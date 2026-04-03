Gli esperti scommesse prevedono una sconfitta a Parigi per il rinato Tolosa di Carles Martinez Novell, con il PSG intenzionato ad aumentare la pressione sul Lens.

Migliori scommesse per PSG - Tolosa

GG/NG: NG a quota 1.80 su Goldbet

Over 1.5 gol nel secondo tempo a quota 1.80 su bet365

Ousmane Dembele marcatore o assistman in qualsiasi momento a quota 2.00 su Lottomatica

Quote PSG - Tolosa

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: PSG 2-0 Tolosa

Pronostico marcatore: PSG - Ousmane Dembele, Desire Doue

Il Paris Saint-Germain ha mostrato netti segnali di miglioramento dopo la sconfitta per 3-1 subita in campionato contro il Monaco. Da quel momento, i campioni in carica hanno vinto ogni partita successiva con un margine di almeno tre reti. Hanno eliminato il Chelsea dalla Champions League con un complessivo di 8-2, prima di rifilare quattro gol al Nizza senza subirne alcuno.

Luis Enrique sta gestendo il picco di forma nel momento perfetto. I suoi giocatori affrontano ora un mese ricco di impegni: prima il Tolosa, poi la doppia sfida contro il Liverpool, con il match contro il Lens nel mezzo, il tutto nell'arco dei prossimi 10 giorni.

Il PSG non è comunque invincibile. Entrambe le sconfitte subite nelle ultime 10 partite sono arrivate con il punteggio di 3-1. Tuttavia, il Tolosa sta cercando faticosamente di risalire nella parte sinistra della classifica dopo un febbraio deludente, in cui ha ottenuto una sola vittoria.

"La Tefece" occupa attualmente la nona posizione e arriva a questa sfida reduce da due vittorie consecutive. La squadra si è ripresa dalla sconfitta per 1-0 contro il Marsiglia battendo l'ultima in classifica, il Metz, per 4-3, superando successivamente il Lorient in casa per 1-0.

La gara d'andata ha prodotto un risultato molto diverso: il PSG ha sconfitto agevolmente il Tolosa per 6-3. Gli uomini di Carles Martinez Novell appaiono vulnerabili contro le big, un fattore che rende la vittoria dei parigini altamente probabile. Per il club della capitale, questa è una partita da vincere a tutti i costi.

Probabili formazioni PSG - Tolosa

PSG:Safonov, Zaire-Emery, Zabaryni, Pacho, Hernandez, Lee, Vitinha, Mayulu, Doue, Kvaratskhelia, Dembele.

Tolosa:Restes, McKenzie, Koumbassa, Nicolaisen, Donnum, Casseres, Diop, Sidibe, Hidalgo, Russell-Rowe, Gboho.

Safonov punta a un altro clean sheet

Il PSG ha offerto prestazioni eccellenti in fase difensiva, ottenendo due clean sheet consecutivi e segnando sette reti nel percorso. Malo Gusto del Chelsea è stato l'ultimo a trovare la via del gol contro i parigini, tre turni fa al Parco dei Principi.

Con Lucas Chevalier rimasto tra i sostituti, Matvey Safonov ha fornito prestazioni eccezionali come portiere titolare nella seconda parte della stagione. Tre dei cinque clean sheet in campionato dell'estremo difensore russo sono arrivati proprio nelle ultime cinque giornate di Ligue 1.

Il Tolosa si è ripreso nelle ultime settimane, ma nonostante le vittorie consecutive, la difesa rimane disorganizzata. Ha subito tre gol nella vittoria per 4-3 contro il Metz, squadra che ha segnato il terzo minor numero di reti in Ligue 1 (25).

Il PSG sta eccellendo sia in attacco che in difesa. Non sarebbe sorprendente vedere Safonov registrare un altro clean sheet, portando il suo totale stagionale a sei e portandosi a meno quattro da Chevalier.

Scommessa 1: Entrambe le squadre segnano – NG, quota 1.80 su Goldbet

La spinta finale dei campioni in carica

Il PSG ha aumentato significativamente l'intensità offensiva dopo l'intervallo nelle partite più recenti. Le statistiche parlano chiaro: 17 dei 28 gol segnati nelle ultime dieci gare ufficiali sono arrivati nella ripresa. Inoltre, nove degli ultimi 14 gol sono stati realizzati dopo l'intervallo.

Contro il Nizza è stato necessario un rigore allo scadere del primo tempo di Nuno Mendes per dare il via a una prestazione da tre gol nel secondo tempo. I giocatori di Luis Enrique sono in grado di segnare presto, ma costruiscono un momento di forma travolgente negli ultimi 45 minuti.

Il Tolosa ha faticato contro il Lorient nella prima frazione, non riuscendo a segnare nonostante quattro tiri, di cui solo uno nello specchio. Alla fine, è servito un gol all'81° minuto di Emerson per assicurarsi i tre punti.

"La Tefece" appare vulnerabile non solo in avvio, ma anche con il passare dei minuti. Il PSG vanta una profondità di rosa fantastica e probabilmente emergerà con maggiori motivazioni dopo il discorso negli spogliatoi. Di conseguenza, si ravvisa valore nel puntare su più di 1.5 gol nel secondo tempo.

Scommessa 2: Over 1.5 gol nel secondo tempo, quota 1.80 su bet365

Il Pallone d'Oro pronto a colpire

Ousmane Dembele è rimasto a riposo nella recente vittoria in amichevole della Francia per 3-1 contro la Colombia. Tuttavia, è partito titolare giocando 58 minuti contro il Brasile, fornendo a Kylian Mbappe un eccellente assist per il gol del vantaggio nella vittoria per 2-1.

Il Pallone d'Oro 2025 ha saltato le ultime settimane di febbraio per un infortunio al polpaccio, ma è tornato in grande stile. Da allora ha collezionato un gol e due assist in cinque presenze tra club e nazionale, incluso il passaggio decisivo per il gol nel finale di Pedro Fernandez contro il Nizza.

Nonostante abbia saltato periodi significativi della stagione, Dembele ha registrato 13 gol e otto assist in 29 presenze ufficiali con la maglia del PSG.

Il francese è noto per la capacità di usare entrambi i piedi in modo efficace nel dribbling. Rappresenta una minaccia costante sia come rifinitore che come finalizzatore. Si prevede un suo dominio contro la difesa del Tolosa per tutta la durata del match.