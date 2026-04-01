Come Aprire un Conto di Gioco su bet365✍️

Aprire un account su bet365 è il primo passo per iniziare a giocare e scommettere sul portale. La procedura di registrazione avviene direttamente online.

Ecco nel dettaglio i passaggi per effettuare l'iscrizione:

Visitare il portale ufficiale bet365.it .

. Cliccare sul pulsante “Registrati” presente nella schermata.

Compilare i campi richiesti fornendo i dati personali, come la nazione di residenza, nome, cognome, data e luogo di nascita, e codice fiscale.

Indicare un documento di identità valido (Passaporto, Patente o Carta d'Identità) che sarà utilizzato per la successiva verifica del conto.

Inserire i recapiti, inclusi indirizzo email, numero di cellulare e indirizzo di residenza.

Scegliere le credenziali di accesso (username e password) per l'account.

Impostare i limiti di versamento (giornalieri o settimanali), in linea con il Gioco Responsabile.

È possibile digitare facoltativamente il codice di presentazione nel campo dedicato. Il codice di presentazione 365GOAL può essere usato durante la registrazione, ma non influenza in alcun modo l'importo dell'offerta.

Prendere visione del contratto, dell'Informativa sulla privacy e dei Termini e condizioni prima di accettare e finalizzare la registrazione a bet365.

Registrazione su bet365: Termini e Condizioni

Per aprire un conto di gioco sul sito di scommesse sportive, è necessario rispettare le condizioni specifiche richieste dall'operatore ADM:

Essere maggiorenni al momento dell'iscrizione.

al momento dell'iscrizione. Essere residenti in Italia .

. Fornire gli estremi di un documento di identità valido (Passaporto, Patente o Carta d'Identità) durante la creazione dell'account.

valido (Passaporto, Patente o Carta d'Identità) durante la creazione dell'account. Convalidare il conto entro 30 giorni dalla data di registrazione, inviando una copia del documento fornito.

Come Convalidare il Conto su bet365 ✅

La verifica del conto è un passaggio obbligatorio, richiesto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), per garantire la sicurezza del gioco online e la tutela del giocatore. La mancata convalida entro 30 giorni dalla registrazione comporta la sospensione dell'account.

Ecco come procedere per la verifica:

Effettuare l'accesso al sito con le proprie credenziali.

Accedere all'area personale e selezionare la voce " Verifica " o " Il mio conto ".

" o " ". Caricare una copia fronte-retro del documento di identità indicato in fase di registrazione (Passaporto, Patente o Carta d'Identità) e un selfie.

In alternativa, è possibile inviare la documentazione richiesta tramite posta elettronica all'indirizzo email indicato dal bookmaker.

Potrebbe essere richiesta anche la verifica della residenza, che si può effettuare caricando un documento che attesti l'indirizzo (ad esempio, una bolletta).

La convalida del conto avviene generalmente entro 48 ore.

Cosa Succede Dopo la Registrazione

Una volta completata la registrazione e convalidato il conto, l'utente può accedere a tutte le funzionalità e i servizi offerti dal bookmaker.

Bonus Benvenuto Nuovi Utenti

vet365 propone iniziative dedicate ai nuovi utenti che aprono un conto di gioco per la prima volta, come l'offerta di benvenuto per i nuovi clienti.

Per aderire a eventuali promozioni, è consigliabile consultare sempre i termini e condizioni specifici dell'offerta, che possono richiedere requisiti come:

L'iscrizione e la validazione del conto.

Un primo deposito (solitamente non inferiore a 5€).

Effettuare movimenti rispettando specifici volumi di gioco (scommesse sportive con determinate quote, puntate e legatura minima) entro i termini stabiliti.

Accesso all'Account 🔒

Per accedere al proprio conto di gioco una volta completata la registrazione, è sufficiente:

Visitare il sito ufficiale di bet365.

Cliccare sul pulsante di accesso.

Inserire le credenziali scelte in fase di iscrizione (username e password).

Primo Deposito

Dopo l'iscrizione, l'utente può effettuare il primo versamento per disporre dei fondi necessari per iniziare a scommettere o per attivare il bonus di benvenuto.

