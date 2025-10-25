Quali sono le quote maggiorate per Napoli - Inter?

La sfida tra partenopei e nerazzurri rappresenta un appuntamento cruciale per le ambizioni di alta classifica. Proprio per questo alcuni dei migliori siti di scommesse hanno proposto le loro quote maggiorate sull’evento:

bet365 : Napoli vincente ed entrambe le squadre segnano a 5.92 anziché 5.32

: Napoli vincente ed entrambe le squadre segnano a 5.92 anziché 5.32 Sisal : La giocata "Multigoal 1-6" viene boostataa 6.00 invece di 1.06. Questa promozione è spesso associata a un bonus di benvenuto per i nuovi iscritti

: La giocata "Multigoal 1-6" viene boostataa 6.00 invece di 1.06. Questa promozione è spesso associata a un bonus di benvenuto per i nuovi iscritti Netwin: L. Martinez marcatore XXL a 3.5 invece di 2.88.

Quota maggiorata Sisal e bonus per nuovi utenti

L'operatore Sisal ha riservato un'offerta mirata ai nuovi registrati in occasione di questo big match. L'iniziativa, valida esclusivamente per i clienti che aprono un conto tramite un link dedicato e un codice bonus (anche solo cliccando sul banner qui sopra), combina una quota boostata con un pacchetto di benvenuto.

Punti chiave della promozione Sisal:

Esclusività Nuovi Clienti: L'offerta è limitata a coloro che si iscrivono per la prima volta e utilizzano i canali e codici specifici.

L'offerta è limitata a coloro che si iscrivono per la prima volta e utilizzano i canali e codici specifici. Tempistica: L'adesione è possibile solo fino al fischio d'inizio della partita. Le scommesse live sono escluse.

L'adesione è possibile solo fino al fischio d'inizio della partita. Le scommesse live sono escluse. Processo di Attivazione: Dopo l'invio e la convalida del documento d'identità, è richiesto un deposito minimo di 20€. Sono accettati come metodo di pagamento Carta di Credito, Postepay, PayPal, ecc., ma non Skrill o bonifico bancario.

Dopo l'invio e la convalida del documento d'identità, è richiesto un deposito minimo di 20€. Sono accettati come metodo di pagamento Carta di Credito, Postepay, PayPal, ecc., ma non Skrill o bonifico bancario. Meccanismo del Bonus: La scommessa sulla quota maggiorata deve essere giocata in singola e pre-match. In caso di vincita, l'accredito avviene in due tranche. La vincita base viene pagata subito, mentre la differenza derivante dall'aumento della quota (massimo 50€) viene erogata come Bonus entro 72 ore lavorative.

La scommessa sulla quota maggiorata deve essere giocata in singola e pre-match. In caso di vincita, l'accredito avviene in due tranche. La vincita base viene pagata subito, mentre la differenza derivante dall'aumento della quota (massimo 50€) viene erogata come Bonus entro 72 ore lavorative. Condizioni di Utilizzo del Bonus: L'importo bonus non è prelevabile e deve essere reinvestito entro 7 giorni in scommesse multiple con quota minima 6.00 e almeno quattro eventi.

L'importo bonus non è prelevabile e deve essere reinvestito entro 7 giorni in scommesse multiple con quota minima 6.00 e almeno quattro eventi. Esclusioni: L'iniziativa non è compatibile con scommesse cashout, multiple, sistemi o qualsiasi altra combinazione diversa dall'esito singolo e pre-match proposto.

Altre quote maggiorate di oggi

La giornata di campionato offre variazioni su diversi incontri, riflettendo la strategia degli operatori di vivacizzare il palinsesto attraverso le quote maggiorate di oggi, ad esempio:

Cremonese - Atalanta (Netwin): De Ketelaere "Quasi Goal" a 3.50 (da 3.00).

De Ketelaere "Quasi Goal" a 3.50 (da 3.00). Fiorentina - Bologna (Netwin): Gudmundsson "Marcatore XXL" a 4.25 (da 3.63).

Gudmundsson "Marcatore XXL" a 4.25 (da 3.63). Lazio - Juventus (William Hill): Combo "1 + Zaccagni marcatore" a 11.00.

Combo "1 + Zaccagni marcatore" a 11.00. Fiorentina - Bologna (Sisal): "Over 0.5" (almeno un gol) potenziato a 6.00 (da 1.05).

Cosa sono le quote maggiorate?

Le quote maggiorate rappresentano un’iniziativa promozionale con cui un bookmaker decide di aumentare il valore di un determinato esito rispetto alla quotazione standard di mercato.

L’obiettivo è incentivare i nuovi utenti alla registrazione così come incrementare il volume di gioco su determinati eventi o su mercati meno popolari.

Se la scommessa risulta vincente, la vincita viene accreditata sull’account dell’utente. Di solito, è erogata in parte come saldo prelevabile (la vincita calcolata sulla quota reale) e in parte come bonus (la differenza tra quota boostata e quota reale). La seconda tranche è soggetta a ulteriori requisiti di rigioco.

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