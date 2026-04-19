Pronostici PSG - Lione: quote, analisi partita e probabili formazioni

I parigini viaggiano a una media punti interna di 2,62 in questa Ligue 1, mentre il Lione ha faticato enormemente a trovare continuità lontano dalle mura amiche.

Migliori scommesse per PSG - Lione

Handicap Europeo PSG -1 a quota 1.75 su Lottomatica

PSG + GG a quota 2.50 su Goldbet

Ousmane Dembélé Marcatore a quota 1.95 su Netbet

Quote PSG vs Lione

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: PSG 3-1 Lione

Pronostico marcatore: PSG - Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola; Lione - Endrick

Reduce dal trionfo in Champions League contro il Liverpool, il PSG torna al Parc des Princes questa domenica per affrontare l’Olympique Lione.

La squadra di Luis Enrique vanta attualmente quattro punti di vantaggio in vetta alla classifica, con una partita ancora da recuperare rispetto al Lens, secondo. Il rendimento interno del PSG in questa stagione è stato finora inarrestabile: 11 vittorie su 13 gare casalinghe, con l'unico passo falso registrato il mese scorso contro il Monaco.

In questa stagione 2025-26, il PSG mantiene una media di 2,62 gol segnati per partita in casa. Inoltre, la difesa è rimasta imbattuta (clean sheet) in oltre il 69% dei match casalinghi. Gli uomini di Enrique hanno sbloccato il risultato nel 92% dei casi davanti ai propri tifosi, un dato ampiamente superiore alla media del campionato (50%) per le squadre di casa.

Il Lione, d'altro canto, ha costruito la propria classifica quasi esclusivamente tra le mura amiche, con una media di 2,21 punti a partita. In trasferta, il rendimento crolla a 1,33 punti, con nessuna vittoria nelle ultime quattro uscite esterne. Il dato degli xGA (gol subiti attesi) fuori casa è di 1,45, valore superiore agli xG (gol fatti attesi) di 1,32.

Gli ospiti restano comunque in corsa per il terzo posto, l’ultimo utile per la qualificazione in Champions League, distando solo due punti dal Lille a cinque giornate dal termine. Per la sfida di questo weekend, l'OL dovrà fare a meno dello squalificato Nicolas Tagliafico in difesa.

Probabili formazioni PSG - Lione

PSG:Safonov, Hernandez, Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Vitinha, Zaire-Emery, Lee, Barcola, Kvaratskhelia, Dembélé.

Lione:Greif, Maitland-Niles, Vinicius, Niakhate, Mata, Mangala, Morton, Endrick, Moreira, Tolisso, Yaremchuk.

Padroni di casa favoriti per una vittoria agevole

Cinque degli ultimi nove scontri diretti tra PSG e Lione al Parc des Princes si sono conclusi con una vittoria parigina con almeno due gol di scarto. Considerando il ruolino di marcia esterno altalenante dell'OL, è lecito attendersi un esito simile.

In cinque delle ultime sette partite interne di Ligue 1, gli uomini di Luis Enrique hanno vinto con un margine di almeno due reti. La probabilità statistica che questo scenario si ripeta domenica è stimata intorno al 57,14%.

Sebbene il Lione occupi attualmente le prime cinque posizioni della classifica, la percentuale di vittorie esterne si ferma al 33%. Dalla sconfitta per 3-1 contro lo Strasburgo a metà febbraio, l'OL ha ottenuto un solo successo nelle ultime sei gare di campionato.

Scommessa 1: Handicap Europeo PSG -1 a quota 1.75 su Lottomatica

I precedenti suggeriscono il segno GG

Il PSG ha vinto gli ultimi sei confronti di campionato contro il Lione, ma in ognuna di queste sfide entrambe le squadre sono andate a segno. Tutti i sei match hanno inoltre fatto registrare tre o più gol totali. Il Lione segna mediamente 1,33 gol a partita in trasferta, dato superiore alla media della Ligue 1 (1,18).

I parigini stanno inoltre performando oltre le aspettative in termini di xGA: hanno subito solo 0,62 gol a partita in casa, nonostante un valore di gol attesi subiti vicino all'unità (0,90).

La quota per la vittoria dei padroni di casa senza mantenere la porta inviolata si attesta su una probabilità del 40%. Visti i precedenti storici, questa selezione appare come quella con il maggior valore tra i nostri pronostici PSG - Lione.

Scommessa 2: PSG + GG a quota 2.50 su Goldbet

Valore sulla rete di Dembélé

Ousmane Dembélé ha vissuto una stagione 2025-26 caratterizzata da alti e bassi. Il vincitore dell'ultimo Pallone d'Oro ha collezionato solo 17 presenze in Ligue 1 finora, ma ha mantenuto una media realizzativa del 58,8%.

L'attaccante ha messo a referto 15 partecipazioni attive ai gol (tra reti e assist) in queste 17 partite, solo 13 in meno rispetto al totale della scorsa stagione, pur avendo giocato 12 match in meno. La probabilità stimata per un gol di Dembélé nella serata di domenica è del 51,28%.

Nelle ultime sette partite tra tutte le competizioni, la sua frequenza realizzativa è salita al 71,43%. È evidente che il ventottenne stia trovando la condizione migliore nel momento cruciale della stagione, motivato anche dalla volontà di blindare il posto nella spedizione della Francia per i Mondiali 2026.