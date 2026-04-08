Gli esperti di scommesse prevedono che il PSG di Luis Enrique avrà la meglio sui sei volte campioni d'Europa del Liverpool al Parco dei Principi, in questa prima manche dei quarti di finale.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: PSG 3-1 Liverpool

Pronostico marcatore: PSG - Ousmane Dembele, Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia; Liverpool - Hugo Ekitike

Il Paris Saint-Germain ha esteso a quattro la striscia di vittorie consecutive grazie al 3-1 inflitto al Tolosa. Il rinvio della sfida di campionato contro il Lens, secondo in classifica, ha permesso alla squadra di Luis Enrique di gestire meglio le energie in vista dell'impegno europeo.

Con un vantaggio di quattro punti in vetta alla Ligue 1, il PSG può ora concentrarsi totalmente sui quarti di finale di Champions League contro il Liverpool. I Reds rappresentano il secondo ostacolo inglese consecutivo per i parigini, reduci dal netto 8-2 complessivo rifilato al Chelsea negli ottavi di finale.

Il Liverpool arriva a Parigi dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro il Manchester City nei quarti di FA Cup. La notizia dell'addio di Mohamed Salah a fine stagione sembra non aver giovato al morale del gruppo, travolto dalla tripletta di Erling Haaland che ha proiettato i Citizens in semifinale.

Gli uomini di Arne Slot sono reduci da una sconfitta esterna per 1-0 contro il Galatasaray nel precedente turno di Champions, ribaltata poi con un netto 4-0 ad Anfield. Si è trattato comunque del quarto successo nelle ultime cinque gare disputate nella competizione.

Le due squadre si presentano a questo appuntamento con stati di forma contrastanti. Il PSG, forte del sostegno del Parco dei Principi, punta a ottenere un vantaggio rassicurante in vista del ritorno ad Anfield tra una settimana.

Probabili formazioni PSG - Liverpool

PSG:Safanov, Hakimi, Zabaryni, Pacho, Hernandez, Zaire-Emery, Beraldo, Doue, Lee, Dembele, Kvaratskhelia

Liverpool:Mamardashvili, Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Jones, Wirtz, Szoboszlai, Salah, Ekitike

Pioggia di gol nella capitale francese

Nonostante qualche passaggio a vuoto in campionato, il PSG ha continuato a segnare con estrema facilità: 15 reti realizzate e solo 3 subite nelle ultime quattro vittorie. Tutto lascia presagire un altro match ad alto punteggio.

Quattro delle ultime cinque partite ufficiali del PSG e cinque delle ultime sei giocate in casa hanno fatto registrare l'esito Over 3.5. Quando giocano i parigini, lo spettacolo e i gol non mancano quasi mai.

Il Liverpool ha mantenuto una media di 2,40 gol a partita in questa edizione della Champions League. Due delle ultime tre uscite ufficiali dei Reds hanno superato la soglia dei tre gol totali, con l'unica eccezione rappresentata dalla sconfitta per 2-1 contro il Brighton in Premier League.

Il PSG ha perso 1-0 contro il Liverpool nell'andata degli ottavi della scorsa stagione, ma lo stato di forma attuale delle due formazioni suggerisce uno scenario molto diverso per questa sfida cruciale a Parigi.

Scommessa 1: Over 3.5 totale gol a quota 2.16 su William Hill

Parigini favoriti nonostante la rete subita

Il PSG attraversa un momento di forma smagliante e resta il favorito sia in Ligue 1 che in Champions League. Il cammino intrapreso dopo la sconfitta per 3-1 contro il Monaco di quattro turni fa è stato semplicemente impeccabile.

La squadra va a segno da nove partite casalinghe consecutive in Champions League. L'ultima volta che i parigini sono rimasti a secco tra le mura amiche risale all'eliminazione in Coupe de France contro i rivali del Paris FC (1-0). Da quel momento, hanno timbrato il cartellino per 16 gare di fila.

Il Liverpool ha mostrato qualche difficoltà offensiva, non riuscendo a segnare in due delle ultime cinque partite. Il digiuno contro il Manchester City avrebbe potuto essere interrotto se Salah non avesse fallito un calcio di rigore. Un dato statistico interessante: nessuna delle ultime 22 trasferte di Champions League del Liverpool è terminata in pareggio.

Il PSG tende a partire forte, segnando prima dell'intervallo in quattro delle ultime cinque gare di UCL. Una partenza sprint con conseguente vittoria è molto probabile, specialmente in un match dove è lecito aspettarsi che entrambe le squadre vadano a segno.

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Il Liverpool riuscirà a contenere l'impeto del PSG?

Il PSG si presenta a questo scontro forte di quattro successi consecutivi, tutti ottenuti con un margine di almeno due gol. Questa serie positiva è iniziata con il 5-2 sul Chelsea al Parco dei Principi, seguito dallo 0-3 a Stamford Bridge, dal 4-0 sul Nizza e dal recente 3-1 sul Tolosa.

Nelle ultime quattro partite di Champions League, il PSG ha sempre segnato almeno due reti. I campioni in carica sono stati quasi inarrestabili, restando imbattuti in 20 delle ultime 24 partite disputate nella competizione.

Al contrario, il Liverpool ha segnato due o più gol solo in una delle ultime sette trasferte, palesando una certa sterilità offensiva nell'ultimo terzo di campo.

Sebbene la qualità degli uomini di Arne Slot possa portare a un gol, il PSG sembra avere il pieno controllo della situazione in questa fase decisiva della stagione. Puntare su una vittoria parigina con due gol di scarto in vista del ritorno offre una quota di grande valore.