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Antonio Pannella

Registrazione bet365: come aprire un conto di gioco a aprile 2026

Guida completa alla registrazione a bet365: i requisiti, la convalida del conto e l'offerta per i nuovi utenti.

Come Aprire un Conto di Gioco su bet365✍️

Aprire un account su bet365 è il primo passo per iniziare a giocare e scommettere sul portale. La procedura di registrazione avviene direttamente online.

Ecco nel dettaglio i passaggi per effettuare l'iscrizione:

  • Visitare il portale ufficiale bet365.it.
  • Cliccare sul pulsante “Registrati” presente nella schermata.
  • Compilare i campi richiesti fornendo i dati personali, come la nazione di residenza, nome, cognome, data e luogo di nascita, e codice fiscale.
  • Indicare un documento di identità valido (Passaporto, Patente o Carta d'Identità) che sarà utilizzato per la successiva verifica del conto.
  • Inserire i recapiti, inclusi indirizzo email, numero di cellulare e indirizzo di residenza.
  • Scegliere le credenziali di accesso (username e password) per l'account.
  • Impostare i limiti di versamento (giornalieri o settimanali), in linea con il Gioco Responsabile.
  • È possibile digitare facoltativamente il codice di presentazione nel campo dedicato. Il codice di presentazione 365GOAL può essere usato durante la registrazione, ma non influenza in alcun modo l'importo dell'offerta.
  • Prendere visione del contratto, dell'Informativa sulla privacy e dei Termini e condizioni prima di accettare e finalizzare la registrazione a bet365.

formulario registrazione bet365

Registrazione su bet365: Termini e Condizioni

Per aprire un conto di gioco sul sito di scommesse sportive, è necessario rispettare le condizioni specifiche richieste dall'operatore ADM:

  • Essere maggiorenni al momento dell'iscrizione.
  • Essere residenti in Italia.
  • Fornire gli estremi di un documento di identità valido (Passaporto, Patente o Carta d'Identità) durante la creazione dell'account.
  • Convalidare il conto entro 30 giorni dalla data di registrazione, inviando una copia del documento fornito.

Come Convalidare il Conto su bet365 ✅

La verifica del conto è un passaggio obbligatorio, richiesto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), per garantire la sicurezza del gioco online e la tutela del giocatore. La mancata convalida entro 30 giorni dalla registrazione comporta la sospensione dell'account.

Ecco come procedere per la verifica:

  • Effettuare l'accesso al sito con le proprie credenziali.
  • Accedere all'area personale e selezionare la voce "Verifica" o "Il mio conto".
  • Caricare una copia fronte-retro del documento di identità indicato in fase di registrazione (Passaporto, Patente o Carta d'Identità) e un selfie.
  • In alternativa, è possibile inviare la documentazione richiesta tramite posta elettronica all'indirizzo email indicato dal bookmaker.
  • Potrebbe essere richiesta anche la verifica della residenza, che si può effettuare caricando un documento che attesti l'indirizzo (ad esempio, una bolletta).
  • La convalida del conto avviene generalmente entro 48 ore.

Cosa Succede Dopo la Registrazione

Una volta completata la registrazione e convalidato il conto, l'utente può accedere a tutte le funzionalità e i servizi offerti dal bookmaker.

Bonus Benvenuto Nuovi Utenti

vet365 propone iniziative dedicate ai nuovi utenti che aprono un conto di gioco per la prima volta, come l'offerta di benvenuto per i nuovi clienti.

Per aderire a eventuali promozioni, è consigliabile consultare sempre i termini e condizioni specifici dell'offerta, che possono richiedere requisiti come:

  • L'iscrizione e la validazione del conto.
  • Un primo deposito (solitamente non inferiore a 5€).
  • Effettuare movimenti rispettando specifici volumi di gioco (scommesse sportive con determinate quote, puntate e legatura minima) entro i termini stabiliti.

Accesso all'Account 🔒

Per accedere al proprio conto di gioco una volta completata la registrazione, è sufficiente:

  • Visitare il sito ufficiale di bet365.
  • Cliccare sul pulsante di accesso.
  • Inserire le credenziali scelte in fase di iscrizione (username e password).

Primo Deposito

Dopo l'iscrizione, l'utente può effettuare il primo versamento per disporre dei fondi necessari per iniziare a scommettere o per attivare il bonus di benvenuto.

