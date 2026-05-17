L'analisi del nostro esperto di betting punta su una vittoria della Roma nel Derby della Capitale, utile a blindare il quinto posto e a tentare l'aggancio al Milan in classifica.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Roma 1-0 Lazio

Pronostico marcatore: Roma – Donyell Malen

La Roma prosegue la propria corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League grazie a una vittoria in rimonta ottenuta la scorsa settimana. Dopo il vantaggio iniziale contro il Parma, i padroni di casa si sono ritrovati sotto 2-1 a soli tre minuti dalla fine dei tempi regolamentari. Tuttavia, la reazione finale ha permesso ai giallorossi di segnare due reti nel recupero, strappando tre punti fondamentali.

Questo risultato ha portato la squadra a pari punti con il Milan, alimentando le speranze di sorpasso sui rossoneri nelle ultime due giornate. Allo stato attuale, i giallorossi sarebbero qualificati per l'Europa League, ma la posizione non è ancora blindata dato che il Como insegue a sole due lunghezze di distanza.

Di conseguenza, gli uomini di Gian Piero Gasperini dovranno offrire una prestazione impeccabile nel derby contro i rivali di sempre. La Lazio arriva a questo appuntamento con il morale basso dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro l'Inter. I ragazzi di Maurizio Sarri hanno subito due ko consecutivi contro i nerazzurri in competizioni diverse nel giro di pochi giorni.

È stata una settimana difficile per la Lazio, che farà di tutto per non perdere la stracittadina. Non è solo una questione di orgoglio: i biancocelesti vogliono evitare di finire fuori dalle prime otto posizioni per la prima volta dalla stagione 2013/14. Va notato, però, che la Lazio ha subito due sconfitte consecutive in Serie A solo una volta in questa stagione, il che suggerisce che venderà cara la pelle domenica contro la Roma.

Probabili formazioni Roma - Lazio

Roma:Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Celik, Cristante, Kone, Franca, Soule, Dybala, Malen.

Lazio:Motta, Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares, Basic, Patric, Taylor, Isaksen, Zaccagni, Noslin.

Tutti gli indizi portano a una vittoria interna

Dopo aver collezionato tre vittorie consecutive in campionato, la Roma affronta il derby con grande fiducia. Per dare un'idea del trend, si tratta dello stesso numero di successi ottenuti nelle precedenti nove partite. L'obiettivo dei padroni di casa è chiudere tra le prime quattro per la prima volta dalla stagione 2017/18.

È opportuno sottolineare che la squadra di Gasperini è imbattuta da cinque turni di campionato e non perde in casa in Serie A da 11 incontri. La Lazio, invece, si presenta alla sfida reduce da due sconfitte tra tutte le competizioni. Analizzando solo il campionato, le ultime cinque partite dei biancocelesti hanno prodotto due sconfitte, due vittorie e un pareggio.

I giallorossi hanno vinto tre degli ultimi quattro scontri diretti, con un solo pareggio a completare il quadro. Inoltre, hanno ottenuto il successo in quattro degli ultimi cinque derby disputati in casa. Dopo l'1-0 della gara d'andata, la Roma ha la possibilità di centrare la doppietta stagionale (vittoria sia all'andata che al ritorno) contro i rivali per la prima volta dal 2015/16.

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La difesa della Roma punta all'impermeabilità

Storicamente, queste due squadre non danno vita a match di campionato con punteggi altissimi. La media gol complessiva (fatti e subiti) della Roma in casa è di 2.28 a partita, mentre il dato della Lazio in trasferta scende a 1.50. Gli uomini di Gasperini sono andati a segno in ognuna delle ultime 13 partite di Serie A, incluse le ultime 11 apparizioni interne.

La Roma si sta dimostrando eccellente anche in fase difensiva: con soli 10 gol subiti tra le mura amiche in tutta la stagione, vanta la miglior difesa interna del torneo. In generale, la media di 0.86 gol subiti a partita rende molto probabile l'ipotesi di un clean sheet contro la Lazio. A supporto di questa tesi, i dati della squadra di Sarri, che ha segnato solo 14 gol in 18 trasferte, con una media realizzativa esterna di 0.78 reti a match.

Negli ultimi quattro derby e nelle ultime cinque sfide casalinghe della Roma, i giallorossi hanno concesso al massimo un solo gol. Inoltre, gli ultimi otto scontri diretti si sono conclusi con il segno Under 2.5, uno scenario che sembra destinato a ripetersi.

Scommessa 2: Under/Over - Under 2.5 a quota 1.86 su Netbet

Malen inarrestabile dal suo arrivo a Roma

Dal momento del suo trasferimento in prestito dall'Aston Villa, Donyell Malen ha mostrato una forma strepitosa in maglia giallorossa. L'attaccante olandese ha messo a segno 16 gol in appena 13 presenze in campionato, con una media impressionante di 1.23 gol a partita. Le sue reti rappresentano il 24% del bottino totale della Roma in questa Serie A.

Divenuto ormai un elemento imprescindibile per lo scacchiere tattico, Malen sarà l'uomo chiave del weekend. Autore di una doppietta nella vittoria in extremis contro il Parma, l'olandese ha siglato sei reti nelle ultime cinque partite di campionato.

In questa striscia di gare ha partecipato attivamente a otto marcature, aggiungendo anche due assist al suo ruolino. Malen rappresenta la minaccia principale per la difesa della Lazio ed è il candidato numero uno per firmare quello che potrebbe essere l'unico gol dell'incontro.