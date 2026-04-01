Come Aprire un Conto di Gioco su bet365✍️
Aprire un account su bet365 è il primo passo per iniziare a giocare e scommettere sul portale. La procedura di registrazione avviene direttamente online.
Ecco nel dettaglio i passaggi per effettuare l'iscrizione:
- Visitare il portale ufficiale bet365.it.
- Cliccare sul pulsante “Registrati” presente nella schermata.
- Compilare i campi richiesti fornendo i dati personali, come la nazione di residenza, nome, cognome, data e luogo di nascita, e codice fiscale.
- Indicare un documento di identità valido (Passaporto, Patente o Carta d'Identità) che sarà utilizzato per la successiva verifica del conto.
- Inserire i recapiti, inclusi indirizzo email, numero di cellulare e indirizzo di residenza.
- Scegliere le credenziali di accesso (username e password) per l'account.
- Impostare i limiti di versamento (giornalieri o settimanali), in linea con il Gioco Responsabile.
- È possibile digitare facoltativamente il codice di presentazione nel campo dedicato. Il codice di presentazione 365GOAL può essere usato durante la registrazione, ma non influenza in alcun modo l'importo dell'offerta.
- Prendere visione del contratto, dell'Informativa sulla privacy e dei Termini e condizioni prima di accettare e finalizzare la registrazione a bet365.
Registrazione su bet365: Termini e Condizioni
Per aprire un conto di gioco sul sito di scommesse sportive, è necessario rispettare le condizioni specifiche richieste dall'operatore ADM:
- Essere maggiorenni al momento dell'iscrizione.
- Essere residenti in Italia.
- Fornire gli estremi di un documento di identità valido (Passaporto, Patente o Carta d'Identità) durante la creazione dell'account.
- Convalidare il conto entro 30 giorni dalla data di registrazione, inviando una copia del documento fornito.
Come Convalidare il Conto su bet365 ✅
La verifica del conto è un passaggio obbligatorio, richiesto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), per garantire la sicurezza del gioco online e la tutela del giocatore. La mancata convalida entro 30 giorni dalla registrazione comporta la sospensione dell'account.
Ecco come procedere per la verifica:
- Effettuare l'accesso al sito con le proprie credenziali.
- Accedere all'area personale e selezionare la voce "Verifica" o "Il mio conto".
- Caricare una copia fronte-retro del documento di identità indicato in fase di registrazione (Passaporto, Patente o Carta d'Identità) e un selfie.
- In alternativa, è possibile inviare la documentazione richiesta tramite posta elettronica all'indirizzo email indicato dal bookmaker.
- Potrebbe essere richiesta anche la verifica della residenza, che si può effettuare caricando un documento che attesti l'indirizzo (ad esempio, una bolletta).
- La convalida del conto avviene generalmente entro 48 ore.
Cosa Succede Dopo la Registrazione
Una volta completata la registrazione e convalidato il conto, l'utente può accedere a tutte le funzionalità e i servizi offerti dal bookmaker.
Bonus Benvenuto Nuovi Utenti
vet365 propone iniziative dedicate ai nuovi utenti che aprono un conto di gioco per la prima volta, come l'offerta di benvenuto per i nuovi clienti.
Per aderire a eventuali promozioni, è consigliabile consultare sempre i termini e condizioni specifici dell'offerta, che possono richiedere requisiti come:
- L'iscrizione e la validazione del conto.
- Un primo deposito (solitamente non inferiore a 5€).
- Effettuare movimenti rispettando specifici volumi di gioco (scommesse sportive con determinate quote, puntate e legatura minima) entro i termini stabiliti.
Accesso all'Account 🔒
Per accedere al proprio conto di gioco una volta completata la registrazione, è sufficiente:
- Visitare il sito ufficiale di bet365.
- Cliccare sul pulsante di accesso.
- Inserire le credenziali scelte in fase di iscrizione (username e password).
Primo Deposito
Dopo l'iscrizione, l'utente può effettuare il primo versamento per disporre dei fondi necessari per iniziare a scommettere o per attivare il bonus di benvenuto.
- Accedere al conto e visitare la pagina "Versamento" (o Banca).
- Selezionare il metodo di pagamento preferito.
- Indicare l'importo da depositare (ogni metodo ha limiti minimi e massimi variabili).
