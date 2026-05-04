Perché puntare su Harry Kane come capocannoniere della UCL rappresenta ancora una value bet

Kane ha segnato almeno un gol in ognuna delle ultime sei partite consecutive di Champions League. Se il Bayern dovesse ribaltare il minimo vantaggio del PSG, il contributo dell’attaccante inglese sarà fondamentale.

Mercato Capocannoniere Champions League 2025-26 bet365 William Hill Lottomatica Kylian Mbappe 1.71 1.70 1.75 Harry Kane 2.05 2.00 2.00 Khvicha Kvaratskhelia 34.00 33.00 35.00 Julian Alvarez 41.00 39.00 40.00

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Kylian Mbappé resta in pole position per la Scarpa d'Oro UCL

La lotta per il titolo di capocannoniere della Champions League potrebbe protrarsi fino alla finale di questa stagione. Kylian Mbappé guida attualmente la classifica con 15 gol, mantenendo una media di 1,48 reti per 90 minuti con la maglia del Real Madrid. Il suo rapporto di una marcatura ogni 61 minuti è nettamente superiore a quello degli altri contendenti al titolo.

In totale, Mbappé ha messo a referto 16 partecipazioni attive ai gol nelle 11 presenze stagionali in Champions League con i Blancos. Anche il rendimento in La Liga è stato altrettanto impressionante, con 24 gol in 28 apparizioni. L'internazionale francese viaggia a una media di un contributo al gol a partita nel campionato nazionale.

Nonostante il ventisettenne rischi di non partecipare alla finale, resta in una posizione di netto vantaggio per assicurarsi il trofeo. Il suo rivale più prossimo, Harry Kane, deve segnare altre due reti per raggiungere Mbappé in vetta.

Harry Kane è l'unico sfidante credibile

Dopo una stagione 2024/25 più opaca rispetto ai suoi standard abituali, Kane è tornato in forma eccellente nella stagione 2025/26. L'attaccante del Bayern Monaco ha siglato finora 33 gol in 28 presenze in Bundesliga.

In Champions League, il bottino è di 13 gol in 12 partite, con un totale di 15 partecipazioni ai gol per i bavaresi. Kane è andato a segno anche nella sconfitta per 5-4 subita dal Bayern contro il PSG nella semifinale di andata in Francia.

Il Bayern necessita di almeno due gol per vincere il confronto nei tempi regolamentari all'Allianz Arena, o di una rete per portare il match ai supplementari. Esistono diverse ragioni per cui Kane potrebbe segnare uno o più gol la prossima settimana.

In primis, il capitano dell'Inghilterra è il rigorista designato del Bayern. Qualsiasi penalty concesso ai padroni di casa rappresenterebbe per Kane un'occasione d'oro dagli undici metri. Considerando che nessuna delle due squadre predilige un approccio difensivo, è lecito attendersi una partita aperta che potrebbe scaturire in interventi difensivi disperati e falli in area.

Kane ha sbloccato il match contro il Paris Saint-Germain all'andata. È stato inoltre il secondo giocatore più efficiente in termini di Expected Goals (xG), con un valore di 1.06. Solo Ousmane Dembélé, con 1.46 xG, ha superato la produzione offensiva di Kane nella serata di martedì.

L'esperto bomber ha effettuato tre tiri in porta durante la gara di andata, senza fallire occasioni che potrebbero essere classificate come "grandi opportunità".

Qualora il Bayern dovesse approdare in finale di UCL per affrontare una tra Atletico Madrid e Arsenal, Kane avrebbe a disposizione ulteriori 90 minuti per rimpinguare il proprio bottino.

Attualmente, la sua media è di 1,23 gol per 90 minuti in questa Champions League. Se il Bayern eliminasse il PSG, l'analisi statistica suggerisce che Kane avrebbe ottime probabilità di condividere il titolo con Mbappé o addirittura superarlo.

Kvaratskhelia del PSG appare come un netto outsider

L'ala del Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, è stato uno dei protagonisti per i parigini in questa UCL. Il venticinquenne aveva già brillato a questi livelli con la maglia del Napoli, ma ha elevato ulteriormente il suo rendimento tra le fila dei campioni in carica della competizione.

Kvaratskhelia ha segnato 10 reti in 14 presenze, collezionando 15 partecipazioni totali ai gol in questo periodo. La sua media attuale è di 0,93 gol per 90 minuti nella competizione.

Al momento, il nazionale georgiano si trova a cinque lunghezze da Mbappé. Appare altamente improbabile che riesca a segnare cinque o sei gol nelle massimo due partite rimanenti del torneo.

I mercati delle scommesse indicano una probabilità del 2,50% che il giocatore riesca a eguagliare lo score di Mbappé. Tuttavia, per riuscirci, dovrebbe superare la sua media realizzativa attuale di due o tre volte.

Alvarez dell'Atleti potrebbe offrire il miglior valore tra gli sfidanti a sorpresa

Julian Alvarez dell'Atletico Madrid potrebbe rappresentare l'outsider più interessante per quanto riguarda il pronostico sulla Scarpa d'Oro UCL. Come Kvaratskhelia, si trova a cinque gol di distanza dal totale di Mbappé, dopo aver trasformato un rigore nell'andata della semifinale contro l'Arsenal.

L'argentino vanta una precisione al tiro del 49%, dato decisamente superiore rispetto a quello di Kvaratskhelia (36%). Se l'Atletico Madrid dovesse essere costretto ad attaccare all'Emirates Stadium, Alvarez resta il candidato principale per andare a segno contro i Gunners.

Sussiste tuttavia una preoccupazione significativa legata alle condizioni fisiche di Alvarez. L'attaccante è stato sostituito per infortunio a 13 minuti dalla fine della gara di andata. L'allenatore Diego Simeone si è detto fiducioso sul recupero di Alvarez per il ritorno, ma la sua disponibilità dipenderà dall'evoluzione del problema alla caviglia nei prossimi giorni.