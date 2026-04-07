Pronostici Sporting - Arsenal: i Gunners cercano il riscatto dopo il doppio colpo subito

Dopo le due sconfitte consecutive dei Gunners, il pronostico pende verso un riscatto degli uomini di Mikel Arteta in terra portoghese.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Sporting 1-2 Arsenal

Pronostico marcatore: Sporting - Luis Suárez; Arsenal - Viktor Gyökeres, Bukayo Saka

Lo Sporting Clube de Portugal attraversa un periodo di ottima forma, continuando a lottare su più fronti. Nel turno precedente di Champions League, i portoghesi sono stati protagonisti di una rimonta incredibile contro il Bodø/Glimt (da 0-3), e hanno realizzato otto reti nelle ultime due partite di campionato. La squadra di Rui Borges è ancora in piena corsa per il titolo in Liga Portugal, ma questa settimana è attesa da una sfida continentale estremamente complessa.

Al contrario, i recenti risultati non sono stati benevoli per l'Arsenal, pretendente al titolo in Premier League. I Gunners hanno perso contro il Manchester City nella finale di Carabao Cup, prima di subire l'eliminazione dalla FA Cup per mano del Southampton. Mikel Arteta cercherà con insistenza una reazione dai suoi, dopo che il sogno del "quadruple" si è ridimensionato verso una possibile doppietta tra campionato e coppa europea.

Probabili formazioni Sporting - Arsenal

Sporting:Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Mangas; Braganca, Morita, Catamo; Trincao, Goncalves, Suarez.

Arsenal:Raya; Timber, Mosquera, Saliba, Calafiori; Zubimendi, Rice, Odegaard; Martinelli, Gyökeres, Saka.

I Gunners hanno bisogno di una risposta

Con la fine delle speranze in Carabao Cup e FA Cup, all'Arsenal restano solo due trofei per cui competere. Sebbene nessuno si aspettasse realmente il "quadruple" in questa stagione, i colpi subiti in rapida successione sono stati pesanti da digerire. Il cammino in Premier League resta solido, ma lo Sporting Clube de Portugal rappresenta un ostacolo insidioso.

A peggiorare la situazione, Gabriel Magalhães è stato costretto a uscire anzitempo contro il Southampton. Inoltre, Eberechi Eze, Piero Hincapié e Mikel Merino risultano non disponibili. Sul fronte opposto, lo Sporting dovrà fare a meno di Fotis Ioannidis, Geovany Quenda e Nuno Santos, con Luis Guilherme in dubbio. Anche il capitano Morten Hjulmand è squalificato, il che significa che la squadra di Rui Borges non sarà al completo.

Si prevede un successo esterno dei Gunners, complice il rientro di diversi titolari che avevano saltato la trasferta di Southampton. La qualità dell'Arsenal dovrebbe prevalere, nonostante i recenti passaggi a vuoto.

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Sporting: un attacco pericoloso

Nonostante lo Sporting parta sfavorito, le possibilità di rendersi pericoloso non mancano. I portoghesi hanno segnato 13 gol nelle ultime tre partite. Luis Suárez rappresenta la minaccia principale in avanti, avendo già collezionato 33 reti in tutte le competizioni in questa stagione.

I "Leões" vantano inoltre un rendimento interno eccellente, con solo tre sconfitte casalinghe nell'intera stagione 2025/26. Ospitano i Gunners reduci da una striscia di nove vittorie consecutive all'Estádio José Alvalade. Nelle ultime cinque sfide disputate dallo Sporting, l'esito GG si è verificato in tre occasioni.

Sebbene la vittoria finale sia orientata verso gli ospiti, gli uomini di Arteta non avranno vita facile. La capacità di andare a segno dell'Arsenal in Portogallo è fuori discussione, ma la difesa non è apparsa impermeabile ultimamente. Considerando che il Southampton è riuscito a segnare due reti lo scorso weekend, è probabile che Suárez e compagni possano creare diversi grattacapi martedì sera.

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Il ritorno di Gyökeres in Portogallo

Tutti i riflettori saranno puntati su un uomo in particolare: Viktor Gyökeres, che torna in quello che è stato il suo stadio. Lo svedese ha segnato l'incredibile cifra di 97 gol in 102 presenze con lo Sporting, e questa sarà la sua prima volta da avversario a Lisbona dopo l'addio estivo. La motivazione per dimostrare il proprio valore davanti ai suoi ex tifosi sarà altissima.

Gyökeres arriva a questo appuntamento in gran forma: ha segnato nella vittoria contro l'Everton nell'ultima di campionato e ha trovato la via della rete anche partendo dalla panchina al St Mary’s. Inoltre, i quattro gol realizzati in due partite con la Svezia nel mese di marzo hanno ulteriormente cementato la sua fiducia.

Anche Luis Suárez resta un'opzione valida come marcatore, visti i suoi 7 contributi al gol (G/A) in 10 partite di Champions League. Tuttavia, l'analisi si concentra sul grande ex della sfida, con Gyökeres indicato come possibile trascinatore dei Gunners verso il successo.