- I fondi depositati vengono accreditati nel saldo non prelevabile e possono essere utilizzati per le scommesse online. Le vincite ottenute sono invece accreditate come saldo prelevabile.
Metodi di Pagamento 💳
bet365 offre diversi metodi per depositi e prelievi, ognuno con tempistiche e limiti specifici.
|Tipologia
|Metodi di Deposito (9)
|Metodi di Prelievo (8)
|Carte di Debito/Credito
|Maestro, Visa, MasterCard
|Maestro, Visa, MasterCard
|E-Wallet
|PayPal, PaySafeCard, Skrill, Skrill 1-tap, NETELLER
|PayPal, Skrill, NETELLER, Paysafecard
|Altri Metodi
|Apple Pay, Bonifico Bancario
|Apple Pay, Bonifico Bancario
Perché registrarsi su bet365?
Effettuare la registrazione su bet365 offre diversi vantaggi, ma è utile considerare anche eventuali aspetti migliorabili.
|PRO 👍
|CONTRO 👎
|Ampio palinsesto sportivo: oltre 40 sport coperti (es. Calcio, Tennis, Basket, Ippica, E-Sports)
|Il betting market offre un numero limitato di opzioni di scommessa rispetto ad altri operatori
|Payout elevato (94,58%)
|Non è disponibile la funzionalità di Exchange
|Disponibilità di Cashout, Quote Maggiorate e Bet Builder
|Non sono presenti i mercati Combo e Ribaltone
|Offerta completa: Scommesse, Casinò (1.122+ giochi), Live Casinò e Poker
|Servizi aggiuntivi: Live Betting, Live Streaming, App mobile (Android e iOS)
bet365 a confronto con altri bookmaker ADM
Bet365 si distingue nel panorama italiano dei siti scommesse ADM per l'ampiezza del suo palinsesto sportivo, che include ben 41 discipline, e per l'elevata percentuale di payout (94,58%), collocandosi tra gli operatori di riferimento in Italia.
Conoscere bet365 nel Dettaglio 🔍
Bet365 è un noto bookmaker e operatore britannico legale e sicuro in Italia, in quanto in possesso di regolare licenza ADM n. 15253. È fondamentale affidarsi solo a siti dotati di licenza, che garantiscono la conformità alle normative e la protezione del giocatore.
L'operatore offre una vasta gamma di prodotti e servizi:
- Scommesse Sportive: copre 41 diverse discipline, oltre che scommesse su Politica e Intrattenimento. Tra gli sport presenti: Calcio, Tennis, Basket, Ippica Galoppo e Trotto, Motori, E-Sports (es. League of Legends, StarCraft II).
- Quote e Mercati: payout medio del 94,58%. Tra i mercati disponibili ci sono: Marcatore, Rigore, Under/Over Calcio d'angolo, almeno 1 Palo o Traversa.
- Funzionalità Aggiuntive: offre Bet Builder, Cashout, Live Betting e Live Streaming.
- Casinò e Slot: dispone di oltre 1.122 giochi, con Slot popolari come StarBurst, Bella Napoli, Pirots 3 e una sezione Live Casinò.
- Promozioni: sono disponibili 5 promozioni per lo Sport, 6 per il Casinò e 8 per il Poker, con offerte a lungo termine come il Bonus multipla fino al 70%.
Come si verifica il conto di gioco su bet365?
Per convalidare il conto bet365 è necessario caricare una copia del proprio documento di identità (Passaporto, Patente o Carta d'Identità) e un selfie nella sezione "Verifica" del proprio account. In alternativa, la documentazione può essere inviata via email. La verifica è obbligatoria entro 30 giorni dalla registrazione.
Quali sono i principali metodi di pagamento offerti da bet365?
Bet365 mette a disposizione 9 metodi di deposito e 8 di prelievo. I principali includono Carte di Debito/Credito (Maestro, Visa, MasterCard), e-wallet (PayPal, Skrill, NETELLER, PaySafeCard), Apple Pay e Bonifico Bancario.
Come posso prelevare le mie vincite?
Per prelevare le vincite, il conto deve essere stato preventivamente convalidato. Successivamente, si accede all'area personale, si seleziona "Banca" e poi "Prelievo", indicando l'importo desiderato. Le vincite rientrano nel saldo prelevabile.