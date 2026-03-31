Goal.com
Live
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Pronostici Repubblica Ceca vs Danimarca

Pronostici Repubblica Ceca - Danimarca: danesi favoriti per il pass mondiale

Cechia vs Danimarca
Cechia
Danimarca
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff

Ecco i pronostici Repubblica Ceca - Danimarca dei nostri esperti con confronto quote dei siti di scommesse e analisi partita.

Il nostro esperto di betting prevede una partita destinata ad accendersi nella ripresa, con la Danimarca pronta a staccare il biglietto per la fase finale del torneo.

Migliori scommesse per Repubblica Ceca - Danimarca

  • Danimarca vincente a quota 2.05 su Lottomatica
  • Danimarca Over 1.5 a quota 2.50 su Goldbet
  • Over 1.5 2° Tempo a quota 1.15 su Netbet

Quote Reppubblica Ceca vs Danimarca

Reppubblica Ceca vs DanimarcaLottomaticaGoldbetNetbet
Reppublica Ceca1.501.501.20
Pareggio1.701.701.50
Danimarca2.052.052.00

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

  • Pronostico risultato esatto: Repubblica Ceca 1-2 Danimarca
  • Pronostico marcatore: Repubblica Ceca - Patrik Schick; Danimarca - Rasmus Hojlund, Gustav Isaksen

Entrambe le formazioni hanno superato le semifinali dei play-off giovedì, seppur con modalità diametralmente opposte. La Repubblica Ceca ha dovuto rimontare due gol di svantaggio per trascinare la sfida contro l'Irlanda ai supplementari e poi ai rigori. La vittoria per 4-3 dal dischetto ha garantito ai cechi un'altra notte decisiva a Praga.

Al contrario, la Danimarca ha liquidato senza affanni la Macedonia del Nord con un netto 4-0 a Copenaghen, match impreziosito dalla doppietta di Gustav Isaksen. I danesi sembravano destinati alla qualificazione diretta, ma il crollo nel finale dell'ultimo match del girone contro la Scozia (sconfitta per 4-2) li ha costretti a passare per le forche caudine dei play-off.

Probabili formazioni Repubblica Ceca - Danimarca

  • Repubblica Ceca:Kovar, Chaloupek, Hranac, Krejci, Karabec, Provod, Soucek, Jurasek, Sulc, Schick, Chory
  • Danimarca:Hermansen, Bah, Andersen, Norgaard, Maehle, Hojbjerg, Hjulmand, Isaksen, Froholdt, Damsgaard, Hojlund

La Danimarca punta alla qualificazione mondiale

La Danimarca gode di un vantaggio significativo in termini di gestione delle energie dopo la semifinale. Avendo segnato tre gol tra il 49° e il 59° minuto contro la Macedonia del Nord, la pratica è stata archiviata già scoccata l'ora di gioco. La Repubblica Ceca, invece, ha dovuto disputare 30 minuti di supplementari e i calci di rigore contro l'Irlanda.

La selezione danese appare inoltre dotata di una qualità tecnica superiore. Nell'ultima gara del girone ha prodotto 18 tiri e 2.19 xG, superando la Scozia in entrambe le statistiche nonostante il risultato negativo. Anche l'impressionante 3-0 ottenuto in Grecia in autunno infonde fiducia in vista di questa trasferta.

La Repubblica Ceca non ha convinto pienamente durante la fase a gironi: pesano la sconfitta per 5-1 contro la Croazia e i due pareggi contro le Isole Faroe (3-3 complessivo). 

Dopo aver faticato contro una modesta Irlanda in casa, le ambizioni mondiali dei cechi potrebbero arrestarsi qui. Il successo della Danimarca è quotato con una probabilità implicita del 48,8%.

  • Scommessa 1: Danimarca vincente a quota 2.05 su Lottomatica

Difesa ceca ancora sotto esame

Dall'inizio del 2024, la Repubblica Ceca ha mantenuto la porta inviolata solo in 8 occasioni su 24 partite. Due di questi "clean sheet" sono arrivati contro Gibilterra e uno contro San Marino; le squadre di alto livello hanno quasi sempre trovato il modo di scardinare la loro retroguardia.

Questo dato è incoraggiante per la Danimarca, che si affiderà nuovamente a Rasmus Hojlund. L'attaccante sta vivendo una stagione positiva in Italia, con 10 gol segnati in 26 presenze in Serie A con la maglia del Napoli.

I danesi sono in un periodo di grazia dal punto di vista realizzativo, avendo segnato almeno due gol in tutte le ultime sei partite internazionali. Con 20 reti totali messe a segno in questo arco di tempo, puntare sull'Over 1.5 della squadra ospite rappresenta una giocata di assoluto valore.

  • Scommessa 2: Danimarca Over 1.5 a quota 2.50 su Goldbet

La finale play-off si accende nella ripresa

Le recenti uscite della Danimarca hanno dimostrato come le partite tendano a esplodere nel secondo tempo. Tutti i quattro gol segnati giovedì contro la Macedonia del Nord sono arrivati dopo l'intervallo. Allo stesso modo, quattro dei sei gol nella sconfitta contro la Scozia a novembre sono stati realizzati dopo il 75° minuto.

Il ricordo di quella rimonta subita potrebbe rendere nervosa la difesa ospite nelle fasi finali, qualora dovesse gestire il vantaggio. I cechi, d'altro canto, trarranno fiducia dal pareggio agguantato all'86° contro l'Irlanda in semifinale.

Cinque delle ultime sei partite della Danimarca hanno visto almeno due gol segnati nella ripresa. Poiché le finali play-off sono spesso bloccate in avvio, è molto probabile che il match si apra col passare dei minuti. L'Over 1.5 nel secondo tempo, con una probabilità implicita del 44,4%, è un'opzione intelligente per i raddoppi.

  • Scommessa 3: Over 1.5 2° Tempo a quota 1.15 su Netbet