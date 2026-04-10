L'analisi dell'esperto prevede il ritorno al successo del Real Madrid a spese di un Girona da metà classifica nella cornice dell'Estadio Santiago Bernabeu.

Migliori scommesse per Real Madrid - Girona

Under 3.5 a quota 1.80 su Goldbet

Girona o Pareggio (Doppia Chance) 1T a quota 2.20 su bet365

Real Madrid vincente + GG a quota 2.50 su Lottomatica

Quote Real Madrid - Girona

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Real Madrid 2-1 Girona

Pronostico marcatore: Real Madrid: Vinicius Junior, Jude Bellingham; Girona: Viktor Tsygankov

Il Real Madrid è reduce da una sconfitta per 2-1 nell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco al Santiago Bernabeu. Due sconfitte consecutive con il medesimo punteggio (2-1) hanno sollevato dubbi nell'ambiente madrileno in una fase critica della stagione.

Anche il rendimento in campionato ha subito un calo recente. Gli uomini di Alvaro Arbeloa hanno perso tre delle ultime sei partite di La Liga, sempre con il minimo scarto. Il Real Mallorca è stata l'ultima squadra a infliggere un 2-1 ai giganti spagnoli, che ora si trovano a sette punti di distacco dal Barcellona.

Il Girona ha mostrato a sua volta un andamento discontinuo nel massimo campionato spagnolo. I Blanquivermells hanno avuto bisogno di un'autorete nel primo tempo di Pau Navarro del Villarreal per assicurarsi i tre punti nell'ultimo turno casalingo. Quel colpo di fortuna ha permesso di evitare la quarta gara senza vittorie in cinque partite.

Gli ospiti occupano la dodicesima posizione, con otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione a otto giornate dalla fine. Michel sa che ogni punto è fondamentale per puntare a un piazzamento nella parte sinistra della classifica.

Le due squadre si sono affrontate alla 14ª giornata all'Estadio Montilivi, dove il Girona ha fermato il Real Madrid sull'1-1. Nonostante il momento di forma precario, i Blancos dovrebbero riuscire a ottenere i tre punti tra le mura amiche dopo la recente serie negativa.

Probabili formazioni Real Madrid - Girona

Real Madrid:Lunin, Carreras, Huijsen, Rudiger, Alexander-Arnold, Bellingham, Tchouameni, Camavinga, Guler, Diaz, Mbappe

Girona:Gazzaniga, Martinez, Reis, Blind, Moreno, Tsygankov, Martin, Witsel, Beltran, Ounahi, Vanat

Gol con il contagocce a Madrid

Il Real Madrid ha faticato a concretizzare le occasioni nelle ultime due uscite, perdendo entrambi i match segnando un solo gol per partita. Ciascuna delle ultime due sconfitte ha fatto registrare esattamente tre gol totali. Inoltre, quattro delle ultime sei gare ufficiali si sono chiuse con meno di 3.5 reti complessive.

L'esito Under 3.5 si è verificato in 21 delle 30 partite di La Liga disputate finora, il quinto dato più basso del campionato per frequenza di gol.

Il Girona presenta statistiche simili. Ognuna delle ultime cinque partite di campionato è rimasta sotto la soglia dei 3.5 gol, per un totale di 25 partite su 30 in questa stagione. Si tratta della seconda statistica più alta della divisione, a pari merito con Rayo Vallecano e Athletic Bilbao.

I Blancos cercheranno con determinazione di ritrovare il feeling con il gol, ma le recenti prestazioni hanno esposto alcune vulnerabilità. Il Girona potrebbe essere in grado di limitare i padroni di casa a un paio di reti, avendo mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre partite.

Scommessa 1: Under 3.5 gol totali a quota 1.80 su Goldbet

Proseguono le partenze lente del Madrid

Nelle ultime settimane il Real Madrid ha approcciato le partite in modo poco brillante. In ognuna delle ultime tre sfide – contro Atletico Madrid, Real Mallorca e Bayern Monaco – la squadra si è trovata in svantaggio per 1-0 all'intervallo. Prima di questa serie, i Blancos erano andati al riposo in parità contro il Manchester City.

L'ultima volta che il Real Madrid ha chiuso in vantaggio la prima frazione di gioco risale a metà marzo contro l'Elche, grazie a due reti nel finale di tempo di Antonio Rudiger e Fede Valverde.

Il Girona non ha impressionato particolarmente nei primi tempi delle ultime due gare, beneficiando dell'autogol di Navarro contro il Villarreal per sbloccare il risultato.

Tuttavia, la squadra di Michel è capace di colpi a sorpresa: all'andata, Azzedine Ounahi portò i suoi in vantaggio al 45°. Non sarebbe insolito assistere a uno scenario simile. Puntare sulla Doppia Chance ospite nel primo tempo offre un valore interessante.

Scommessa 2: Girona o Pareggio nel primo tempo a quota 2.20 su bet365

Fiducia nel Real contro un Girona resiliente

Il Real Madrid ha spinto molto contro il Bayern Monaco, ma è uscito sconfitto per 2-1 nonostante 20 tiri effettuati, di cui quasi la metà nello specchio. Il gol della bandiera di Kylian Mbappe è stata l'unica nota positiva per i 15 volte campioni d'Europa.

In La Liga, il Barcellona è ora il chiaro favorito per il titolo. I padroni di casa sentiranno la pressione del Bernabeu al loro ritorno nello stadio amico. Gli uomini di Arbeloa segnano da sette partite consecutive tra tutte le competizioni e la vittoria è obbligatoria per mantenere viva la pressione sui rivali storici.

Il Girona, dal canto suo, non ha segnato solo in due delle ultime otto uscite di campionato. Sebbene la vittoria contro il Villarreal sia arrivata tramite autogol, la squadra ha comunque prodotto 10 conclusioni.

La pressione per ottenere un risultato positivo è tutta sulle spalle del Madrid, che solitamente non fallisce in tali circostanze. Si prevede una vittoria di misura dei Blancos contro un Girona che darà battaglia fino al termine di una sfida molto competitiva.