  • Accedere al conto e visitare la pagina "Versamento" (o Banca).
  • Selezionare il metodo di pagamento preferito.
  • Indicare l'importo da depositare (ogni metodo ha limiti minimi e massimi variabili).
  • I fondi depositati vengono accreditati nel saldo non prelevabile e possono essere utilizzati per le scommesse online. Le vincite ottenute sono invece accreditate come saldo prelevabile.

Metodi di Pagamento 💳

bet365 offre diversi metodi per depositi e prelievi, ognuno con tempistiche e limiti specifici.

TipologiaMetodi di Deposito (9)Metodi di Prelievo (8)
Carte di Debito/CreditoMaestro, Visa, MasterCardMaestro, Visa, MasterCard
E-WalletPayPal, PaySafeCard, Skrill, Skrill 1-tap, NETELLERPayPal, Skrill, NETELLER, Paysafecard
Altri MetodiApple Pay, Bonifico BancarioApple Pay, Bonifico Bancario

Perché registrarsi su bet365?

Effettuare la registrazione su bet365 offre diversi vantaggi, ma è utile considerare anche eventuali aspetti migliorabili.

PRO 👍CONTRO 👎
Ampio palinsesto sportivo: oltre 40 sport coperti (es. Calcio, Tennis, Basket, Ippica, E-Sports)Il betting market offre un numero limitato di opzioni di scommessa rispetto ad altri operatori
Payout elevato (94,58%)Non è disponibile la funzionalità di Exchange
Disponibilità di Cashout, Quote Maggiorate e Bet BuilderNon sono presenti i mercati Combo e Ribaltone
Offerta completa: Scommesse, Casinò (1.122+ giochi), Live Casinò e Poker 
Servizi aggiuntivi: Live Betting, Live Streaming, App mobile (Android e iOS) 

bet365 a confronto con altri bookmaker ADM

Bet365 si distingue nel panorama italiano dei siti scommesse ADM per l'ampiezza del suo palinsesto sportivo, che include ben 41 discipline, e per l'elevata percentuale di payout (94,58%), collocandosi tra gli operatori di riferimento in Italia.

Conoscere bet365 nel Dettaglio 🔍

Bet365 è un noto bookmaker e operatore britannico legale e sicuro in Italia, in quanto in possesso di regolare licenza ADM n. 15253. È fondamentale affidarsi solo a siti dotati di licenza, che garantiscono la conformità alle normative e la protezione del giocatore.

L'operatore offre una vasta gamma di prodotti e servizi:

  • Scommesse Sportive: copre 41 diverse discipline, oltre che scommesse su Politica e Intrattenimento. Tra gli sport presenti: Calcio, Tennis, Basket, Ippica Galoppo e Trotto, Motori, E-Sports (es. League of Legends, StarCraft II).
  • Quote e Mercati: payout medio del 94,58%. Tra i mercati disponibili ci sono: Marcatore, Rigore, Under/Over Calcio d'angolo, almeno 1 Palo o Traversa.
  • Funzionalità Aggiuntive: offre Bet Builder, Cashout, Live Betting e Live Streaming.
  • Casinò e Slot: dispone di oltre 1.122 giochi, con Slot popolari come StarBurst, Bella Napoli, Pirots 3 e una sezione Live Casinò.
  • Promozioni: sono disponibili 5 promozioni per lo Sport, 6 per il Casinò e 8 per il Poker, con offerte a lungo termine come il Bonus multipla fino al 70%.
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Come si verifica il conto di gioco su bet365?

Per convalidare il conto bet365 è necessario caricare una copia del proprio documento di identità (Passaporto, Patente o Carta d'Identità) e un selfie nella sezione "Verifica" del proprio account. In alternativa, la documentazione può essere inviata via email. La verifica è obbligatoria entro 30 giorni dalla registrazione.

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Quali sono i principali metodi di pagamento offerti da bet365?

Bet365 mette a disposizione 9 metodi di deposito e 8 di prelievo. I principali includono Carte di Debito/Credito (Maestro, Visa, MasterCard), e-wallet (PayPal, Skrill, NETELLER, PaySafeCard), Apple Pay e Bonifico Bancario.

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Come posso prelevare le mie vincite?

Per prelevare le vincite, il conto deve essere stato preventivamente convalidato. Successivamente, si accede all'area personale, si seleziona "Banca" e poi "Prelievo", indicando l'importo desiderato. Le vincite rientrano nel saldo prelevabile.