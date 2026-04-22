L'analisi tecnica prevede che il Paris Saint-Germain di Luis Enrique ritrovi la vittoria, interrompendo al contempo la striscia di sei risultati utili consecutivi del Nantes.

Migliori scommesse per PSG - Nantes

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Under 3.5 – Quota 1.87 su Goldbet

Khvicha Kvaratskhelia segna o fa assist – Quota 1.70 su Lottomatica

Quote PSG - Nantes

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: PSG 2-1 Nantes

Pronostico marcatore: PSG - Bradley Barcola, Goncalo Ramos; Nantes - Mostafa Mohamed

Il Paris Saint-Germain ha subito una battuta d'arresto significativa nella corsa al titolo di Ligue 1. Il Lione si è imposto al Parco dei Principi con un 2-1, mettendo fine a una serie di sei vittorie consecutive dei parigini.

Endrick e Afonso Moreira hanno permesso al Lione di portarsi sul doppio vantaggio nei primi 20 minuti. Gonçalo Ramos ha poi fallito un calcio di rigore per il PSG, mentre la rete della bandiera firmata da Khvicha Kvaratskhelia al 94° minuto ha solo negato il clean sheet agli ospiti.

Attualmente, il PSG mantiene un solo punto di vantaggio sul Lens, con una partita ancora da recuperare: la sfida contro i "Sang et Or".

Al Nantes è stata negata la prima vittoria in sei partite dal gol del pareggio di Brendan Chardonnet al 96° minuto per il Brest. I "Canarini" hanno resistito nonostante l'inferiorità numerica dal 60° minuto. L'1-1 finale rappresenta il terzo pareggio consecutivo dopo una serie di tre sconfitte.

Vahid Halilhodzic, squalificato per questo incontro, ha visto la propria squadra trionfare in una sola delle ultime 12 uscite di Ligue 1: uno 0-2 contro il Le Havre a fine febbraio. Il Nantes resta tra le tre squadre, insieme a Metz e Auxerre, che rischiano seriamente la retrocessione in Ligue 2.

Il calendario del PSG si preannuncia fitto. Il turnover di Luis Enrique non ha pagato contro il Lione, motivo per cui è probabile l'impiego della formazione titolare contro il Nantes. Ci si aspetta che i padroni di casa tornino al successo in questa cruciale sfida di campionato al Parco dei Principi.

Probabili formazioni PSG - Nantes

PSG:Safanov, Hakimi, Zabaryni, Pacho, Hernandez, Beraldo, Vitinha, Mayulu, Doue, Kvaratskhelia, Barcola

Nantes:Lopes, Guilbert, Musrati, Cozza, Machado, Leroux, Coquelin, Sissoko, Lepenant, Ganago, Mohamed

Difese vulnerabili su entrambi i fronti

Il PSG ha fatto registrare un solo clean sheet nelle ultime sei partite casalinghe, ottenuto nel 2-0 di Champions League contro il Liverpool. Tuttavia, la squadra ha segnato per 46 partite interne consecutive di campionato, una striscia che risale allo 0-0 contro il Lorient dell'agosto 2023. Non vi sono dubbi sulla capacità dei parigini di andare a segno contro Anthony Lopes.

Solo due delle ultime sette partite di campionato del Nantes hanno visto il segno GG. Tuttavia, i Canarini affrontano un PSG reduce dalla prima sconfitta in sette gare contro il Lione.

Il gol lampo di Mostafa Mohamed contro il Brest ha interrotto un digiuno offensivo del Nantes durato tre partite. Sebbene solo due delle ultime quattro gare abbiano visto entrambe le squadre a segno, la difesa del PSG appare attualmente vulnerabile.

I candidati alla retrocessione dovranno necessariamente spingere per evitare di chiudere la quarta trasferta consecutiva senza reti per la prima volta dall'aprile 2019.

Scommessa 1: GG a quota 1.82 su William Hill

Una sfida equilibrata a Parigi

Il PSG trova la via del gol anche nelle sconfitte. I parigini hanno mantenuto una media di 2,88 gol nelle ultime nove partite casalinghe di Ligue 1, con una media complessiva di 3,1 gol a partita su 28 incontri stagionali.

Con 62 reti totali, il PSG ne ha realizzate quattro in più del Marsiglia, che ha però disputato due partite in più. Nonostante ciò, il club arriva a questo match dopo un risultato shock. Solo 18 delle 28 partite giocate finora hanno fatto registrare il segno Under 3.5.

Le statistiche del Nantes sono sovrapponibili. I Canarini viaggiano a una media di 2,4 gol totali a partita in questa stagione. Su 29 incontri, 22 sono rimasti sotto la soglia dell'Under 3.5, con appena sette match che hanno superato tale limite.

Contro il Brest, gli ospiti hanno sfiorato la vittoria dopo sei turni, subendo il pareggio nel finale. Con il PSG ancora in fase di recupero psicologico dopo il ko contro il Lione, il Parco dei Principi potrebbe essere teatro di una partita tattica e bloccata.

Scommessa 2: Under 3.5 a quota 1.87 su Goldbet

"Kvaradona" pronto a fare la differenza

Khvicha Kvaratskhelia ha evitato il secondo clean sheet consecutivo del Lione con una prodezza nel recupero. Rientrando da sinistra, il georgiano ha scagliato un potente tiro dalla distanza all'incrocio dei pali, salvando il PSG da un passivo più pesante.

L'esterno ha messo a referto un contributo al gol (rete o assist) in ciascuna delle sue ultime quattro partite (2G, 2A). Entrambe le sue ultime marcature sono arrivate nel secondo tempo tra le mura amiche. Nelle ultime sette presenze con la maglia del PSG, Kvaratskhelia ha collezionato cinque gol e tre assist.

In 41 apparizioni stagionali, l'enigmatico talento georgiano conta 14 gol e 9 assist complessivi. Dopo un periodo meno brillante all'inizio dell'anno, sta gradualmente tornando ai suoi livelli standard.

Il capitano della Georgia sarà motivato a incrementare il proprio bottino personale in una gara dove il PSG cerca riscatto immediato. Kvara rimane l'uomo chiave dell'attacco e potrebbe essere decisivo in questo match casalingo.