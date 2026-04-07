Gli esperti di scommesse prevedono un match spettacolare tra due pesi massimi del calcio europeo. Tuttavia, dato lo stato di forma attuale di entrambe le compagini, il pareggio appare come un esito molto probabile.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Real Madrid 2-2 Bayern Monaco

Pronostico marcatore: Real Madrid - Kylian Mbappé, Vinicius Junior; Bayern Monaco - Luis Diaz, Lennart Karl

Il Real Madrid affronta questa settimana la sua ventiduesima partecipazione ai quarti di finale di Champions League, inseguendo il sedicesimo titolo europeo, record assoluto della competizione. Gli uomini di Alvaro Arbeloa hanno subito un piccolo contraccolpo psicologico nell'ultimo turno di La Liga, venendo sconfitti per 2-1 in trasferta dal Maiorca, risultato che ha portato a sette i punti di distacco dal Barcellona nella corsa al titolo.

Tuttavia, qualora Arbeloa riuscisse a guidare i Blancos a un altro trionfo in Champions League, la perdita del campionato passerebbe in secondo piano. Il tecnico diventerebbe inoltre il terzo allenatore nella storia a vincere le prime cinque partite della fase a eliminazione diretta di UCL consecutivamente.

La prova di cinismo offerta contro il Manchester City nel turno precedente suggerisce grande cautela per chi volesse scommettere contro di loro. Eppure, gli ospiti vantano un pedigree europeo innegabile che peserà molto nella sfida di martedì. Il Bayern è infatti l'unica squadra ad avere più presenze nei quarti di finale rispetto ai padroni di casa, con ben 24 partecipazioni.

D'altro canto, nessuna squadra è stata eliminata in questa fase più spesso dei bavaresi, con 10 uscite di scena. Essendo questa la sfida più giocata nelle competizioni europee maggiori, giunta alla sua diciannovesima edizione, il match di martedì sera promette di essere un confronto tattico intrigante. Vincent Kompany potrebbe ritenersi soddisfatto di un pareggio a Madrid, per poi provare a chiudere la pratica tra le mura amiche nella gara di ritorno.

Probabili formazioni Real Madrid - Bayern Monaco

Real Madrid:Lunin, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras, Valverde, Camavinga, Tchouameni, Guler, Mbappé, Vinicius Junior.

Bayern Monaco:Neuer, Stanisic, Kim, Tah, Bischof, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Diaz, Jackson.

Entrambe le squadre a segno

Entrambe le formazioni figurano tra le cinque squadre più prolifiche della competizione. Il Real Madrid ha segnato finora 29 gol, chiudendo questa speciale classifica. I Blancos sono rimasti a secco solo una volta in 12 partite, con una media di 2,42 gol per match in questa edizione di UCL. Tuttavia, la difesa ha mostrato diverse lacune, avendo concesso 14 gol in 12 incontri, dato che offre concrete speranze agli ospiti.

I Die Roten hanno messo a segno 32 gol nelle loro 10 partite di Champions League, con il solo Paris Saint-Germain (34) capace di fare meglio. Una media di 3,2 gol a partita la dice lunga sul potenziale offensivo bavarese. Tuttavia, la presenza di Harry Kane è in forte dubbio; è molto probabile che sia Nicolas Jackson a guidare l'attacco di Kompany.

È importante notare che il Bayern ha subito mediamente un gol a partita in questa stagione, lasciando ampi spazi di manovra ai padroni di casa. I bavaresi saranno incoraggiati dall'assenza per infortunio di Thibaut Courtois: senza il proprio portiere titolare, la difesa madrilena risulterà sensibilmente più vulnerabile.

Sette delle ultime otto uscite del Real in UCL sono state caratterizzate da un alto numero di reti (Over 2.5), mentre otto delle ultime nove gare ufficiali del Bayern hanno visto entrambe le squadre andare a segno. Di conseguenza, è lecito attendersi gol da ambo le parti martedì sera.

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Il fortino del Bernabéu

I padroni di casa arrivano a questo appuntamento in una forma discreta, reduci da una striscia di cinque vittorie consecutive prima dello scorso weekend. La sconfitta contro il Maiorca rappresenta il terzo KO nelle ultime dieci partite per i giganti spagnoli. Avendo vinto le restanti sette, non dovrebbero esserci dubbi sulla loro capacità di imporsi sul Bayern.

Nel frattempo, gli uomini di Kompany hanno ottenuto un pareggio in extremis per 3-2 contro il Friburgo nel fine settimana. Questo risultato ha interrotto una serie di tre vittorie di fila, ma la squadra è imbattuta da 13 incontri in tutte le competizioni. Tuttavia, la sconfitta contro l'Arsenal all'inizio della campagna europea suggerisce che i tedeschi non siano affatto invincibili.

Il Real Madrid ha perso solo uno degli ultimi otto scontri diretti entro i tempi regolamentari, collezionando cinque vittorie e due pareggi. Inoltre, ha perso solo uno degli ultimi otto incontri disputati in casa contro i bavaresi. Poiché due degli ultimi tre confronti ufficiali si sono conclusi in parità, non è escluso che anche questa sfida segua lo stesso copione.

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Nessun dubbio sull'uomo più pericoloso

Se esistessero dubbi su chi sia l'uomo più pericoloso dei padroni di casa per questo martedì, possono essere fugati immediatamente. Kylian Mbappé rappresenta la minaccia principale per la retroguardia ospite. L'attaccante francese guida la classifica marcatori della Champions League con 13 reti, tre in più rispetto ai primi inseguitori.

In questa stagione di Champions League, il francese ha viaggiato alla media di un gol ogni 56 minuti. Ha inoltre segnato 23 gol in 25 presenze in La Liga con la maglia delle Merengues. È interessante notare come sei dei suoi ultimi otto gol in UCL siano arrivati prima del 30° minuto di gioco, motivo per cui viene indicato come favorito per sbloccare il match martedì sera.