Accedere al conto e visitare la pagina " Versamento " (o Banca ).

" (o ). Selezionare il metodo di pagamento preferito.

Indicare l'importo da depositare (ogni metodo ha limiti minimi e massimi variabili).

I fondi depositati vengono accreditati nel saldo non prelevabile e possono essere utilizzati per le scommesse online. Le vincite ottenute sono invece accreditate come saldo prelevabile.

Metodi di Pagamento 💳

bet365 offre diversi metodi per depositi e prelievi, ognuno con tempistiche e limiti specifici.

Tipologia Metodi di Deposito (9) Metodi di Prelievo (8) Carte di Debito/Credito Maestro, Visa, MasterCard Maestro, Visa, MasterCard E-Wallet PayPal, PaySafeCard, Skrill, Skrill 1-tap, NETELLER PayPal, Skrill, NETELLER, Paysafecard Altri Metodi Apple Pay, Bonifico Bancario Apple Pay, Bonifico Bancario

Perché registrarsi su bet365?

Effettuare la registrazione su bet365 offre diversi vantaggi, ma è utile considerare anche eventuali aspetti migliorabili.

PRO 👍 CONTRO 👎 Ampio palinsesto sportivo: oltre 40 sport coperti (es. Calcio, Tennis, Basket, Ippica, E-Sports) Il betting market offre un numero limitato di opzioni di scommessa rispetto ad altri operatori Payout elevato (94,58%) Non è disponibile la funzionalità di Exchange Disponibilità di Cashout, Quote Maggiorate e Bet Builder Non sono presenti i mercati Combo e Ribaltone Offerta completa: Scommesse, Casinò (1.122+ giochi), Live Casinò e Poker Servizi aggiuntivi: Live Betting, Live Streaming, App mobile (Android e iOS)

bet365 a confronto con altri bookmaker ADM

Bet365 si distingue nel panorama italiano dei siti scommesse ADM per l'ampiezza del suo palinsesto sportivo, che include ben 41 discipline, e per l'elevata percentuale di payout (94,58%), collocandosi tra gli operatori di riferimento in Italia.

Conoscere bet365 nel Dettaglio 🔍

Bet365 è un noto bookmaker e operatore britannico legale e sicuro in Italia, in quanto in possesso di regolare licenza ADM n. 15253. È fondamentale affidarsi solo a siti dotati di licenza, che garantiscono la conformità alle normative e la protezione del giocatore.

L'operatore offre una vasta gamma di prodotti e servizi:

Scommesse Sportive: copre 41 diverse discipline, oltre che scommesse su Politica e Intrattenimento. Tra gli sport presenti: Calcio, Tennis, Basket, Ippica Galoppo e Trotto, Motori, E-Sports (es. League of Legends, StarCraft II).

copre 41 diverse discipline, oltre che scommesse su Politica e Intrattenimento. Tra gli sport presenti: Calcio, Tennis, Basket, Ippica Galoppo e Trotto, Motori, E-Sports (es. League of Legends, StarCraft II). Quote e Mercati: payout medio del 94,58%. Tra i mercati disponibili ci sono: Marcatore, Rigore, Under/Over Calcio d'angolo, almeno 1 Palo o Traversa.

payout medio del 94,58%. Tra i mercati disponibili ci sono: Marcatore, Rigore, Under/Over Calcio d'angolo, almeno 1 Palo o Traversa. Funzionalità Aggiuntive: offre Bet Builder, Cashout, Live Betting e Live Streaming.

offre Bet Builder, Cashout, Live Betting e Live Streaming. Casinò e Slot: dispone di oltre 1.122 giochi, con Slot popolari come StarBurst, Bella Napoli, Pirots 3 e una sezione Live Casinò.

dispone di oltre 1.122 giochi, con Slot popolari come StarBurst, Bella Napoli, Pirots 3 e una sezione Live Casinò. Promozioni: sono disponibili 5 promozioni per lo Sport, 6 per il Casinò e 8 per il Poker, con offerte a lungo termine come il Bonus multipla fino al 70%.