebbe vederle scendere solo leggermente sotto la parità. A quel prezzo, potrebbero ancora offrire valore con lo slancio di una vittoria contro il Real.

I recenti commenti di Antonio Conte ci fanno dubitare delle possibilità del Napoli

I vincitori dello Scudetto della scorsa stagione, il Napoli, sono solo a un punto e due posizioni dietro gli attuali leader della Serie A, il Milan. Tuttavia, non lo si direbbe giudicando dai commenti di Antonio Conte.

Conte ha messo in dubbio la strategia di reclutamento estivo del club. Il vincitore seriale ha detto che è più difficile del previsto integrare tutti e nove i nuovi volti nella squadra.

Questi commenti sono arrivati dopo essere stati umiliati 6-2 dal PSV in Champions League martedì sera. Tuttavia, i Partenopei hanno terminato la partita con dieci uomini.

Come il Barça, il destino della stagione del Napoli potrebbe dipendere dal loro prossimo risultato. Ospitano l'Inter, seconda in classifica, questo weekend, che è sopra di loro solo per differenza reti.

I mercati delle scommesse attualmente danno alla squadra di Conte il 30,77% di possibilità di mantenere il titolo. Una vittoria contro l'Inter darebbe slancio ai nuovi acquisti del Napoli, aiutandoli a costruire chimica sia dentro che fuori dal campo.

In questo momento, sembra che il Liverpool sia il campione in carica più ovvio da sostenere nei mercati delle scommesse dirette. Probabilmente è meglio aspettare a sostenere il Barça e il Napoli e vedere come si evolvono le prossime settimane.